Bloomberg: Η πιο δύσκολη ώρα για την Ευρώπη, πώς θα αποφύγει τη ρήξη με τις ΗΠΑ
Οι Ευρωπαίοι ηγέτες είναι βαθιά ανήσυχοι από τις προσπάθειες των ΗΠΑ να συνάψουν συμφωνία με τη Ρωσία που εγείρουν υπαρξιακά ερωτήματα
Το μήνυμα δεν θα μπορούσε να είναι πιο σαφές. Σε μια Στρατηγική Εθνικής Ασφάλειας 33 σελίδων που υπογράφηκε από τον Πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, ο Λευκός Οίκος δήλωσε ότι η Ευρώπη κινδυνεύει να εξαφανιστεί αν δεν αλλάξει την κουλτούρα και την πολιτική της.
Για τον Βρετανό Κιρ Στάρμερ, τον Γάλλο Εμανουέλ Μακρόν και τον Γερμανό Φρίντριχ Μερτς, η χρονική στιγμή της τελευταίας επίθεσης του βασικού τους συμμάχου — πολύ κοντά στο πνεύμα της περιβόητης ομιλίας του Αντιπροέδρου Τζέι Ντι Βανς στο Μόναχο τον Φεβρουάριο — ήταν αποκαλυπτική. Ήρθε ακριβώς τη στιγμή που ο πόλεμος της Ρωσίας στην Ουκρανία εισέρχεται σε μια πιθανώς αποφασιστική φάση.
Οι Ευρωπαίοι ηγέτες είναι βαθιά ανήσυχοι από τις προσπάθειες των ΗΠΑ να συνάψουν μια συμφωνία που συντάχθηκε με τη Ρωσία και θα αποτελούσε μια συνθηκολόγηση της Δύσης. Αυτό έχει κλονίσει την εμπιστοσύνη στην κυβέρνηση Τραμπ στην ήπειρο και έχει εγείρει πιο υπαρξιακά ερωτήματα, όπως σχολιάζει το πρακτορείο Bloomberg: Η διατλαντική συμμαχία διαλύεται — μπορεί η Ευρώπη να υπερασπιστεί τον εαυτό της;
European diplomats sometimes compare managing Trump’s policy on Ukraine to riding a roller coaster. Right now, they are staring down a particularly steep drop. https://t.co/qTTGPiUB9t— Bloomberg (@business) December 6, 2025
