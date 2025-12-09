Απότομη πτώση στο Χρηματιστήριο: Εχασε πάλι τις 2.100 μονάδες, στις τράπεζες έσπευσαν οι πωλητές
Τρίτη φορά που υποχωρεί κάτω από το εν λόγω ορόσημο μέσα σε δύο εβδομάδες - «Εξαφανίστηκαν» σχεδόν όλα τα κέρδη του προηγούμενου τριημέρου - Η Eurobank και η Alpha Bank ηγήθηκαν των απωλειών στον τραπεζικό κλάδο
Οι πωλητές ανέβασαν ταχύτητα στο ελληνικό χρηματιστήριο, οδηγώντας το εκ νέου κάτω από το ψυχολογικό όριο των 2.100 μονάδων και βάζοντας τέλος στο τριήμερο ανοδικό σερί. Μάλιστα, με τις σημερινές απώλειες «εξαϋλώθηκαν» σχεδόν όλα τα κέρδη που είχε αποκομίσει το ΧΑ από την περασμένη Πέμπτη και μετά. Επιπλέον, πρόκειται για το τρίτο «σκαμπανέβασμα» των 2.100 μονάδων στις τελευταίες δύο εβδομάδες.
Ειδικότερα, στη συνεδρίαση της Τρίτης (9/12), ο Γενικός Δείκτης υποχώρησε κατά 18,56 μονάδες ή -0,88% και έκλεισε στις 2.089,74 μονάδες. Σε περίπου 24 μονάδες καθορίστηκε το εύρος διακύμανσης του δείκτη, με χαμηλό ημέρας τις 2.083,85 μονάδες και υψηλό ημέρας τις 2.107,74 μονάδες. Σε +42,19% ανέρχεται η απόδοση του Χρηματιστηρίου μέσα στο 2025. Ισχυρές πιέσεις δέχθηκε ο τραπεζικός κλάδος, με την Eurobank και την Alpha Bank να ηγούνται των σημερινών απωλειών.
Ξεκίνησε η δημόσια προσφορά για το ομόλογο της Aktor
Άνοιξε σήμερα το πρωί το βιβλίο προσφορών για το πενταετές ομόλογο της Aktor, συνολικού ύψους έως 140 εκατ. ευρώ, με τη διαδικασία να ολοκληρώνεται την ερχόμενη Πέμπτη (11/12). Η ελάχιστη κάλυψη έχει οριστεί στα 90 εκατ. ευρώ. Η εισαγωγή των ομολογιών προς διαπραγμάτευση στην Κατηγορία Τίτλων Σταθερού Εισοδήματος της Ρυθμιζόμενης Αγοράς του ΧΑ έχει προγραμματιστεί για τις 16 Δεκεμβρίου. Το εύρος απόδοσης του ομολόγου καθορίστηκε μεταξύ 4,7% και 5%. Τα έσοδα από την έκδοση θα χρηματοδοτήσουν τα σχέδια επέκτασης του ομίλου, συμπεριλαμβανομένων εξαγορών και επενδύσεων σε έργα ΣΔΙΤ και παραχώρησης, ενέργεια και real estate, ενώ 24 εκατ. ευρώ θα διατεθούν για την αναχρηματοδότηση του υφιστάμενου δανεισμού.
Σήμερα ήταν επίσης η τελευταία ημέρα διαπραγμάτευσης των μετοχών της Eurobank Holdings, πριν από την ολοκλήρωση της αντίστροφης συγχώνευσης με την Eurobank. Οι νέες μετοχές της τράπεζας θα αρχίσουν να διαπραγματεύονται στο ΧΑ στις 15 Δεκεμβρίου, ενώ η διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου προβλέπεται να ξεκινήσει στις 19 Δεκεμβρίου.
Παράλληλα, στο επίκεντρο βρίσκεται η ΕΥΑΘ καθώς χθες το απόγευμα, μεταξύ 18:00 και 20:00, πραγματοποιήθηκε placement για το 5% της εταιρείας, με πωλητή το Υπερταμείο. Σύμφωνα με πληροφορίες, η διάθεση του παραπάνω ποσοστού υπερκαλύφθηκε κατά 1,3 φορές, με την τιμή να διαμορφώνεται στα 3,55 ευρώ, δηλαδή με discount περίπου -6,8% σε σχέση με το χθεσινό κλείσιμο στα 3,81 ευρώ.
Τέλος, οι μετοχές της εταιρείας «Φίλιππος Νάκας ΑΒΕΕΤΕ» διαπραγματεύονταν σήμερα χωρίς το δικαίωμα είσπραξης στο μέρισμα ύψους 0,23 ευρώ ανά μετοχή (καθαρό ποσό: 0,2185 ευρώ/μτχ). Η καταβολή του μερίσματος θα ξεκινήσει από την Τρίτη 16 Δεκεμβρίου.
Στους ρυθμούς της Fed κινούνται οι διεθνείς αγορές
Με το βλέμμα στην αυριανή απόφαση της Federal Reserve για τα επιτόκια είναι στραμμένη η προσοχή της αμερικανικής χρηματιστηριακής αγοράς. Παρόλο που έχει προεξοφληθεί η τρίτη σερί μείωση των επιτοκίων κατά 25 μονάδες βάσης, επικρατεί αβεβαιότητα σχετικά με την πορεία της νομισματικής πολιτικής το 2026. Το κλίμα επιβαρύνεται από την άνοδο στις αποδόσεις των ομολόγων. Στάση αναμονής κρατούν οι επενδυτές, με τους βασικούς δείκτες της Wall Street να σημειώνουν ήπιες μεταβολές. Ειδικότερα, ο Dow Jones κινείται ανοδικά κατά +0,2%, ο S&P 500 κατά +0,1%, ενώ ο Nasdaq χάνει -0,1%.
Μεικτά πρόσημα καταγράφουν τα περισσότερα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, με την προσοχή να είναι στραμμένη στην αυριανή ετυμηγορία της Fed. Ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 κινείται ήπια ανοδικά κατά +0,05%, ο γερμανικός DAX ενισχύεται κατά +0,4%, ο βρετανικός FTSE 100 κερδίζει +0,2%, ενώ αντίθετα ο γαλλικός CAC 40 υποχωρεί κατά -0,5%.
