Σοκολάτα: Τα μυστικά που απογειώνουν την τιμή της
Αύξηση τιμής 21,1% δείχνει η έκθεση της ΕΛΣΤΑΤ για τον Οκτώβριο, την υψηλότερη από όλα τα προϊόντα διατροφής, ενώ ο αντίκτυπος στο ράφι μπορεί να φτάσει πάνω από 50% - Αν και η παραγωγή κακάο ανακάμπτει, η τιμή δεν πρόκειται να πέσει μέσα στο 2026 - Κλυδωνισμός στις πολυεθνικές, 12 λουκέτα σε ευρωπαϊκές σοκολατοποιίες - Η στροφή στην «Ντουμπάι» και τις σοκολάτες από ρύζι, βρώμη, δημητριακά
Σε πρωτόγνωρα ύψη βρίσκεται εδώ και μήνες η τιμή της σοκολάτας. Η λατρεμένη όλων των παιδιών, αγαπημένη εξίσου γλυκιά απόλαυση και των μεγαλύτερων ηλικιών, πραγματοποιεί ένα ιστορικό ράλι ακρίβειας, με αλλεπάλληλες αυξήσεις τιμών εδώ και έναν χρόνο. Τα πρόσφατα στοιχεία της ΕΛ.ΣΤΑΤ., ανέδειξαν τη σοκολάτα στην κορυφή των αυξήσεων για τον Οκτώβριο στα προϊόντα που συγκροτούν τον δείκτη καταναλωτή. Η τιμή της αυξήθηκε κατά 21,1% τον περασμένο μήνα σε σχέση με τον Οκτώβριο του 2024. Αύξηση που προστίθενται στην άνοδο 25,3% της τριετίας από τον Νοέμβριο του 2021 έως τον Νοέμβριο του 2024. Ξεπερνώντας και τον καφέ, που στο τελευταίο 12μηνο συνέχισε τη φρενήρη πορεία στις τιμές του με 19,3%.
Βεβαίως, οι καταναλωτές διαπιστώνουν ιδίοις όμμασι στα ράφια των σούπερ μάρκετ ή, ακόμα περισσότερο, της μικρής λιανικής και στα περίπτερα, μία ακόμη πιο πικρή πραγματικότητα για τις τιμές της σοκολάτας. Οι αυξήσεις είναι πολύ μεγαλύτερες, «λιώνοντας» τα πορτοφόλια τους. Μια απλή, μικρή σοκολάτα γάλακτος, συσκευασίας των 30 γραμμαρίων, έφτασε ακόμη και στα 1,20 ευρώ στο ράφι, από 0,80 ευρώ πέρυσι και 0,65 ευρώ το 2023, αύξηση της τάξης του 50% (ετήσια) και 84,6% (στην τριετία) αντίστοιχα, αποτυπώνοντας το μέγεθος του προβλήματος. Ενώ για τις συσκευασίες των 100 γραμμαρίων του ίδιου τύπου σοκολάτας οι αυξήσεις αγγίζουν το 56,9%.
Εννοείται πως πέρα από τις συνήθεις σοκολάτες, με ανάλογες αυξήσεις επηρεάζονται και όλα τα γλυκίσματα, τούρτες, παγωτά και άλλα σοκολατοειδή προϊόντα, όπως και τα αντίστοιχα ροφήματα.
Παγκόσμιο φαινόμενο
Το φαινόμενο δεν είναι ελληνικό, είναι παγκόσμιο. Και πρόκειται, σύμφωνα με τους ειδικούς της αγοράς, για μια περίπτωση-επιτομή της εισαγόμενης ακρίβειας. Βασική αιτία των αυξήσεων είναι η απογείωση των διεθνών τιμών του κακάο, του οποίου το 75% της παραγωγής προέρχεται από χώρες της Δυτικής Αφρικής. Η παραγωγή μειώθηκε για διάφορους λόγους. Οι σοκολατοποιίες διεθνώς πιέστηκαν να απορροφήσουν μέρος των αυξήσεων αυτών για να μην επιβαρύνουν τους καταναλωτές. Ομως, τελικά, αναπόφευκτα το μεγαλύτερο μέρος τους πέρασε στις τσέπες των αγοραστών.
