Axia – Alpha Finance: Ανθεκτικές οι ελληνικές τράπεζες και η Τράπεζα Κύπρου παρά την αβεβαιότητα – Υψηλότερες τιμές στόχοι

Ο τραπεζικός κλάδος εμφανίζει ισχυρές ενδείξεις ανθεκτικότητας και διατηρήσιμης κερδοφορίας στους μεοσπρόθεσμους στόχους, με τις πρόσφατες αναθεωρήσεις να οδηγούν σε υψηλότερες τιμές-στόχους για τις περισσότερες μετοχές.



•Εθνική Τράπεζα αναβαθμίζεται σε «Αγορά» (τιμή-στόχος €14,50) από «Διακράτηση»

•Bank of Cyprus διατηρείται η σύσταση «Αγορά» (τιμή-στόχος €10,90),

•Eurobank διατηρείται η σύσταση «Αγορά (τιμή-στόχος €4,50)

•Τράπεζα Πειραιώς διατηρείται η σύσταση «Αγορά (τιμή-στόχος €8,50).



Όπως αναφέρουν σε report τους Alpha Finance και Axia, παρά τη βραχυπρόθεσμη αβεβαιότητα λόγω γεωπολιτικών εξελίξεων, οι προοπτικές παραμένουν θετικές, στηριζόμενες στην ενίσχυση των βασικών εσόδων, τον έλεγχο του κόστους και τη βελτίωση της ποιότητας ενεργητικού.



Σε επίπεδο αποτιμήσεων, η πρόσφατη διόρθωση δημιουργεί ελκυστικά σημεία εισόδου, ενώ από πλευράς επενδυτικών προτιμήσεων ξεχωρίζουν τίτλοι με ισχυρή κεφαλαιακή θέση και σαφή στρατηγική διανομών, όπως η Τράπεζα Κύπρου και η Eurobank, με την Εθνική Τράπεζα να ακολουθεί μετά την αναβάθμιση της σύστασής της.

Διαβάστε αναλυτικά και δείτε πίνακες στο newmoney.gr