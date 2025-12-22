Wall Street: Με ορμή οι μετοχές στην εορταστική εβδομάδα – Στο κατώφλι ρεκόρ ο S&P 500
Οι αμερικανικές μετοχές ξεκίνησαν με κέρδη την εβδομάδα των Χριστουγέννων, ποντάροντας σε κλιμάκωση με το Santa Claus rally - Τρίτη κερδοφόρα συνεδρίαση για τον S&P 500 - Κομβικός ο ρόλος του AI trade και οι προσδοκίες νομισματικής χαλάρωσης από τη Fed
Η εβδομάδα των Χριστουγέννων, που θα διακοπεί από την αργία της Πέμπτης, βρήκε την Wall Street να καταφέρνει να διατηρήσει το ανοδικό momentum της περασμένης εβδομάδας, που ελπίζεται να κλιμακωθεί από το περίφημο Santa Claus Rally, το οποίο εκτείνεται στις πέντε τελευταίες συνεδριάσεις του έτους και τις δύο πρώτες της νέας χρονιάς.
Στο ταμπλό της Δευτέρας, ο Dow Jones ενισχύθηκε κατά 0,47% στις 48.362 μονάδες, ο S&P 500 κέρδισε 0,64% στις 6.878 μονάδες και ο Nasdaq κατέγραψε άνοδο ύψους 0,52% φτάνοντας τις 23.428 μονάδες.
Στην αγορά ομολόγων, οι κρατικοί τίτλοι υποχώρησαν ωθώντας ανοδικά τις αποδόσεις. Η απόδοση του 10ετούς ανέβηκε στο 4,16% και του 2ετούς στο 3,50%.
Με την σημερινή επίδοση, μετά και την ανάκαμψη των τελευταίων ημερών, οι μετοχές πέτυχαν ουσιαστικά να «σβήσουν» τις απώλειες του Δεκεμβρίου, με τον S&P 500 να οδεύει έτσι προς τον όγδοο συνεχόμενο ανοδικό του μήνα, που συνιστά το μεγαλύτερο σερί από το 2018. Και βέβαια, αν το Santa Claus Rally έρθει και φέτος, τότε υπάρχουν βάσιμες ελπίδες οι δείκτες να αγγίξουν ή και να ξεπεράσουν τα φετινά υψηλά τους.
Σημειωτέον πως το λεγόμενο Santa Claus rally ήταν θετικό περίπου στο 80% των περιπτώσεων από το 1928, με μέση άνοδο του S&P 500 κατά 1,6%.
«Αν όντως εμφανιστεί φέτος ένα Santa Claus rally, τότε το σακούλι του Άγιου Βασίλη θα πρέπει να είναι γεμάτο με θετικό κλίμα γύρω από την τεχνολογία», σχολίασε ο Κρις Λάρκιν της E*Trade από τη Morgan Stanley, επισημαίνοντας ότι οαρά τα επεισόδια μεταβλητότητας και τις ανησυχίες γύρω από το trade της τεχνητής νοημοσύνης, η τεχνολογία έχει οδηγήσει την αγορά υψηλότερα φέτος και πιθανότατα είναι ο κλάδος που θα κρίνει αν ο Δεκέμβριος θα κλείσει τελικά θετικά ή αρνητικά.
«Όλα δείχνουν να διαμορφώνονται για ένα εορταστικό φινάλε της χρονιάς», συμφωνεί ο Μαρκ Χάκετ της Nationwide. «Η εβδομάδα κινείται από τεχνικούς ανέμους, μια δόση αισιοδοξίας για τόνωση και μια αυτοεκπληρούμενη προφητεία, στοιχεία που προετοιμάζουν ένα ισχυρό κλείσιμο έτους και μια καλή εκκίνηση για την επόμενη χρονιά» υποστήριξε, υπενθυμίζοντας ότι οι δύο τελευταίες εβδομάδες του έτους είναι ιστορικά οι καλύτερες στο ημερολόγιο της Wall Street από το 1950.
Συνολικά το 2025 αποδείχτηκε ισχυρή χρονιά για τις μετοχές, παρά τους φόβους που είχαν δημιουργηθεί το πρώτο εξάμηνο για τις επιπτώσεις της εμπορικής πολιτικής Τραμπ. Όμως το μεγάλο ερώτημα είναι αν οι επενδυτές θα μεταφέρουν αυτή τη θετική διάθεση και στο 2026.
