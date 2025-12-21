Πιερρακάκης: Βασική προσδοκία για το 2026 η περαιτέρω εδραίωση της εμπιστοσύνης στην οικονομία
Πιερρακάκης: Βασική προσδοκία για το 2026 η περαιτέρω εδραίωση της εμπιστοσύνης στην οικονομία
Στους πόρους του ΤAA, στις επενδύσεις και την παραγωγικότητα, στα μέτρα ελάφρυνσης των πολιτών και στις παρεμβάσεις ενάντια στην ακρίβεια, αναφέρθηκε σε συνέντευξή του ο Κυριάκος Πιερρακάκης
Στις δυνατότητες που έχει η Θεσσαλονίκη, να γίνει η πόλη που θα συμβολίζει το νέο παραγωγικό μοντέλο της χώρας, αναφέρθηκε σε συνέντευξή του στην εφημερίδα «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ», ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης. Τόνισε παράλληλα, ότι βασική προσδοκία για το 2026 είναι η περαιτέρω εδραίωση της εμπιστοσύνης στην οικονομία.
Αντίστοιχα, αναφέρθηκε στους πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης, στις επενδύσεις και την παραγωγικότητα, στα μέτρα ελάφρυνσης των πολιτών και στις παρεμβάσεις ενάντια στην ακρίβεια.
Ακολουθεί η συνέντευξη του Κυριάκου Πιερρακάκη:
Κύριε Υπουργέ, είναι μία από τις πρώτες συνεντεύξεις σας ύστερα από την εκλογή σας στην προεδρία του Eurogroup. Τι προσδοκάτε και τι φοβάστε στο οικονομικό πεδίο από το 2026;
Βασική προσδοκία είναι ότι η ελληνική οικονομία θα συνεχίσει σε τροχιά σταθερής και διατηρήσιμης μεγέθυνσης, υπεραποδίδοντας σε σχέση με την Ευρωζώνη. Οι προβλέψεις για το 2026 δείχνουν ρυθμό ανάπτυξης άνω του 2% για την Ελλάδα, έναντι περίπου 1% για την Ευρωζώνη. Αυτή η διαφορά στηρίζεται στη δημοσιονομική σταθερότητα και στη βελτίωση κρίσιμων μεγεθών, όπως η απασχόληση και οι επενδύσεις, ώστε η ανάπτυξη να είναι ανθεκτική και να μεταφράζεται σε ενίσχυση των εισοδημάτων και καλύτερη ποιότητα ζωής.
Διαβάστε περισσότερα στο Newmoney.gr
Αντίστοιχα, αναφέρθηκε στους πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης, στις επενδύσεις και την παραγωγικότητα, στα μέτρα ελάφρυνσης των πολιτών και στις παρεμβάσεις ενάντια στην ακρίβεια.
Ακολουθεί η συνέντευξη του Κυριάκου Πιερρακάκη:
Κύριε Υπουργέ, είναι μία από τις πρώτες συνεντεύξεις σας ύστερα από την εκλογή σας στην προεδρία του Eurogroup. Τι προσδοκάτε και τι φοβάστε στο οικονομικό πεδίο από το 2026;
Βασική προσδοκία είναι ότι η ελληνική οικονομία θα συνεχίσει σε τροχιά σταθερής και διατηρήσιμης μεγέθυνσης, υπεραποδίδοντας σε σχέση με την Ευρωζώνη. Οι προβλέψεις για το 2026 δείχνουν ρυθμό ανάπτυξης άνω του 2% για την Ελλάδα, έναντι περίπου 1% για την Ευρωζώνη. Αυτή η διαφορά στηρίζεται στη δημοσιονομική σταθερότητα και στη βελτίωση κρίσιμων μεγεθών, όπως η απασχόληση και οι επενδύσεις, ώστε η ανάπτυξη να είναι ανθεκτική και να μεταφράζεται σε ενίσχυση των εισοδημάτων και καλύτερη ποιότητα ζωής.
Διαβάστε περισσότερα στο Newmoney.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα