EΦΚΑ-ΔΥΠΑ: Πάνω από 1,2 δισ. ευρώ σε πληρωμές για 1,7 εκατ. δικαιούχους

Τουλάχιστον 1,2 δις ευρώ θα καταβάλουν από σήμερα έως και την Τετάρτη, σε 1.757.219 δικαιούχους, ο ΕΦΚΑ και η ΔΥΠΑ.Ειδικότερα:– Από τον e-ΕΦΚΑ:Σήμερα, θα καταβληθούν 1,1 δις ευρώ σε 1.680.579 δικαιούχους, πρώην μισθωτούς του Ιδιωτικού και του Δημοσίου τομέα για την πληρωμή κύριων και επικουρικών συντάξεων Ιανουαρίου.Τα ποσά,έχουν πιστωθεί στους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων από το απόγευμα της Παρασκευής.Την Τρίτη, θα καταβληθούν 3.050.000 ευρώ σε 8.200 δικαιούχους για την πληρωμή προκαταβολής σύνταξης Ιανουαρίου.Την Τετάρτη, θα καταβληθούν 16.326.198 ευρώ σε 34.460 δικαιούχους για προνοιακές παροχές (επιδόματα μητρότητας, έξοδα κηδείας, επιδόματα ασθενείας και ατυχημάτων)., θα καταβληθούν 28.500.000 ευρώ σε 1.350 δικαιούχους για νέα εφάπαξ, ενώτην Τετάρτη έχει προγραμματιστεί η πληρωμή 3.000.000 ευρώ σε 2.000 δικαιούχους για επιστροφή εισφορών μη μισθωτών.– Από την ΔΥΠΑ θα γίνουν οι εξής καταβολές:10.000.000 ευρώ σε 16.500 δικαιούχους για καταβολή επιδομάτων ανεργίας και λοιπών επιδομάτων.500.000 ευρώ σε 80 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας.15.000.000 ευρώ σε 14.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης και