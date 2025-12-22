Wall Street: Με ορμή οι μετοχές στην εορταστική εβδομάδα – Στο κατώφλι ρεκόρ ο S&P 500

Οι αμερικανικές μετοχές ξεκίνησαν με κέρδη την εβδομάδα των Χριστουγέννων, ποντάροντας σε κλιμάκωση με το Santa Claus rally - Τρίτη κερδοφόρα συνεδρίαση για τον S&P 500 - Κομβικός ο ρόλος του AI trade και οι προσδοκίες νομισματικής χαλάρωσης από τη Fed