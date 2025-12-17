Εξάρχου: Ενεργειακό γκάζι με αιχμή το LNG και νέα θυγατρική στην ενέργεια – Μόνο το 25% στις κατασκευές μετά το 2030
Εξάρχου: Ενεργειακό γκάζι με αιχμή το LNG και νέα θυγατρική στην ενέργεια – Μόνο το 25% στις κατασκευές μετά το 2030
Τέλη Ιανουαρίου οι μακροπρόθεσμες συμφωνίες για το LNG
Σε φάση ζυμώσεων και εντατικών διαπραγματεύσεων εισέρχονται οι στρατηγικές αποφάσεις του Ομίλου Aktor στον τομέα της ενέργειας, καθώς μέχρι τα τέλη Ιανουαρίου του 2026 προβλέπεται να έχει «κλειδώσει» το πλαίσιο των μακροπρόθεσμων συμφωνιών για τις ποσότητες και τις δεσμεύσεις της επόμενης περιόδου (2030–2050).
Για το ενδιάμεσο διάστημα 2025–2030 η εικόνα παραμένει ανοιχτή, καθώς μέχρι στιγμής υπάρχει μόνο μία συμφωνία με την oυκρανική Naftogaz για προμήθεια LNG μεταξύ Δεκεμβρίου 2025 -Μαρτίου 2026, η οποία ανακοινώθηκε τον Νοέμβριο κατά την επίσκεψη Ζελένσκι στην Αθήνα.
Η διοίκηση της Αktor, η οποία ελέγχει το 60% της Atlantic See (το υπόλοιπο 40% να ανήκει στην ΔΕΠΑ Εμπορίας) και θα προμηθεύεται το αμερικανικό LNG με 20ετή σύμβαση προμήθειας από την Venture Global ανέφερε χθες ότι βρίσκονται σε εξέλιξη συζητήσεις και με άλλους προμηθευτές σε περίπτωση που χρειαστούν και άλλες ποσότητες υγροποιημένου φυσικού αερίου.
Σε ενημερωτική συνάντηση, στο περιθώριο της τελετής διαπραγμάτευσης του νέου ομολόγου στο χρηματιστήριο, ο διευθύνων σύμβουλος Αλέξανδρος Εξάρχου δήλωσε χθες ότι για το μεταβατικό στάδιο δεν μπορεί να υπάρξει η ίδια προβλεψιμότητα και σαφήνεια που χαρακτηρίζει τις μακροπρόθεσμες συμφωνίες. Επιβεβαίωσε όμως ότι υπάρχουν συζητήσεις και με άλλες χώρες και πελάτες του κάθετου διαδρόμου πέραν της Ουκρανίας για εξαγωγές LNG που δεν θέλησε να κατονομάσει.
