Τέλη κυκλοφορίας 2026: Πώς γίνεται η πληρωμή online έως 31 Δεκεμβρίου χωρίς κωδικούς taxisnet, τα πρόστιμα για τους ασυνεπείς

Αντίστροφη μέτρηση για τα τέλη κυκλοφορίας 2026 και την πληρωμή τους - Για δεύτερη σερί χρονιά δεν προβλέπεται παράταση, πρόστιμα για όσους δεν τα πληρώσουν μέχρι τέλος του χρόνου

Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για τους ιδιοκτήτες αυτοκινήτων προκειμένου να πληρώσουν τα τέλη κυκλοφορίας 2026, τα οποία είναι διαθέσιμα στην πλατφόρμα myCAR της ΑΑΔΕ.

Και φέτος, η πληρωμή γίνεται πιο απλή, καθώς δεν απαιτείται χρήση κωδικών taxisnet. Οι πολίτες μπορούν να εκτυπώσουν το ειδοποιητήριο απευθείας χρησιμοποιώντας μόνο ΑΦΜ και αριθμό κυκλοφορίας του οχήματος.

Πληρωμή online χωρίς TAXISnet

-Επισκεφθείτε τη σελίδα myAADE.
-Επιλέξτε Ψηφιακές υπηρεσίες > myCAR > Οχήματα > Τέλη Κυκλοφορίας χωρίς TAXISnet.
-Εισάγετε ΑΦΜ, αριθμό κυκλοφορίας και έτος τελών.
-Εκτυπώστε το ειδοποιητήριο και ακολουθήστε τη διαδικασία πληρωμής.

Η καταβολή των τελών κυκλοφορίας πρέπει να γίνει έως 31 Δεκεμβρίου 2025.

Πρόστιμα για καθυστέρηση

Η καθυστερημένη πληρωμή επισύρει κλιμακωτά πρόστιμα:

-25% για πληρωμή έως 31 Ιανουαρίου 2026
-50% για πληρωμή έως 28 Φεβρουαρίου 2026
-100% για καθυστερημένη πληρωμή από 1η Μαρτίου 2026 και μετά

Η ΑΑΔΕ συνιστά στους ιδιοκτήτες οχημάτων να εξοφλήσουν εγκαίρως τα τέλη για να αποφύγουν τα πρόστιμα.

