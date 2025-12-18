Επέκταση με διεθνές αποτύπωμα από την Alpha Bank – Πιθανό το υψηλότερο μέρισμα για το 2025
Επέκταση με διεθνές αποτύπωμα από την Alpha Bank – Πιθανό το υψηλότερο μέρισμα για το 2025
Η Alpha Bank εστιάζει στην ανάπτυξη εξωτερικών αγορών με στόχο νέες εξαγορές, επεκτείνοντας τη δραστηριότητά της στον ασφαλιστικό τομέα και στην Κύπρο, ενώ προετοιμάζει την παρουσία της στη Μέση Ανατολή και Ινδία
Mε το βλέμμα στραμμένο στη διεθνή αγορά και χτίζοντας τη διεθνή της ταυτότητα, θα κινηθεί η Alpha Bank μέσα στη χρονιά, αναζητώντας νέες εξαγορές σε Κύπρο και Ελλάδα κυρίως στον ασφαλιστικό τομέα, έχοντας ζητήσει τραπεζική άδεια από Λουξεμβούργο, αξιοποιώντας την παρουσία της στην Κύπρο για να κάνει δουλειές στη στη Μέση Ανατολή, ενώ θα εκμεταλλευτεί στο έπακρο τις συνέργειες με τη Unicredit.
Είναι πιθανή η διανομή μερίσματος για τη χρήση 2025 μεγαλύτερη του 50%. Η τράπεζα θα οδεύσει σε μεγαλύτερες διανομές γενικότερα ωστόσο με πρώτο μέλημά της την ανάπτυξη.
Τα επιτεύγματα της Flexin, της AXIA και της Astro διασφαλίζουν την πολύ ισχυρή παρουσία της τράπεζας σε Ελλάδα και Κύπρο.
Η τράπεζα για το 2026 θα πραγματοποιήσει road shows σε όλες τις χώρες που δραστηριοποιείται η Unicredit και θα αναπτύξει 30 τομείς μέσα από το ίδιο κανάλι συνεργασίας.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
Είναι πιθανή η διανομή μερίσματος για τη χρήση 2025 μεγαλύτερη του 50%. Η τράπεζα θα οδεύσει σε μεγαλύτερες διανομές γενικότερα ωστόσο με πρώτο μέλημά της την ανάπτυξη.
Τα επιτεύγματα της Alpha Bank τη χρονιά που πέρασεΣύμφωνα με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Τράπεζας κ. Βασίλη Ψάλτη η τράπεζα παρουσίασε στο α εξάμηνο του έτους τη μεγαλύτερη αύξηση κεφαλαιοποίησης παγκοσμίως και αντίστοιχα μετοχικά αποτελέσματα και στο β εξάμηνο.
Τα επιτεύγματα της Flexin, της AXIA και της Astro διασφαλίζουν την πολύ ισχυρή παρουσία της τράπεζας σε Ελλάδα και Κύπρο.
Η τράπεζα για το 2026 θα πραγματοποιήσει road shows σε όλες τις χώρες που δραστηριοποιείται η Unicredit και θα αναπτύξει 30 τομείς μέσα από το ίδιο κανάλι συνεργασίας.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα