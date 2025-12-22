Τέλη κυκλοφορίας 2026: Πώς και πού μπορώ να τα πληρώσω, τι ισχύει για τα πρόστιμα - Από σήμερα η επιστροφή των πινακίδων λόγω Χριστουγέννων

Πότε λήγει η προθεσμία για τα τέλη κυκλοφορίας 2026, ξεκίνησε και η επιστροφή για τις πινακίδες κυκλοφορίας

Λίγες ημέρες θα έχουν ακόμα περιθώριο οι ιδιοκτήτες αυτοκινήτων, τα οποία είναι στη διάθεση των ιδιοκτητών στην πλατφόρμα myCAR της ΑΑΔΕ Φέτος τα τέλη κυκλοφορίας μπορούν να πληρωθούν πιο εύκολα και χωρίς κωδικούς TAXISnet , χάρη στη νέα δυνατότητα της ΑΑΔΕ για άμεση εκτύπωση του ειδοποιητηρίου μόνο με τον αριθμό κυκλοφορίας του οχήματός και το ΑΦΜ. Αν κάποιος δεν επιθυμεί να μπει στο σύστημα με κωδικούς TAXISnet, μπορεί να κατεβάσει και να πληρώσει το ποσό μόνο με ΑΦΜ και αριθμό κυκλοφορίας του οχήματός του.των τελών κυκλοφορίας λήγει στις 31 Δεκεμβρίου 2025, και δεν προβλέπεται παράταση.Η διαδικασία είναι η εξής:-Επισκεφθείτε τη σελίδα myAADE.-Επιλέξτε Ψηφιακές υπηρεσίες > myCAR > Οχήματα > Τέλη Κυκλοφορίας χωρίς TAXISnet.-Εισάγετε ΑΦΜ, αριθμό κυκλοφορίας του οχήματός σας και έτος τελών κυκλοφορίας.-Εκτυπώστε το ειδοποιητήριο και ακολουθήστε τη διαδικασία πληρωμής.Σε περίπτωση εκπρόθεσμης πληρωμής, οι ιδιοκτήτες οχημάτων έρχονται αντιμέτωποι με κλιμακωτά πρόστιμα , ανάλογα με τον μήνα καθυστέρησης.Συγκεκριμένα:-25% πρόστιμο για πληρωμή έως 31 Ιανουαρίου 2026-50% πρόστιμο για πληρωμή έως 28 Φεβρουαρίου 2026-100% πρόστιμο για καθυστερημένη καταβολή από 1η Μαρτίου 2026 και μετά

Οχήματα: Επιστροφή πινακίδων και τέλη κυκλοφορίας στο επίκεντρο Από σήμερα Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου, ξεκινά και η επιστροφή για τις πινακίδες κυκλοφορίας προκειμένου οι οδηγοί να διευκολυνθούν στις μετακινήσεις τους κατά τη διάρκεια των Χριστουγέννων. Η επιστροφή των πινακίδων θα γίνεται μετά την καταβολή του αντίστοιχου προστίμου



Κάτοχοι αυτοκινήτων και μοτοσυκλετών θα μπορούν να παραλάβουν τις πινακίδες των οχημάτων τους, οι οποίες είχαν αφαιρεθεί από τη Δημοτική Αστυνομία του Δήμου Αθηναίων.



Η επιστροφή των πινακίδων θα γίνεται μετά την καταβολή του αντίστοιχου προστίμου και με την προσκόμιση των απαραίτητων για την παραλαβή τους δικαιολογητικών (άδεια κυκλοφορίας, ασφαλιστήριο συμβόλαιο, αστυνομική ταυτότητα, διαβατήριο ή θεωρημένη εξουσιοδότηση στην περίπτωση που θα τις παραλάβει τρίτος).



Οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να προσέρχονται στα γραφεία της Δημοτικής Αστυνομίας του Δήμου Αθηναίων (Λιοσίων 22), από τις 09:00 έως τις 14:30, για να τις παραλάβουν.



Ωστόσο, δεν θα επιστραφούν οι πινακίδες και οι άδειες οδήγησης που έχουν αφαιρεθεί από τη Δημοτική Αστυνομία για παραβάσεις αντικοινωνικής στάθμευσης. Αυτές αφορούν στάθμευση σε ράμπες ΑμεΑ, Ρ-71, Ρ-72, καθώς και σε περιπτώσεις για τις οποίες έχουν εκδοθεί σχετικές αποφάσεις από Δικαστικές Αρχές.