Τέλη κυκλοφορίας 2026: Πώς γίνεται η πληρωμή online έως 31 Δεκεμβρίου χωρίς κωδικούς taxisnet, τα πρόστιμα για τους ασυνεπείς
Τέλη κυκλοφορίας 2026: Πώς γίνεται η πληρωμή online έως 31 Δεκεμβρίου χωρίς κωδικούς taxisnet, τα πρόστιμα για τους ασυνεπείς
Αντίστροφη μέτρηση για τα τέλη κυκλοφορίας 2026 και την πληρωμή τους - Για δεύτερη σερί χρονιά δεν προβλέπεται παράταση, πρόστιμα για όσους δεν τα πληρώσουν μέχρι τέλος του χρόνου
Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για τους ιδιοκτήτες αυτοκινήτων προκειμένου να πληρώσουν τα τέλη κυκλοφορίας 2026, τα οποία είναι διαθέσιμα στην πλατφόρμα myCAR της ΑΑΔΕ.
Και φέτος, η πληρωμή γίνεται πιο απλή, καθώς δεν απαιτείται χρήση κωδικών taxisnet. Οι πολίτες μπορούν να εκτυπώσουν το ειδοποιητήριο απευθείας χρησιμοποιώντας μόνο ΑΦΜ και αριθμό κυκλοφορίας του οχήματος.
-Επιλέξτε Ψηφιακές υπηρεσίες > myCAR > Οχήματα > Τέλη Κυκλοφορίας χωρίς TAXISnet.
-Εισάγετε ΑΦΜ, αριθμό κυκλοφορίας και έτος τελών.
-Εκτυπώστε το ειδοποιητήριο και ακολουθήστε τη διαδικασία πληρωμής.
Η καταβολή των τελών κυκλοφορίας πρέπει να γίνει έως 31 Δεκεμβρίου 2025.
-25% για πληρωμή έως 31 Ιανουαρίου 2026
-50% για πληρωμή έως 28 Φεβρουαρίου 2026
-100% για καθυστερημένη πληρωμή από 1η Μαρτίου 2026 και μετά
Η ΑΑΔΕ συνιστά στους ιδιοκτήτες οχημάτων να εξοφλήσουν εγκαίρως τα τέλη για να αποφύγουν τα πρόστιμα.
Και φέτος, η πληρωμή γίνεται πιο απλή, καθώς δεν απαιτείται χρήση κωδικών taxisnet. Οι πολίτες μπορούν να εκτυπώσουν το ειδοποιητήριο απευθείας χρησιμοποιώντας μόνο ΑΦΜ και αριθμό κυκλοφορίας του οχήματος.
Πληρωμή online χωρίς TAXISnet-Επισκεφθείτε τη σελίδα myAADE.
-Επιλέξτε Ψηφιακές υπηρεσίες > myCAR > Οχήματα > Τέλη Κυκλοφορίας χωρίς TAXISnet.
-Εισάγετε ΑΦΜ, αριθμό κυκλοφορίας και έτος τελών.
-Εκτυπώστε το ειδοποιητήριο και ακολουθήστε τη διαδικασία πληρωμής.
Η καταβολή των τελών κυκλοφορίας πρέπει να γίνει έως 31 Δεκεμβρίου 2025.
Πρόστιμα για καθυστέρησηΗ καθυστερημένη πληρωμή επισύρει κλιμακωτά πρόστιμα:
-25% για πληρωμή έως 31 Ιανουαρίου 2026
-50% για πληρωμή έως 28 Φεβρουαρίου 2026
-100% για καθυστερημένη πληρωμή από 1η Μαρτίου 2026 και μετά
Η ΑΑΔΕ συνιστά στους ιδιοκτήτες οχημάτων να εξοφλήσουν εγκαίρως τα τέλη για να αποφύγουν τα πρόστιμα.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα