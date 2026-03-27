Εγκρίθηκε η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου από τη συνέλευση της CrediaBank

«Ναι» ψήφισε η Γενική Συνέλευση της CrediaBank στην εξουσιοδότηση του Διοικητικού Συμβουλίου, προκειμένου αυτό να λάβει απόφαση για αύξηση κεφαλαίου έως 300 εκατ. ευρώ χωρίς δικαίωμα προτίμησης στους παλιούς μετόχους, όπως και για την τιμή, στην οποία θα γίνει η αύξηση αυτή. Η απαρτία της συνέλευσης ανήλθε στο 90,17%.



To διοικητικό συμβούλιο εξουσιοδοτήθηκε λοιπόν από τη Γενική Συνέλευση της Credia Bank, για να προχωρήσει την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας με σκοπό: (α) την άντληση νέων κεφαλαίων ποσού έως 300 εκατ. ευρώ μέχρι το τέλος του έτους και (β) την κεφαλαιοποίηση αποθεματικών στο πλαίσιο του προγράμματος δωρεάν διάθεσης μετοχών σε στελέχη και εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, συμπεριλαμβανομένης της εξουσίας περιορισμού ή αποκλεισμού(κατάργησης) του δικαιώματος προτίμησης των υφιστάμενων μετόχων.



Σύμφωνα με τη δήλωση της Thrivest και του κ. Αλέξανδρου Εξάρχου τόνισε ότι ο βασικός μέτοχος του 50,17% θα παραιτηθεί από τη συμμετοχή στην αύξηση, προκειμένου να επιτευχθούν οι σκοποί της, εφόσον το Υπερταμείο τηρήσει τις δεσμεύσεις του και παραιτηθεί αντιστοίχως.



Οι σκοποί της αύξησης είναι η είσοδος νέων μετόχων εγχώριων και κυρίως αλλοδαπών επενδυτών και η διεύρυνση της διασποράς των μετοχών της εταιρίας.



Το Υπερταμείο δι’ εκπροσώπου του διευκρινίζει πως στο πλαίσιο του νόμου 3864, που διέπει τη λειτουργία του, οποιαδήποτε απόφαση ληφθεί, θα ληφθεί με βάση τα όσα προβλέπει ο νόμος με την ικανοποίηση ελάχιστων προϋποθέσεων.



H διευθύνουσα σύμβουλος Ελένη Βρεττού μιλώντας στους μετόχους της συνέλευσης επεσήμανε ότι η αύξηση πραγματοποιείται και για έναν ακόμη λόγο, για να θωρακιστεί η τράπεζα από τους γεωπολιτικούς κινδύνους, που επισυμβαίνουν αυτήν την περίοδο και οι οποίοι ευχή είναι να διακοπούν και να μην επηρεάσουν περαιτέρω την οικονομία.



Παράλληλα σημείωσε πως η διοίκηση της τράπεζας πασχίζει για την υπεραξία στους μετόχους και η αύξηση θα ενισχύσει την ενσώματη πάγια θέση της τράπεζας αυξάνοντας εν τέλει την αξία της.



