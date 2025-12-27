Από το Ελληνικό έως το ΟΑΚΑ, επενδύσεις εκατομμυρίων στο αθλητικό real estate της Αττικής

Στα βόρεια της Αθήνας: Το Stadion Sports Center θα διαθέτει συνολικά 19 γήπεδα τένις (χωμάτινης και σκληρής επιφάνειας), 9 γήπεδα padel (ανοιχτά και στεγασμένα), καθώς και 3 γήπεδα pickleball

The Ellinikon Sports Park

Ο αθλητισμός κινητοποιεί πλέον εντονότερα το εγχώριο real estate με ηχηρά επιχειρηματικά ονόματα που έχουν μπει στο παιχνίδι των μεγάλων, υπερσύγχρονων αθλητικών εγκαταστάσεων, με το βλέμμα και στην προσέλκυση διεθνών διοργανώσεων.Το 2026 μάλιστα θα σηματοδοτήσει δύο νέες μεγάλες αφίξεις στο… αθλητικό real estate στα νότια και τα βόρεια της Αθήνας – πέραν φυσικά των επιμέρους υποδομών εντός και εκτός Αθηνών που σχετίζονται, γενικότερα, με φορείς συνδεόμενους με το ευρύτερο Δημόσιo ή τις εξελίξεις γύρω από τις ποδοσφαιρικές και μπασκετικές έδρες των μεγάλων ελληνικών συλλόγων.έρχεται καταρχάς στα νότια της πρωτεύουσας, εντός της έκτασης των 6.200 στρεμμάτων του πρώην αεροδρομίου του Ελληνικού, εκεί όπου η LAMDA Development έχει σε εξέλιξη το μεγάλο έργο ανάπλασης για τη νέα πόλη μέσα στην πόλη, η οποία περιλαμβάνει και ένα μεγάλο κομμάτι αθλητικών εγκαταστάσεων. Αντίστοιχα, στα βόρεια της Αθήνας, το επενδυτικό τρίδυμο των ΤΕΜΕΣ -με επικεφαλής τον Αχιλλέα Κωνσταντακόπουλο-, Ιωάννη Στασινόπουλου και Σάμι Φάις έχει ήδη υλοποιήσει ένα μεγάλο μέρος από τη μεγάλη επένδυση των 25 εκατ. ευρώ για τις νέες εγκαταστάσεις του τένις στο ΟΑΚΑ, που θα παραδοθεί στο σύνολό της έως το καλοκαίρι του 2026.Το κομμάτι του αθλητισμού είναι τώρα ένας τομέας που προσελκύει περισσότερο το επιχειρείν για τη δημιουργία σύγχρονων εγκαταστάσεων, οι οποίες θα απευθύνονται τόσο στους… κοινούς θνητούς όσο και στους επαγγελματίες αθλητές, προσβλέποντας και στη διοργάνωση μεγάλων και πιο «λαμπερών» αθλητικών γεγονότων ή ακόμη και τη φιλοξενία προπονητικών δράσεων ή ομάδων για προετοιμασία. Κι αν η ελληνική πρωτεύουσα στη διάρκεια των τελευταίων δύο και πλέον δεκαετιών μετά το «θαύμα» των Ολυμπιακών Αγώνων του 2004 δεν κατάφερε να αξιοποιήσει το μετα-Ολυμπιακό πλεονέκτημα που της δόθηκε, τώρα, σε αυτή τη συγκυρία, έχουν αυξηθεί οι φωνές ότι πράγματι ο αθλητισμός μπορεί να φέρει επιπλέον έσοδα, ενώ είναι δεδομένο το πλεονέκτημα και για τους ίδιους τους κατοίκους της πόλης. Από τα πλέον χαρακτηριστικά παραδείγματα είναι αυτό του Μαραθωνίου της Αθήνας τον προηγούμενο μήνα, αλλά και η επιστροφή μετά από τρεις δεκαετίες -επίσης τον περασμένο Νοέμβριο- της μεγάλης διοργάνωσης του ATP Tour στο τένις με νικητή τον Νόβακ Τζόκοβιτς, την ίδια στιγμή που η ελληνική πρωτεύουσα τελεί εν αναμονή του μεγάλου γεγονότος, την άνοιξη του 2026, της τελικής φάσης του Final Four της Ευρωλίγκας στο μπάσκετ.