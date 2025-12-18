Επέκταση με διεθνές αποτύπωμα από την Alpha Bank – Πιθανό το υψηλότερο μέρισμα για το 2025

Η Alpha Bank εστιάζει στην ανάπτυξη εξωτερικών αγορών με στόχο νέες εξαγορές, επεκτείνοντας τη δραστηριότητά της στον ασφαλιστικό τομέα και στην Κύπρο, ενώ προετοιμάζει την παρουσία της στη Μέση Ανατολή και Ινδία