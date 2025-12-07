Σοκολάτα: Τα μυστικά που απογειώνουν την τιμή της

Αύξηση τιμής 21,1% δείχνει η έκθεση της ΕΛΣΤΑΤ για τον Οκτώβριο, την υψηλότερη από όλα τα προϊόντα διατροφής, ενώ ο αντίκτυπος στο ράφι μπορεί να φτάσει πάνω από 50% - Αν και η παραγωγή κακάο ανακάμπτει, η τιμή δεν πρόκειται να πέσει μέσα στο 2026 - Κλυδωνισμός στις πολυεθνικές, 12 λουκέτα σε ευρωπαϊκές σοκολατοποιίες - Η στροφή στην «Ντουμπάι» και τις σοκολάτες από ρύζι, βρώμη, δημητριακά