Στο πλαίσιο αυτόo οποίος συνεισφέρει, ούτε λίγο ούτε πολύ, στον παγκόσμιο τουριστικό τζίρο το 10% επί του συνόλου των εισπράξεων με βάση τα στοιχεία του Παγκόσμιου Οργανισμού Τουρισμού, με μία πρόβλεψη για αύξηση μόνο στην Ευρώπη στα(812,4 δισ. δολάρια) τζίρου το 2030 από τα(259,3 δισ. δολάρια) το 2023.Στην ελληνική πραγματικότητα τα νούμερα απέχουν – και θα συνεχίσουν να απέχουν μακράν. Ωστόσο, ουδείς αμφισβητεί ότι μέσα από αθλητικές πρωτοβουλίες κάθε είδους μπορεί να ενισχυθεί η επισκεψιμότητα εκτός της υψηλής περιόδου αιχμής του καλοκαιριού, διευρύνοντας την γκάμα των προορισμών που δεν κερδίζουν μόνο κατά την περίοδο διεξαγωγής ενός αθλητικού γεγονότος, αλλά και συνολικά λόγω της διευρυμένης προβολής.Στο επενδυτικό μέτωπο, λοιπόν, γήπεδα τένις, κέντρο υγρού στίβου, κέντρο αποκατάστασης, χώροι στίβου, ακαδημία μπάσκετ με κλειστό και ανοιχτό γήπεδο, γήπεδα ποδοσφαίρου, καθώς και ξενώνες για αθλητές είναι, μεταξύ άλλων, οι εγκαταστάσεις που έχουν προβλεφθεί για το The Ellinikon Sports Park, για το οποίο οι εργασίες είναι σε πλήρη εξέλιξη αυτή τη στιγμή, με το βλέμμα στο πρώτο εξάμηνο του 2026, όταν και θα παραδοθεί το πρώτο κομμάτι του έργου σε αθλητές, ομάδες, σωματεία, συλλόγους και κοινό. Το αθλητικό πάρκο, που εκτείνεται σεθα απευθύνεται σε αυτούς που αγαπούν τον αθλητισμό, τους κατοίκους, τους επισκέπτες, αλλά και τους επαγγελματίες αθλητές, ενώ οι εγκαταστάσεις που θα αντικαταστήσουν το Εθνικό Κέντρο Αθλητικής Νεότητας του Αγίου Κοσμά (ΕΑΚΝ) έχουν σχεδιαστεί, όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται από τους επιτελείς της LAMDA, με «κορυφαίες προδιαγραφές».Οι εργασίες ξεκίνησαν τον Ιούλιο του 2023 και πλέον ένα βασικό τμήμα οδεύει προς ολοκλήρωση, δεδομένου ότι οι αθλητικές εγκαταστάσεις εντάσσονται στα πρώτα έργα που προβλέπονται προς παράδοση. Ετσι, με βάση το υφιστάμενο χρονοδιάγραμμα, στην πρώτη φάση λειτουργίας του μέσα στο πρώτο εξάμηνο του 2026 το αθλητικό πάρκο του Ελληνικού θα περιλαμβάνει μία ανοιχτή πισίνα Ολυμπιακών διαστάσεων (50 μ.), επίσης, ανοιχτό στίβο με 1.070 θέσεις θεατών, στίβο ρίψεων, καθώς και δύο συνθετικά γήπεδα ποδοσφαίρου 11×11, δύο υβριδικά γήπεδα ποδοσφαίρου 11×11, δύο συνθετικά γήπεδα ποδοσφαίρου 5×5, δύο ανοιχτά γήπεδα μπάσκετ, δύο ανοιχτά γήπεδα τένις και το κτίριο αθλητικών ξενώνων με 124 δωμάτια.