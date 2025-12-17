Morgan Stanley: Γιατί οι ελληνικές μετοχές θα πρωταγωνιστήσουν και το 2026

Στο ραντάρ των επενδυτών θα παραμείνει η ελληνική αγορά και τη νέα χρονιά, υποστηρίζει ο επενδυτικός κολοσσός - Πώς αξιολογεί την αναβάθμιση του ΧΑ σε ανεπτυγμένη αγορά, τι λέει για τράπεζες, οικονομία, πολιτική σταθερότητα