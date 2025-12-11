Wall Street: Νέα ιστορικά ρεκόρ για Dow και S&P 500, στροφή των επενδυτών στην ευρύτερη αγορά

Οι αγορές κινήθηκαν ανοδικά με ισχυρό ράλι στον Dow και στροφή επενδυτών προς παραδοσιακούς κλάδους, ενώ η πτώση της Oracle πίεσε την τεχνολογία· οι αποδόσεις ομολόγων μειώθηκαν μετά τη νέα μείωση επιτοκίων της Fed