Τζακάρτα: Εγινε η μεγαλύτερη πόλη στον κόσμο με 42 εκατομμύρια ανθρώπους πάνω σε κινούμενη άμμο
Τζακάρτα: Εγινε η μεγαλύτερη πόλη στον κόσμο με 42 εκατομμύρια ανθρώπους πάνω σε κινούμενη άμμο
Η μεγαλύτερη πόλη του κόσμου, σύμφωνα με τον ΟΗΕ, παλεύει ταυτόχρονα με την καθίζηση και τις πλημμύρες
Για πολλά χρόνια, η Τζακάρτα εμφανιζόταν στις δημογραφικές λίστες ως μια μεγάλη πόλη, αλλά όχι κορυφαία. Τα «επίσημα» νούμερα καταγραφής των κατοίκων της την τοποθετούσαν κάπου γύρω στην 30ή θέση, ανάμεσα σε άλλες ασιατικές μητροπόλεις που μεγάλωναν γρήγορα. Ξαφνικά, όμως, βρέθηκε στην πρώτη θέση. Όχι επειδή γέννησε εκατομμύρια νέους κατοίκους μέσα σε μια νύχτα, αλλά επειδή άλλαξε ο τρόπος που μετράμε τις πόλεις.
Οι νεότερες εκτιμήσεις του ΟΗΕ δεν περιορίζονται πλέον στα στενά διοικητικά όρια, αλλά λαμβάνουν υπόψη ολόκληρη τη μητροπολιτική περιοχή, το συνεχές αστικό σώμα που απλώνεται πέρα από σύνορα δήμων και επαρχιών. Και περιλαμβάνουν στοιχεία ακόμα και για τις λεγόμενες «παραγκουπόλεις», τους ανεπίσημους ή ημιεπίσημους οικισμούς που κολλάνε δίπλα στα καταγεγραμμένα σπίτια και τις διοικητικές δομές που έχουν ηλεκτροδότηση, ύδρευση και αποχέτευση.
Διαβάστε περισσότερα: newmoney.gr
Οι νεότερες εκτιμήσεις του ΟΗΕ δεν περιορίζονται πλέον στα στενά διοικητικά όρια, αλλά λαμβάνουν υπόψη ολόκληρη τη μητροπολιτική περιοχή, το συνεχές αστικό σώμα που απλώνεται πέρα από σύνορα δήμων και επαρχιών. Και περιλαμβάνουν στοιχεία ακόμα και για τις λεγόμενες «παραγκουπόλεις», τους ανεπίσημους ή ημιεπίσημους οικισμούς που κολλάνε δίπλα στα καταγεγραμμένα σπίτια και τις διοικητικές δομές που έχουν ηλεκτροδότηση, ύδρευση και αποχέτευση.
Διαβάστε περισσότερα: newmoney.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα