Έβγαλαν τα smartphones από τις τάξεις και ανακάλυψαν ότι οι μαθητές δεν ξέρουν την ώρα
Η απαγόρευση των κινητών στα σχολεία της Νέας Υόρκης αποκάλυψε ότι πολλοί μαθητές δυσκολεύονται να διαβάσουν αναλογικά ρολόγια, παρά τα συνολικά θετικά αποτελέσματα του μέτρου
Κάτι απρόβλεπτο συνέβη όταν απομάκρυναν τα κινητά τηλέφωνα από τις σχολικές αίθουσες της Νέας Υόρκης, με τους εκπαιδευτικούς να διαπιστώνουν ότι σημαντικός αριθμός εφήβων δυσκολεύεται να κατανοήσει την ένδειξη των κλασικών αναλογικών ρολογιών.
Μετά την εφαρμογή της απαγόρευσης, πολλοί μαθητές βρέθηκαν ξαφνικά χωρίς πρόσβαση στα smartphones τους και, κατ’ επέκταση, χωρίς εύκολο τρόπο να ελέγχουν την ώρα, καθώς αδυνατούν να «διαβάσουν» τα ρολόγια που είναι τοποθετημένα στους τοίχους των αιθουσών. «Η πιο συχνή ερώτηση μέσα στην τάξη είναι: “Κυρία, τι ώρα έχουμε;”», ανέφερε η Μάντι Μόρνχινεγκ, καθηγήτρια Αγγλικών σε λύκειο του Μανχάταν, μιλώντας στη New York Post.
Όπως εξηγεί, η κατάσταση γίνεται συχνά κουραστική, αφού οι μαθητές θέλουν να γνωρίζουν πόσος χρόνος απομένει μέχρι τη λήξη του μαθήματος. «Έφτασα να τους ρωτάω πού βρίσκεται ο μικρός και πού ο μεγάλος δείκτης», πρόσθεσε σε δηλώσεις της στο Gothamist.
