Wall Street: To Santa Claus rally ξεκίνησε με δεύτερο σερί ρεκόρ από τον S&P 500

Μπορεί το κλίμα στη, στη συνεδρίαση της Τετάρτης, να ήταν σχετικά υποτονικό και ο τζίρος να κινήθηκε σε χαμηλά επίπεδα λόγω της ημιαργίας των Χριστουγέννων, όμως το χρονικό διάστημα του– που ορίζεται μεταξύ 24/12 και 5/1 – ξεκίνησε πράγματι με κέρδη. Την παράσταση, μάλιστα, «έκλεψε» και πάλι ο S&P 500 καταγράφοντας δεύτερο σερί ρεκόρ, που είναι αισίως το 39ο για τη μέχρι τώρα χρονιά!Στο ταμπλό, οενισχύθηκε κατά 0,60% στις 48.731 μονάδες, ο«έπιασε» νέο ταβάνι στις 6.932 μονάδες αυξημένος κατά 0,32% και οπρόσθεσε 0,22% φτάνοντας τις 23.613 μονάδες.Με την επίδοση αυτή, ο S&P 500 έχει κερδίσει περίπου 1% για την εβδομάδα και τον μήνα και έχει ανεβάσει τα κέρδη του για φέτος πάνω από το 17%. Με τον τρόπο αυτό το 2025 θα συνιστά την τρίτη συνεχόμενη χρονιά διψήφιων αποδόσεων, άνω του 10%, για τον δείκτη.Στην αγορά ομολόγων, η απόδοσης του 10ετούς υποχώρησε ελαφρά στο 4,13% και του 2ετούς στο 3,51%.Η έναρξη της περιόδου του Santa Claus rally, που «αγκαλιάζει» τις πέντε τελευταίες συνεδριάσεις του έτους και τις δύο πρώτες της νέας χρονιάς, δεν ξεκίνησε με τις… τυμπανοκρουσίες που ήλπιζαν κάποιοι επενδυτές. Ωστόσο δεδομένου του μειωμένου τζίρου, με τον όγκο των συναλλαγών να κινείται σχεδόν 50% χαμηλότερα από τον μέσο όρο του προηγούμενου μήνα, η αγορά δεν είχε τη δυναμική για μεγαλύτερες κινήσεις. Παρόλ’ αυτά, διευρύνοντας τα κέρδη των προηγούμενων ημερών, η αγορά επιβεβαίωσε το θετικό momentum που επικρατεί με φόντο την σταθερή πορεία της οικονομίας, καθώς καταλάγιασαν οι χειρότεροι φόβοι για τις επιπτώσεις των δασμών Τραμπ, και την αποκλιμάκωση των επιτοκίων από τη Fed.«Ο συνδυασμός βελτιούμενου εύρους και αποκλιμακούμενου πληθωρισμού στηρίζει το σενάριο ενός Santa Claus rally. Οι εποχικοί άνεμοι μπορεί να βοηθήσουν, αλλά απαιτείται επιβεβαίωση μέσω της συμμετοχής και του εύρους της αγοράς», ανέφερε σε σημείωμα του ο ο Κρεγκ Τζόνσον από την Piper Sandler.Η εικόνα αυτή έρχεται σε έντονη αντίθεση με την ακραία μεταβλητότητα που προκάλεσε νωρίτερα μέσα στη χρονιά η καταιγίδα των δασμών, η οποία είχε φέρει τον βασικό χρηματιστηριακό δείκτη στα πρόθυρα μιας bear market. Έκτοτε, οι μετοχές έχουν ανακάμψει δυναμικά με κάθε υποχώρηση να απορροφάται με πρωτοφανή ταχύτητα.Αν και το εντυπωσιακό ράλι φρέναρε προσωρινά, καθώς από τον περασμένο μήνα αμφισβητήθηκε η υπερβολική αισιοδοξία γύρω από την τεχνητή νοημοσύνη και φούντωσε η ανησυχία για το αν η Federal Reserve έχει περιθώριο για περαιτέρω νομισματική χαλάρωση, τα πρόσφατα οικονομικά στοιχεία και η νέα μείωση επιτοκίων από την FOMC, άλλαξαν και πάλι τη δυναμική.Στις αγορές χρήματος, τα προγνωστικά δίνουν χαμηλές πιθανότητες σε νέα περικοπή τον Ιανουάριο, όμως παραμένει αλώβητη η εκτίμηση των traders ότι η Fed θα προχωρήσει σε δύο ακόμη μειώσεις επιτοκίων κατά 25 μονάδες βάσης την επόμενη χρονιά, μία περισσότερη από τη διάμεση πρόβλεψη των αξιωματούχων της Τράπεζας.Οι αιτήσεις για νέα επιδόματα ανεργίας στις Ηνωμένες Πολιτείες μειώθηκαν την προηγούμενη εβδομάδα, αναδεικνύοντας τις έντονες εποχικές διακυμάνσεις των στοιχείων αυτή την περίοδο του έτους. Τα στοιχεία της Τετάρτης συνάδουν με μια αγορά εργασίας που χαρακτηρίζεται από σχετικά περιορισμένες απολύσεις, τάση που παρέμεινε σε ισχύ καθ’ όλη τη διάρκεια της χρονιάς, παρά την αυξημένη οικονομική αβεβαιότητα.«Προς το παρόν, αναμένουμε δύο μειώσεις επιτοκίων την επόμενη χρονιά, πιθανότατα στο πρώτο εξάμηνο, και —εφόσον η ανεργία δεν εκτροχιαστεί— μια ανθεκτική οικονομία, η αποκλιμάκωση του πληθωρισμού και η πιο χαλαρή νομισματική πολιτική, θα στηρίξουν τα assets υψηλότερου ρίσκου το επόμενο έτος», υποστήριξε η Μαγδαλένα Οκάμπο από την Principal Asset Management.«Πιστεύουμε ότι οι επενδυτές θα πρέπει να τοποθετηθούν ενόψει περαιτέρω ανόδου στις αγορές μετοχών», τόνισε, από την πλευρά της, η Ούλρικε Χόφμαν-Μπούρχαρντι από τη UBS Global Wealth Management. «Διατηρούμε την ελκυστική μας αξιολόγηση για τις αμερικανικές μετοχές. Εντοπίζουμε ισχυρές ευκαιρίες στην τεχνολογία, την υγειονομική περίθαλψη, τις επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας, καθώς και στον χρηματοοικονομικό κλάδο, κάτι που θα μπορούσε να διευρύνει τη βάση για περαιτέρω κέρδη».