Καλλιμασιάς (ΔΑΑ): «Διαχειρίσιμος ο αντίκτυπος της κρίσης στη Μέση Ανατολή, συνεχίζεται η ανοδική τάση στο Ελ.Βενιζέλος»
Αύξηση κατά ~5% μέσα στο Μάρτιο για το μεγαλύτερο αεροδρόμιο της χώρας- Δεν τίθεται θέμα ελλείψεων σε αεροπορικά καύσιμα είπε χθες η διοίκηση στους αναλυτές. Πώς προχωρά το επενδυτικό πρόγραμμα συνολικού ύψους 1,3 δισ. έως το 2032
Εφικτό θεωρεί η διοίκηση του μεγαλύτερου αεροδρομίου της χώρας τον στόχο που έχει θέσει για ανάπτυξη σε μονοψήφιο, χαμηλό ποσοστό για το 2026, εν μέσω της γεωπολιτικής κρίσης στη Μέση Ανατολή αλλά και των εργασιών στο πλαίσιο του προγράμματος επέκτασης που ήδη «τρέχει».
Στο πλαίσιο της ενημέρωσης των αναλυτών χθες για τα αποτελέσματα του 2025, την πρώτη υπό τον νέο διευθύνοντα σύμβουλο του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών κ. Γιώργο Καλλιμασιά, ο αντίκτυπος από τις σοβαρές γεωπολιτικές εξελίξεις στη Μέση Ανατολή είναι επί του παρόντος καθ’ όλα διαχειρίσιμες.
Ερωτηθείς σχετικά, ο κ. Καλλιμασιάς ανέφερε ότι στον πρώτο μήνα της κρίσης, μέσα στο Μάρτιο, παραμένει το θετικό πρόσημο στην ανάπτυξη της επιβατικής κίνησης σε χαμηλό, μονοψήφιο ποσοστό, κοντά στο 5%. Το ποσοστό αυτό είναι μεν σαφώς μικρότερο σε σύγκριση με το +10,8% του πρώτο διμήνου του 2026 έναντι του πολύ καλού Ιανουαρίου- Φεβρουαρίου του 2025, ωστόσο και πάλι οι ρυθμοί είναι ανοδικοί, ενδεικτικό και της ζήτησης για ταξίδια.
