Ο πόλεμος των Ρότσιλντ για το «μικρό Λούβρο» – Πεθερά και νύφη σε διαμάχη για αμύθητους θησαυρούς
Ολα όσα κρύβει το Château de Pregny και μια περίπλοκη δικαστική μάχη με τεράστιο διεθνές ενδιαφέρον
Η ιστορία της οικογένειας Ρότσιλντ έχει για αιώνες ταυτιστεί με τράπεζες, κρατικές δανειοδοτήσεις, οινοποιεία που γράφουν ρεκόρ τιμών και διασπορά περιουσίας σε ολόκληρο τον πλανήτη. Με λίγα λόγια, το όνομα ισούται με οικονομική ισχύ. Το τέλος, όμως, του 2025 βρίσκει αυτή την παγκόσμια δυναστεία αντιμέτωπη με μια εσωτερική σύγκρουση που ξεπερνά τους οικονομικούς δείκτες.
Στο επίκεντρο δεν είναι μια τράπεζα ή μια επιχειρηματική συμφωνία δισεκατομμυρίων, αλλά ένα σπίτι. Όχι, όμως, οποιοδήποτε σπίτι, αλλά το εμβληματικό βαρονικό οίκημα στην Ελβετία. Το Château de Pregny, ένας πύργος ανεκτίμητης αξίας σαν οίκημα, με εξίσου ανεκτίμητους θησαυρούς έργων τέχνης που φέρεται να φιλοξενεί. Ένας ιδιωτικός χώρος που έχουν παρομοιάσει ως «μίνι Λούβρο», εξαιτίας των σπάνιων κομματιών μιας συλλογής που έχουν την ευκαιρία να θαυμάζουν μόνο τα μέλη της οικογένειας. Κι όχι όλα, όπως φαίνεται.
