THEON: Συνολικό ανεκτέλεστο υπόλοιπο περίπου €2,4 δισ. – Το μήνυμα του Κρίστιαν Χατζημηνά
THEON: Συνολικό ανεκτέλεστο υπόλοιπο περίπου €2,4 δισ. – Το μήνυμα του Κρίστιαν Χατζημηνά
Διεύρυνση και εμπλουτισμός στρατηγικών συνεργασιών, συνολικό ανεκτέλεστο συμπεριλαμβανομένων δικαιωμάτων προαίρεσης στα €2,4 δισ., διασφάλιση εφοδιαστικής αλυσίδας και επιβεβαίωση πρόβλεψης για διατήρηση κερδοφορίας
Η Theon International Plc (THEON) παρουσιάζει σήμερα την επισκόπηση της στρατηγικής, επιχειρησιακής και οικονομικής της προόδου για το 2025. Παράλληλα, η THEON επαναφέρει την πρόβλεψη κερδοφορίας για τις χρήσεις 2025 και 2026, μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου με Δικαιώματα Προτίμησης (κατόπιν άρσης των σχετικών με την ΑΜΚ νομικών περιορισμών), και ανακοινώνει το ημερολόγιο για το Οικονομικό Έτος 2026. Επιβεβαιώνεται ότι η πρόβλεψη κερδοφορίας παραμένει αμετάβλητη, με κορυφαίο στην αγορά προσαρμοσμένο περιθώριο EBIT περί του 25%.
Η THEON θα ανακοινώσει ιστορικά υψηλά έσοδα και κέρδη για το Οικονομικό Έτος 2025 και εισέρχεται στο 2026 με σημαντικά διευρυμένη και ενισχυμένη βάση: διευρυμένο χαρτοφυλάκιο προϊόντων που υποστηρίζει ισχυρή ανάπτυξη εσόδων και συνολικό ανεκτέλεστο υπόλοιπο περίπου €2,4 δισ., προσφέροντας υψηλή προβλεψιμότητα για το μεσοπρόθεσμο διάστημα. Η THEON ευχαριστεί όλους τους εμπλεκόμενους για τη στήριξή τους στην επίτευξη μιας τόσο σημαντικής χρονιάς για την εξέλιξή της.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
Η THEON θα ανακοινώσει ιστορικά υψηλά έσοδα και κέρδη για το Οικονομικό Έτος 2025 και εισέρχεται στο 2026 με σημαντικά διευρυμένη και ενισχυμένη βάση: διευρυμένο χαρτοφυλάκιο προϊόντων που υποστηρίζει ισχυρή ανάπτυξη εσόδων και συνολικό ανεκτέλεστο υπόλοιπο περίπου €2,4 δισ., προσφέροντας υψηλή προβλεψιμότητα για το μεσοπρόθεσμο διάστημα. Η THEON ευχαριστεί όλους τους εμπλεκόμενους για τη στήριξή τους στην επίτευξη μιας τόσο σημαντικής χρονιάς για την εξέλιξή της.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα