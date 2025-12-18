Η ΕΚΤ διατήρησε αμετάβλητα τα επιτόκια για τέταρτη σερί συνεδρίαση
Σταθερό στο 2% το επιτόκιο καταθέσεων - Οι πρώτες επίσημες προβλέψεις της κεντρικής τράπεζας για το 2028
Αμετάβλητα κράτησε η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα τα επιτόκια κατά τη σημερινή της συνεδρίαση, με την απόφαση να αντανακλά τις προβλέψεις των οικονομολόγων τόσο για την εξέλιξη του πληθωρισμού όσο και της ανάπτυξης στην ευρωζώνη.
Η ΕΚΤ διατήρησε στο 2% το επιτόκιο καταθέσεων και στο 2,4% το επιτόκιο οριακής χρηματοδότησης. Πρόκειται για την τέταρτη συνεχόμενη συνεδρίαση που κρατά σταθερή τη νομισματική της πολιτική, ενώ είχαν προηγηθεί 8 διαδοχικές μειώσεις που «έριξαν» τα επιτόκια στο 2%, από 4% προηγουμένως.
Οι αναλυτές εκτιμούν ότι τα επιτόκια θα παραμείνουν σε αυτό το επίπεδο μέχρι το 2027, με την πλειοψηφία να προβλέπει ότι είναι πιο πιθανή μια αύξηση -παρά μια μείωση- στο μέλλον. Παράλληλα, στη σημερινή έκθεση της ΕΚΤ περιλαμβάνονται για πρώτη φορά προβλέψεις για το 2028.
Αναλυτικά η ανακοίνωση:
Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε σήμερα να διατηρήσει αμετάβλητα τα τρία βασικά επιτόκια της ΕΚΤ. Η ενημερωμένη αξιολόγησή του επιβεβαιώνει εκ νέου ότι ο πληθωρισμός θα πρέπει να σταθεροποιηθεί στον στόχο του 2% μεσοπρόθεσμα.
Οι νέες προβλέψεις των εμπειρογνωμόνων του Ευρωσυστήματος δείχνουν ότι ο γενικός πληθωρισμός θα διαμορφωθεί κατά μέσο όρο στο 2,1% το 2025, 1,9% το 2026, 1,8% το 2027 και 2,0% το 2028. Για τον πληθωρισμό εξαιρουμένων των τιμών της ενέργειας και των τροφίμων, το προσωπικό προβλέπει μέσο όρο 2,4% το 2025, 2,2% το 2026, 1,9% το 2027 και 2,0% το 2028. Ο πληθωρισμός έχει αναθεωρηθεί προς τα πάνω για το 2026, κυρίως επειδή το προσωπικό αναμένει πλέον ότι ο πληθωρισμός των υπηρεσιών θα μειωθεί με βραδύτερο ρυθμό. Η οικονομική ανάπτυξη αναμένεται να είναι ισχυρότερη από ό,τι στις προβλέψεις του Σεπτεμβρίου, κυρίως λόγω της εγχώριας ζήτησης. Η ανάπτυξη έχει αναθεωρηθεί προς τα πάνω στο 1,4% το 2025, 1,2% το 2026 και 1,4% το 2027 και αναμένεται να παραμείνει στο 1,4% το 2028.
Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αποφασισμένο να διασφαλίσει τη σταθεροποίηση του πληθωρισμού στον στόχο του 2% μεσοπρόθεσμα. Θα ακολουθήσει μια προσέγγιση που εξαρτάται από δεδομένα και θα πραγματοποιείται σε κάθε συνεδρίαση για τον καθορισμό της κατάλληλης κατεύθυνσης της νομισματικής πολιτικής. Συγκεκριμένα, οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου για τα επιτόκια θα βασίζονται στην αξιολόγησή του για τις προοπτικές του πληθωρισμού και τους κινδύνους που τις περιβάλλουν, υπό το πρίσμα των εισερχόμενων οικονομικών και χρηματοπιστωτικών δεδομένων, καθώς και της δυναμικής του υποκείμενου πληθωρισμού και της ισχύος της μετάδοσης της νομισματικής πολιτικής. Το Διοικητικό Συμβούλιο δεν δεσμεύεται εκ των προτέρων για μια συγκεκριμένη πορεία επιτοκίων.
Βασικά επιτόκια της ΕΚΤ
Τα επιτόκια της διευκόλυνσης αποδοχής καταθέσεων, των πράξεων κύριας αναχρηματοδότησης και της διευκόλυνσης οριακής χρηματοδότησης θα παραμείνουν αμετάβλητα στο 2,00%, 2,15% και 2,40% αντίστοιχα.
Πρόγραμμα αγοράς περιουσιακών στοιχείων (APP) και πρόγραμμα αγοράς περιουσιακών στοιχείων έκτακτης ανάγκης λόγω πανδημίας (PEPP)
Τα χαρτοφυλάκια APP και PEPP μειώνονται με μετρήσιμο και προβλέψιμο ρυθμό, καθώς το Ευρωσύστημα δεν επανεπενδύει πλέον τις πληρωμές κεφαλαίου από τίτλους που λήγουν.
