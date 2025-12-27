Παντελής Σταγάκης: Ο «βασιλιάς» των γερανών και των μεγάλων έργων
Παντελής Σταγάκης: Ο «βασιλιάς» των γερανών και των μεγάλων έργων
Η Σταγάκης είναι εδώ και χρόνια η αποκλειστική αντιπρόσωπος για την Ελλάδα του φημισμένου γερμανικού οίκου Liebherr-Werk Biberach GmbH - Το ηχηρό «παρών» στα πιο εμβληματικά projects, από το μετρό και το Ελληνικό μέχρι το νέο καζίνο στο Μαρούσι
Τους βλέπουμε σε όλα τα μεγάλα εργοτάξια και με το ύψος τους μονοπωλούν το βλέμμα από χιλιόμετρα μακριά. Αποτελούν καθοριστικό παράγοντα για την επιτυχή υλοποίηση των σημαντικότερων έργων, με καθένα από αυτά τα εγχειρήματα να ισοδυναμεί σχεδόν με τεχνικό επίτευγμα. Ο λόγος για τους τεράστιους γερανούς που ορθώνονται σε όποιο σημείο της χώρας βρίσκεται σε εξέλιξη κάποιο μεγάλο project, όπως συμβαίνει τους τελευταίους μήνες στην περιοχή του Ελληνικού.
Είναι αυτά τα πανύψηλα μηχανήματα που είναι ικανά να σηκώσουν υλικά πολλών τόνων. Σε τούτο το ιδιαίτερο πεδίο της κατασκευαστικής αγοράς δραστηριοποιούνται λίγες εταιρείες. Μεταξύ αυτών εκείνη που θεωρείται leader -και με το μεγαλύτερο μερίδιο- είναι η Σταγάκης, με ιδρυτή και επικεφαλής τον Παντελή Σταγάκη, έναν επιχειρηματία που έχει συνδέσει το όνομά του με τα πιο εμβληματικά έργα υποδομών στην Ελλάδα.
