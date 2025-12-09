Απότομη πτώση στο Χρηματιστήριο: Εχασε πάλι τις 2.100 μονάδες, στις τράπεζες έσπευσαν οι πωλητές

Τρίτη φορά που υποχωρεί κάτω από το εν λόγω ορόσημο μέσα σε δύο εβδομάδες - «Εξαφανίστηκαν» σχεδόν όλα τα κέρδη του προηγούμενου τριημέρου - Η Eurobank και η Alpha Bank ηγήθηκαν των απωλειών στον τραπεζικό κλάδο