Πότε πληρώνονται τα επιδόματα του ΟΠΕΚΑ για τον Μάρτιο
Ποια επιδόματα καταβάλλονται
Το Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, με τον εποπτευόμενο Οργανισμό Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ), ενημερώνουν ότι την Τρίτη 31/3/2026, θα καταβληθούν τα επιδόματα για τον μήνα Μάρτιο, συνολικού ύψους 253.191.819 ευρώ.
Συγκεκριμένα:
· Επίδομα Παιδιού (Α21) : 393.985 δικαιούχοι – 68.905.709 ευρώ
· Επίδομα Στέγασης: 171.229 δικαιούχοι – 20.348.356 ευρώ
· Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα: 145.149 δικαιούχοι – 33.007.819 ευρώ
· Αναπηρικά: 206.276 δικαιούχοι –96.624.153 ευρώ
· Επίδομα Στεγαστικής Συνδρομής Ανασφάλιστων Υπερηλίκων: 469 δικαιούχοι – 148.819 ευρώ
· Επίδομα Ομογενών: 4.932 δικαιούχοι –174.656 ευρώ
· Σύνταξη Ανασφάλιστων Υπερηλίκων, ν.1296/1982: 12.027 δικαιούχοι – 5.049.042 ευρώ
· Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ανασφάλιστων Υπερηλίκων: 23.387 δικαιούχοι – 10.430.852 ευρώ
· Έξοδα Κηδείας: 103 δικαιούχοι – 82.224 ευρώ
· Επίδομα Γέννησης: 9.492 δικαιούχοι – 12.490.500 ευρώ
· Επίδομα Ορεινών και μειονεκτικών περιοχών: 2 δικαιούχοι – 900 ευρώ
· Κόκκινα Δάνεια: 2.745 δικαιούχοι – 233.449 ευρώ
· Προστατευόμενα τέκνα θανόντων σε φυσικές καταστροφές: 17 δικαιούχοι – 17.000 ευρώ
· Ευάλωτοι Οφειλέτες: 378 δικαιούχοι – 40.094 ευρώ
· Επίδομα Αναδοχής: 619 δικαιούχοι – 484.093 ευρώ
· Πρόγραμμα Προσωπικού Βοηθού: 2.375 δικαιούχοι – 1.798.100 ευρώ
· Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ανασφάλιστων Υπερηλίκων σε μέλη της Ελληνικής μειονότητα Αλβανίας: 14.194 δικαιούχοι - 3.356.052 ευρώ
Σύνολο δικαιούχων: 987.379
Σύνολο καταβολών: 253.191.819 ευρώ
Υπενθυμίζουμε ότι τα επιδόματα Α21-Επίδομα Παιδιού, το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα και τα επιδόματα Γέννησης και
Αναδοχής πληρώνονται μέσω προπληρωμένων καρτών.
Για περισσότερες πληροφορίες ανά επίδομα ακολουθήστε τους συνδέσμους:
-Προνοιακά Επιδόματα Ατόμων με Αναπηρία εδώ
-Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα εδώ
-Επίδομα Παιδιού εδώ
-Επίδομα Στέγασης εδώ
-Επίδομα Γέννησης εδώ
-Επίδομα Αναδοχής εδώ
-Επίδομα Στεγαστικής Συνδρομής Ανασφάλιστων Υπερηλίκων εδώ
Στην ιστοσελίδα του ΟΠΕΚΑ μπορείτε να αναζητήσετε και να βρείτε οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με τα επιδόματα και να ενημερωθείτε για ότι δικαιούστε.
