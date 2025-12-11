Wall Street: Νέα ιστορικά ρεκόρ για Dow και S&P 500, στροφή των επενδυτών στην ευρύτερη αγορά
Οι αγορές κινήθηκαν ανοδικά με ισχυρό ράλι στον Dow και στροφή επενδυτών προς παραδοσιακούς κλάδους, ενώ η πτώση της Oracle πίεσε την τεχνολογία· οι αποδόσεις ομολόγων μειώθηκαν μετά τη νέα μείωση επιτοκίων της Fed
Η Wall Street βρέθηκε ξανά στο επίκεντρο των παγκόσμιων αγορών την Πέμπτη, με μια εντυπωσιακή στροφή των επενδυτών από τις μετοχές τεχνητής νοημοσύνης προς πιο «παραδοσιακούς» κλάδους με αποτέλεσμα την εκτίναξη Dow Jones ενώ και ο S&P 500 έπιασε ξανά ιστορικό υψηλό, καθώς ο συνδυασμός της μείωσης επιτοκίων από τη Federal Reserve και των απογοητευτικών αποτελεσμάτων της Oracle δημιούργησε νέα δυναμική.
Ο Dow Jones εκτινάχθηκε κατά 634 μονάδες με άνοδο κατά 1,34% στς 48,704 μονάδες, καταγράφοντας νέο ιστορικό ρεκόρ, βοηθούμενος από την άνοδο της Visa μετά την αναβάθμισή της από την Bank of America. Την ίδια στιγμή, ο S&P 500 σημείωσε άνοδο 0,21% και έπιασε υψηλό του Οκτωβρίου στις 6,901, ενώ ο Nasdaq υποχώρησε 0,26% στις 23,593 μονάδες υπό το βάρος των τεχνολογικών απωλειών.
Οι αποδόσεις των αμερικανικών κρατικών ομολόγων υποχώρησαν την Πέμπτη, καθώς οι επενδυτές αποτίμησαν τη νέα μείωση επιτοκίων της Federal Reserve και αξιολόγησαν την κατάσταση της αμερικανικής οικονομίας. Η απόδοση του 10ετούς υποχώρησε πάνω από 2 μονάδες βάσης στο 4,135%, ενώ το 2ετές κινήθηκε χαμηλότερα κατά πάνω από 4 μονάδες βάσης στο 3,524%. Η απόδοση του 30ετούς μειώθηκε κατά 1 μονάδα βάσης, στο 4,786%.
Η πτώση της Oracle, η οποία βυθίστηκε πάνω από 11% λόγω ασθενικών εσόδων και αυξημένων δαπανών για υποδομές ΤΝ, λειτούργησε σαν «καναρίνι στο ανθρακωρυχείο» για τον κλάδο, αναζωπυρώνοντας τις ανησυχίες για το εάν οι κολοσσιαίες επενδύσεις σε artificial intelligence θα μετατραπούν σε πραγματική κερδοφορία. Πιέσεις δέχθηκαν επίσης Nvidia και Broadcom, ενώ αντιθέτως κυκλικές μετοχές όπως η Home Depot κινήθηκαν ανοδικά.
Οι τεχνολογικές πιέσεις χτύπησαν τον Nasdaq 100, ο οποίος περιόρισε τις απώλειες, ενώ το Bitcoin, μετά από βουτιά κάτω από τα 90.000 δολάρια, ανέκαμψε εν μέρει.
Σύμφωνα με την Interactive Brokers, η αγορά «ανησυχεί δικαιολογημένα» για το ύψος των δαπανών ΤΝ, ενώ η Panmure Liberum σημειώνει ότι η Oracle είναι ο «αδύναμος κρίκος», ειδικά επειδή χρηματοδοτεί μεγάλο μέρος των επενδύσεών της με χρέος.
Η στροφή στη «παλιά οικονομία»
Η Fed προχώρησε στην τρίτη μείωση επιτοκίων για φέτος, διαμορφώνοντας το βασικό εύρος στο 3,5–3,75%, με τρεις διαφωνούντες. Η αγορά ερμήνευσε την κίνηση ως «γεράκι στη ρητορική, αλλά bullish για την οικονομία», καθώς η Κεντρική Τράπεζα αναθεώρησε ανοδικά την πρόβλεψη για την ανάπτυξη του 2026 στο 2,3%.
Η προοπτική χαμηλότερου κόστους χρήματος ενίσχυσε σημαντικά τους δείκτες μικρής κεφαλαιοποίησης. Ο Russell 2000 άγγιξε νέο ενδοσυνεδριακό υψηλό, συνοδεύοντας το ράλι του Dow.
Ο χρηματοοικονομικός κλάδος του S&P 500 σημείωσε νέο ιστορικό υψηλό, με Visa και Mastercard να καταγράφουν τις καλύτερες ημέρες τους από τον Απρίλιο, ενώ ο κλάδος συνολικά οδεύει προς ετήσια κέρδη 13%.
Την Πέμπτη, 45 μετοχές του S&P 500 βρέθηκαν σε νέα υψηλά 52 εβδομάδων, ανάμεσά τους οι Expedia, General Motors, TJX, Citigroup, Estee Lauder, Delta Air Lines, Steel Dynamics, Corning, Johnson & Johnson και Caterpillar. Στον αντίποδα, μόνο οι T-Mobile US και Trade Desk άγγιξαν νέα χαμηλά.
«Santa Rally» αλλά και αυξανόμενα ρίσκα για τη συνέχεια
Ο Στιβ Σόσνικ εκτιμά ότι το ράλι του τέλους του έτους «μοιάζει προδιαγεγραμμένο», με πιθανή άνοδο του S&P 500 πάνω από τις 7.000 μονάδες. Ωστόσο, προειδοποιεί για αυξημένα ρίσκα το 2026: την κόπωση της επενδυτικής ιστορίας ΤΝ, την αλλαγή ηγεσίας στη Fed και τις ενδιάμεσες εκλογές.
Παράλληλα, η ρητορική Πάουελ έδειξε ότι η Fed θεωρεί πως η αγορά εργασίας έχει ήδη αρχίσει να «ψύχεται», με πιθανή αρνητική δημιουργία θέσεων εργασίας τους τελευταίους μήνες, στοιχείο που ενισχύει την προοπτική περαιτέρω μειώσεων επιτοκίων εάν χρειαστεί.
Οι αποδόσεις των αμερικανικών ομολόγων υποχώρησαν μετά τη μείωση επιτοκίων, με το 10ετές να σταθεροποιείται στο 4,14%.
