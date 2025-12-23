Ogust Athens – To design studio που δημιουργεί την εικόνα “ψαγμένων” brands γύρω μας
Ο Σταύρος Μπιλιώνης του Ogust Athens μιλάει στο newmoney για την σημασία του branding και τα αγαπημένα διάσημα projects του
Κάπου στο κέντρο της Αθήνας, μέσα στον θόρυβο της πόλης και τον κορεσμό της εικόνας, το Ogust λειτουργεί ως ένα graphic design studio που δεν σχεδιάζει απλώς ταυτότητες, αλλά αφηγήσεις. Από την ίδρυσή του στα μέσα του 2019 από τον Σταύρο Μπιλιώνη και την Ιφιγένεια Βασιλείου, το Ogust κινείται στη λεπτή γραμμή ανάμεσα στο design και τη στρατηγική, αντιμετωπίζοντας το branding όχι ως διακόσμηση, αλλά ως ουσιαστικό εργαλείο αξίας. Εδώ, το design δεν είναι στατικό, αλλά επιτελεί έναν σκοπό, πράττει για το brand και μιλά απευθείας στο συναίσθημα του καταναλωτή.
Το Ogust και η ομάδα του είναι υπεύθυνα για μερικά από τα αγαπημένα μας brands, όπως το Kora, την Κάψα, το Pharaoh, την Laspi, το Agora στο Λονδίνο και πολλές άλλες οπτικές ταυτότητες φεστιβάλ, εταιρειών, μαγαζιών και υπηρεσιών. Αν και όλα είναι διαφορετικά, έχουν κοινό παρονομαστή την αυθεντικότητα και την προώθηση της αλήθειας τους. Όπως άλλωστε μας επισημαίνει και ο συνιδρυτής του Ogust, Σταύρος Μπιλιώνης, “Σε έναν κόσμο που ενδιαφέρεται κυρίως για την εικόνα, το πιο σημαντικό για εμάς είναι να ανακαλύψουμε τον πυρήνα, την συναισθηματική αλήθεια του άλλου”.
