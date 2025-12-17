Morgan Stanley: Γιατί οι ελληνικές μετοχές θα πρωταγωνιστήσουν και το 2026
Στο ραντάρ των επενδυτών θα παραμείνει η ελληνική αγορά και τη νέα χρονιά, υποστηρίζει ο επενδυτικός κολοσσός - Πώς αξιολογεί την αναβάθμιση του ΧΑ σε ανεπτυγμένη αγορά, τι λέει για τράπεζες, οικονομία, πολιτική σταθερότητα
Η Ελλάδα ετοιμάζεται να περάσει σε μια νέα φάση αναγνώρισης από τις διεθνείς αγορές, με τις ελληνικές μετοχές να επανέρχονται σταδιακά στο ενδιαφέρον των επενδυτών αναπτυγμένων αγορών μέσα στο 2026. Σύμφωνα με την ανάλυση της Morgan Stanley, ο βασικός καταλύτης δεν είναι άλλος από τις επικείμενες αλλαγές στη στάθμιση της χώρας στους διεθνείς δείκτες, σε συνδυασμό με ένα μακροοικονομικό και πολιτικό περιβάλλον που ξεχωρίζει θετικά σε ευρωπαϊκό επίπεδο.
Η απόφαση της FTSE να αναβαθμίσει την Ελλάδα σε ανεπτυγμένη αγορά με εφαρμογή τον Σεπτέμβριο του 2026 ανοίγει τον δρόμο για μια ευρύτερη αναθεώρηση της θέσης της χώρας στους δείκτες. Παράλληλα, η εταιρεία δημιουργίας δεικτών STOXX επανεξετάζει την ένταξη της Ελλάδας στη σχετική λίστα παρακολούθησης τον Απρίλιο, ενώ η MSCI ενδέχεται να ξεκινήσει επίσημη διαβούλευση για πιθανή μελλοντική αναβάθμιση μέσα στο καλοκαίρι. Οι κινήσεις αυτές, όπως σημειώνει η Morgan Stanley, δημιουργούν ένα περιβάλλον αυξημένης ορατότητας για την ελληνική αγορά, ακόμη κι αν οι περισσότεροι επενδυτές αναπτυγμένων αγορών δεν έχουν ακόμη τοποθετηθεί ενεργά στο σχετικό αφήγημα.
Σε μακροοικονομικό επίπεδο, η Ελλάδα ξεχωρίζει εντός της Ευρωζώνης. Ο ρυθμός αύξησης του πραγματικού ΑΕΠ κινείται περίπου στο διπλάσιο του μέσου όρου της Ευρωζώνης, με βασικούς μοχλούς τις επενδύσεις και την ιδιωτική κατανάλωση. Η εισροή και σταδιακή απορρόφηση των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης λειτουργεί ως σταθερή πηγή επενδυτικής στήριξης, ενώ η χρονική υστέρηση μεταξύ εκταμίευσης και απορρόφησης των κονδυλίων υποδηλώνει ότι η δυναμική αυτή δεν εξαντλείται το 2026 αλλά επεκτείνεται και πέραν αυτού. Παράλληλα, οι φορολογικές ελαφρύνσεις ενισχύουν το διαθέσιμο εισόδημα, στηρίζοντας την κατανάλωση σε ένα περιβάλλον αυξημένης ανθεκτικότητας.
