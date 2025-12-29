Επιστροφή ενοικίου: Τελευταία ευκαιρία για διορθώσεις που την ξεκλειδώνουν - Πότε μπαίνουν τα χρήματα
Λήγει αύριο, Τρίτη 30 Δεκεμβρίου, η προθεσμία για τροποποιητικές δηλώσεις χωρίς πρόστιμα -Ποιο λάθος έκοψε τα ποσά και ποιοι δημόσιοι λειτουργοί θα πληρωθούν τρεις φορές μέσα στο 2026
Στην τελική ευθεία μπαίνουν οι διορθώσεις για την επιστροφή ενοικίου, με την προθεσμία να λήγει αύριο, Τρίτη 30 Δεκεμβρίου, για χιλιάδες ενοικιαστές που είτε δεν πληρώθηκαν καθόλου είτε είδαν «ψαλιδισμένα» ποσά στους λογαριασμούς τους. Μέχρι το βράδυ της Τρίτης γίνονται δεκτές τροποποιητικές δηλώσεις στο Ε1 χωρίς πρόστιμα και χωρίς επιπλέον φόρους, αρκεί οι αλλαγές να αφορούν αποκλειστικά τα στοιχεία της δαπάνης ενοικίου.
Το πρόβλημα εμφανίστηκε μαζικά στην εκκαθάριση του Νοεμβρίου, όταν διαπιστώθηκε ότι σε χιλιάδες δηλώσεις είχε δηλωθεί ως ετήσιο ποσό το μηνιαίο μίσθωμα. Έτσι, η επιστροφή υπολογίστηκε λάθος και πιστώθηκαν ποσά της τάξης των 20 ή 30 ευρώ. Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα ενοικιαστή που πληρώνει 300 ευρώ τον μήνα και δήλωσε 300 ευρώ αντί για 3.600 ευρώ ετησίως, με αποτέλεσμα η εφορία να υπολογίσει επιστροφή 25 ευρώ αντί για το κανονικό ποσό.
Η διόρθωση γίνεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας myAADE της ΑΑΔΕ. Οι φορολογούμενοι ανοίγουν τη δήλωση του φορολογικού έτους 2024, επιλέγουν τροποποιητική δήλωση και ελέγχουν τους κωδικούς που αφορούν την κύρια κατοικία ή τη φοιτητική κατοικία τέκνων. Το κρίσιμο σημείο είναι να έχει δηλωθεί το ετήσιο και όχι το μηνιαίο μίσθωμα. Όσοι προλάβουν έως αύριο θα πληρωθούν έως τις 15 Ιανουαρίου 2026, υπό την προϋπόθεση ότι έχει δηλωθεί σωστά και ο IBAN.
Η επιστροφή ενοικίου αντιστοιχεί στο 1/12 της ετήσιας δαπάνης που έχει δηλωθεί στο Ε1, με ανώτατο όριο τα 800 ευρώ για μισθωτή χωρίς παιδιά, τα 850 ευρώ με ένα τέκνο, τα 900 ευρώ με δύο τέκνα και προσαύξηση 50 ευρώ για κάθε επιπλέον παιδί. Η προσαύξηση λόγω τέκνων δεν εφαρμόζεται αυτόματα, αλλά μόνο εφόσον το δηλωθέν ετήσιο ενοίκιο ξεπερνά τα αντίστοιχα όρια. Αν το μίσθωμα είναι χαμηλότερο, εφαρμόζεται απλώς το 1/12 της πραγματικής δαπάνης.
Την ίδια στιγμή, το 2026 φέρνει πολλαπλές πιστώσεις για περίπου 50.000 δημόσιους λειτουργούς που υπηρετούν στην περιφέρεια εκτός Αττικής και Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης. Εκπαιδευτικοί, γιατροί και νοσηλευτές θα λάβουν όχι μία ούτε δύο αλλά τρεις επιστροφές ενοικίου μέσα στο ίδιο έτος. Ο διπλασιασμός της ενίσχυσης, από μία σε δύο επιστροφές ετησίως, θα ισχύσει αναδρομικά και για το 2025, γεγονός που οδηγεί σε μία επιπλέον πίστωση μέσα στο πρώτο τρίμηνο του 2026, ενώ τον Νοέμβριο του ίδιου έτους θα καταβληθούν οι δύο επιστροφές που αφορούν το νέο μόνιμο καθεστώς.
Τα ποσά υπολογίζονται με τους ίδιους κανόνες που ισχύουν για το γενικό πλαίσιο της επιστροφής ενοικίου, χωρίς εισοδηματικά κριτήρια, και συνδέονται αποκλειστικά με τη μίσθωση κατοικίας στον τόπο υπηρεσίας. Παράλληλα, από το 2026 εκπαιδευτικοί, υγειονομικοί και ένστολοι που υπηρετούν σε νησιωτικές, ορεινές και μειονεκτικές περιοχές θα μπορούν να λαμβάνουν και πρόσθετη μηνιαία ενίσχυση έως 250 ευρώ, μέσω προγράμματος που χρηματοδοτείται από ευρωπαϊκούς πόρους.
