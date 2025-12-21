Πιερρακάκης: Βασική προσδοκία για το 2026 η περαιτέρω εδραίωση της εμπιστοσύνης στην οικονομία

Στους πόρους του ΤAA, στις επενδύσεις και την παραγωγικότητα, στα μέτρα ελάφρυνσης των πολιτών και στις παρεμβάσεις ενάντια στην ακρίβεια, αναφέρθηκε σε συνέντευξή του ο Κυριάκος Πιερρακάκης