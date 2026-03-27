Το πετρέλαιο ξεπερνά τα $110: Δεν καθησυχάζει τις αγορές η παράταση Τραμπ στο Ιράν
Το πετρέλαιο ξεπερνά τα $110: Δεν καθησυχάζει τις αγορές η παράταση Τραμπ στο Ιράν
Το διεθνές σημείο αναφοράς Brent παράδοσης Μαΐου ενισχύεται κατά 2,78% πάνω από τα 111 δολάρια το βαρέλι - Αντίστοιχα, το αμερικανικό WTI καταγράφει άνοδο 2,67% στα 97 δολάρια
Οι τιμές του πετρελαίου κινούνται εκ νέου ανοδικά, καθώς η απόφαση του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ να δώσει 10ήμερη παράταση στο Ιράν για το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ δεν κατάφερε να κατευνάσει τις ανησυχίες για την παγκόσμια προσφορά.
Το διεθνές σημείο αναφοράς Brent παράδοσης Μαΐου ενισχύεται κατά 2,78% πάνω από τα 111 δολάρια το βαρέλι. Αντίστοιχα, το αμερικανικό WTI καταγράφει άνοδο 2,67% στα 97 δολάρια.
Ο Τραμπ ανέφερε σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης την Πέμπτη ότι οι συνομιλίες με το Ιράν «πηγαίνουν πολύ καλά», παρά —όπως υποστήριξε— «λανθασμένες δηλώσεις από τα μέσα ενημέρωσης και άλλους». Στο πλαίσιο της ίδιας ανακοίνωσης, γνωστοποίησε ότι παγώνει έως τις 6 Απριλίου τα πιθανά πλήγματα σε ιρανικές ενεργειακές υποδομές. Μέχρι στιγμής, η Τεχεράνη δεν έχει τοποθετηθεί επίσημα.
Κατά τη διάρκεια συνεδρίασης του υπουργικού συμβουλίου, ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε επίσης ότι το Ιράν επέτρεψε τη διέλευση 10 πετρελαιοφόρων από τα Στενά του Ορμούζ αυτή την εβδομάδα, χαρακτηρίζοντάς το ως «δώρο» προς τις ΗΠΑ. Όπως είπε, αρχικά είχε γίνει λόγος για οκτώ δεξαμενόπλοια, πριν τελικά ο αριθμός αυξηθεί σε δέκα.
Το διεθνές σημείο αναφοράς Brent παράδοσης Μαΐου ενισχύεται κατά 2,78% πάνω από τα 111 δολάρια το βαρέλι. Αντίστοιχα, το αμερικανικό WTI καταγράφει άνοδο 2,67% στα 97 δολάρια.
Ο Τραμπ ανέφερε σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης την Πέμπτη ότι οι συνομιλίες με το Ιράν «πηγαίνουν πολύ καλά», παρά —όπως υποστήριξε— «λανθασμένες δηλώσεις από τα μέσα ενημέρωσης και άλλους». Στο πλαίσιο της ίδιας ανακοίνωσης, γνωστοποίησε ότι παγώνει έως τις 6 Απριλίου τα πιθανά πλήγματα σε ιρανικές ενεργειακές υποδομές. Μέχρι στιγμής, η Τεχεράνη δεν έχει τοποθετηθεί επίσημα.
Κατά τη διάρκεια συνεδρίασης του υπουργικού συμβουλίου, ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε επίσης ότι το Ιράν επέτρεψε τη διέλευση 10 πετρελαιοφόρων από τα Στενά του Ορμούζ αυτή την εβδομάδα, χαρακτηρίζοντάς το ως «δώρο» προς τις ΗΠΑ. Όπως είπε, αρχικά είχε γίνει λόγος για οκτώ δεξαμενόπλοια, πριν τελικά ο αριθμός αυξηθεί σε δέκα.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