Ηδη, κατά τις πληροφορίες, είναι έτοιμα για να παραδοθούν τα δύο γήπεδα ποδοσφαίρου 11×11 με συνθετικό χλοοτάπητα, το ένα γήπεδο ανοιχτού στίβου και το ένα γήπεδο στίβου ρίψεων, ενώ οι πρώτοι αθλητές θα μπορούν να προπονηθούν σε μερικές εβδομάδες από τώρα.Συνολικά, με βάση το εγκεκριμένο masterplan της επένδυσης για την «Περιοχή Αθλητισμού» του Μητροπολιτικού Πάρκου Πρασίνου και Αναψυχής του Σχεδίου Ολοκληρωμένης Ανάπτυξης Μητροπολιτικού Πόλου Ελληνικού – Αγίου Κοσμά, στο έργο περιλαμβάνονται οι εξής υποδομές: ξενώνες διαμονής αθλητών δυναμικότητας 274 κλινών, νέο κέντρο υδάτινου αθλητισμού-αναψυχής με μία ανοιχτή κολυμβητική δεξαμενή και κέντρο εκγύμνασης-αναψυχής, εγκαταστάσεις στίβου (ανοιχτός στίβος, ανοιχτό πεδίο ρίψεων και κτίριο κερκίδων στίβου), εγκαταστάσεις επαγγελματικού ποδοσφαίρου με κτίριο αποδυτηρίων και διοίκησης ποδοσφαίρου, καθώς και τρία γήπεδα ποδοσφαίρου, Ακαδημία ποδοσφαίρου με γήπεδα και ένα κεντρικό κτίριο διοίκησης και υποστηρικτικών λειτουργιών. Ακόμη, Ακαδημία Καλαθοσφαίρισης, που περιλαμβάνει κλειστή αρένα και επιπλέον έξι κλειστά προπονητήρια, Ακαδημία Τένις, η οποία θα περιλαμβάνει σε πρώτη φάση είκοσι γήπεδα αντισφαίρισης που πρόκειται να εξυπηρετηθούν από ένα κεντρικό κτίριο διοίκησης και υποστηρικτικών λειτουργιών (αργότερα υπάρχει η πρόβλεψη να προστεθούν ακόμη οκτώ γήπεδα καθώς και ένα επιπλέον κτίριο), τέσσερα υπαίθρια γήπεδα beach volley και κτίριο διοίκησης / βοηθητικών χώρων, δύο γήπεδα καλαθοσφαίρισης και δύο γήπεδα αντισφαίρισης στην περιοχή Κανόε Καγιάκ, τρεις χώροι στάθμευσης και έργα υποδομής.Ενδιαφέρον έχουν και οι επαφές που πραγματοποιεί η LAMDA για τις επιμέρους επενδύσεις εντός του αθλητικού πάρκου, συμπεριλαμβανομένης της διαχείρισης. Ενδεικτικά, για το κομμάτι του τένις και την επένδυση του Tennis & Racket Sports Club, προϋπολογισμού άνω των 20 εκατ. ευρώ, δύο μεγάλα ονόματα του χώρου με παρουσία ήδη στην Ελλάδα, ο Πάτρικ Μουράτογλου και ο Νόβακ Τζόκοβιτς, ακούστηκαν εντόνως το προηγούμενο διάστημα, με το όνομα του Τζόκοβιτς να προβάλλει τώρα ως επικρατέστερο. H LAMDA Development έχει, κατά τις πληροφορίες, σε εξέλιξη αυτή την περίοδο τις συζητήσεις με τον Σέρβο τενίστα για το νέο συγκρότημα στο Ελληνικό, το οποίο προβλέπεται να διαθέτει πάνω από 20 γήπεδα τένις, 10 γήπεδα padel, 4 pickleball, καθώς και συνοδευτικές εγκαταστάσεις με εστιατόρια, γυμναστήριο, πισίνα και χώρους ψυχαγωγίας.