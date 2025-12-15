Καραβίας: Πρέπει να αναμένουμε αλλαγές στο τραπεζικό σύστημα, δεν αποκλείω κινήσεις από άλλες ευρωπαϊκές τράπεζες

Ο CEO της Eurobank υπογράμμισε ότι «σε πέντε με δέκα χρόνια από σήμερα η αρχιτεκτονική του ελληνικού τραπεζικού συστήματος θα είναι διαφορετική από τη σημερινή».