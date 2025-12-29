﻿Επιστροφή ενοικίου: Τελευταία ευκαιρία για διορθώσεις που την ξεκλειδώνουν - Πότε μπαίνουν τα χρήματα

Λήγει αύριο, Τρίτη 30 Δεκεμβρίου, η προθεσμία για τροποποιητικές δηλώσεις χωρίς πρόστιμα -Ποιο λάθος έκοψε τα ποσά και ποιοι δημόσιοι λειτουργοί θα πληρωθούν τρεις φορές μέσα στο 2026