Αν και για την ώρα οι προσδοκίες για περαιτέρω άνοδο της αγοράς υπερτερούν των ανησυχιών για τις υψηλές αποτιμήσεις που μπορεί να οδηγήσουν σε διόρθωση, μια σειρά παραγόντων μπορεί να αλλάξουν τα δεδομένα. Ψηλά στη λίστα βρίσκεται σαφώς η νομισματική πολιτική της Federal Reserve και παρά το γεγονός ότι οι traders προεξοφλούν μίνιμουμ δύο ακόμη μειώσεις επιτοκίων την επόμενη χρονιά, δεν μπορούν να είναι βέβαιοι πως το συμβούλιο θα συνεχίσει τελικά την νομισματική χαλάρωση αν ο πληθωρισμός παραμείνει ανθεκτικός.
Ο τραμπικός διοικητής της Fed, Στίβεν Μίραν, ο οποίος ήταν ο μόνος που επέμενε ήδη από τον Σεπτέμβριο σε μεγαλύτερες περικοπές επιτοκίων, επανέλαβε σήμερα σε δηλώσεις του ότι η κεντρική τράπεζα διατρέχει τον κίνδυνο να προκαλέσει ύφεση της οικονομίας, αν δεν συνεχίσει τις μειώσεις επιτοκίων το 2026. Όμως, υπάρχουν αρκετές φωνές, ανάμεσα στα γεράκια, που δεν συμφωνούν μαζί του.
Σε χθεσινή συνέντευξη της στην WSJ, η πρόεδρος της Fed του Κλίβελαντ, Μπεθ Χάμακ, που θα έχει δικαίωμα ψήφου στην FOMC το 2026, υποστήριξε ότι δεν βλέπει καμία ανάγκη να αλλάξουν τα επιτόκια, ίσως μέχρι και την άνοιξη, δηλώνοντας ανοιχτά ότι ανησυχεί περισσότερο για τον υψηλό πληθωρισμό παρά για την επιβράδυνση της αγοράς εργασίας.
«Παρότι το 2025 ήταν μια χρονιά έντονης μεταβλητότητας, με τη δασμολογική διόρθωση του Απριλίου, δεν θεωρούμε ότι έχουμε ξεμπερδέψει με τη μεταβλητότητα το 2026», υποστήριξε ο Κλαρκ Μπέλιν της Bellwether Wealth, εκτιμώντας ότι ειδικά η τεχνολογία θα συνεχίσει τη διορθωτική της φάση.
Στη συνεδρίαση της Δευτέρας, περίπου 400 μετοχές του S&P 500 κινήθηκαν ανοδικά με τον δείκτη να πλησιάζει έτσι στο ρεκόρ του, στις 6.901 μονάδες.
Οι Tesla και Nvidia ηγήθηκαν της ανόδου των megacaps, μαζί με την Micron Technology και την Oracle.
Ανάμεσα στους κερδισμένους τίτλους ξεχώρισε επίσης η UniFirst λόγω δημοσιευμάτων ότι η Cintas προτίθεται να την εξαγοράσει για 5,2 δισ. δολάρια και η Clearwater Analytics εν μέσω εξαγοράς που αποτιμά την εταιρεία στα 8,4 δισ. δολάρια.
Με σημαντικά κέρδη κινήθηκε, επίσης, η Rocket Lab, μετά την ανακοίνωση σύμβασης ύψους 805 εκατ. δολαρίων με την Υπηρεσία Ανάπτυξης Διαστήματος των ΗΠΑ, καθώς και οι Huntington Ingalls Industries και Constellation Brands αντανακλώντας ευρύτερη άνοδο σε κλάδους όπως η βιομηχανία και τα καταναλωτικά αγαθά.
Ισχυρό τζίρο παρουσίασε και η Warner Bros καθώς ο πόλεμος των προσφορών για την απόκτηση της, μεταξύ Paramount Skydance και Netflix, έχει «ζωντανέψει» τη μετοχή της.
Αντίθετα, μεταξύ των χαμένων μετοχών βρέθηκε η Dollar Tree λόγω ανησυχιών για τις προοπτικές λιανικής κατανάλωσης εν μέσω εποχικών πιέσεων.
Η Dominion Energy, εταιρεία ενέργειας, κατέγραψε πτώση σχεδόν 4,5% αφότου ο Λευκός Οίκος ανέστειλε μισθώσεις υπεράκτιων αιολικών πάρκων, επηρεάζοντας αρνητικά τις προοπτικές ανάπτυξής του κλάδου.
Επίσης, ορισμένες κλασικές μετοχές που συγκαταλέγονται στους S&P 500 όπως η Nike και η Seagate Technology εμφάνισαν πτώση άνω του 2,5%, ενδεχομένως αντλώντας πίεση από ευρύτερες ανησυχίες για υψηλές αποτιμήσεις και μεταβλητότητα στην τεχνολογία και τον καταναλωτικό τομέα.
