Ράλι στην κτηματαγορά: Στο 3,1 δισ. ευρώ το 2025 οι αγοραπωλησίες ακινήτων
Στις 28.600 οι μεταβιβάσεις, με τις 16.325 να αφορούν διαμερίσματα
Ράλι στην κτηματαγορά αποτυπώνουν καθαρά τα στοιχεία του Μητρώου Αξιών Μεταβιβάσεων Ακινήτων του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, με τις φετινές αγοραπωλησίες να ξεπερνούν ήδη τα 3 δισ. ευρώ.
Συνολικά καταγράφονται 28.600 μεταβιβάσεις σε όλη τη χώρα, με συνολικό τίμημα που υπερβαίνει τα 3,1 δισ. ευρώ. Από αυτές, οι 16.325 αφορούν διαμερίσματα συνολικής αξίας περίπου 1,6 δισ. ευρώ, γεγονός που επιβεβαιώνει ότι η κατοικία -και ειδικά το διαμέρισμα- παραμένει ο κορμός της ελληνικής αγοράς ακινήτων. Στις υπόλοιπες κατηγορίες ακινήτων, από μονοκατοικίες και οικόπεδα μέχρι θέσεις στάθμευσης και επαγγελματικά κτίρια, συναντώνται μεγάλες αποκλίσεις: από συμβόλαια των 20.000 ή 30.000 ευρώ έως πράξεις που φτάνουν τα 5, τα 8 ή ακόμη και τα 10 εκατ. ευρώ. Το εύρος αυτό δείχνει ότι η αγορά κινείται σε πολλές ταχύτητες ταυτόχρονα, με το «κάτω ράφι» να δέχεται πίεση από το Στεγαστικό και το «πάνω ράφι» να ενισχύεται από υψηλό αγοραστικό ενδιαφέρον και ξένα κεφάλαια.
Μέσα από τα πλήρη δεδομένα του Μητρώου προκύπτει μια εικόνα αγοράς που δεν περιορίζεται σε μια απλή αύξηση πράξεων, αλλά καταγράφει σημαντικές μετατοπίσεις τόσο στις τιμές όσο και στο προφίλ των αγοραστών.
Η κατοικία έχει πια διαφορετική στόχευση: τα μικρά παλιά διαμερίσματα κάτω των 120.000 ευρώ εξακολουθούν να αποτελούν τη βασική επιλογή των νοικοκυριών, ιδιαίτερα όσων αναζητούν λύση ανάγκης ή επιχειρούν να εκμεταλλευτούν προγράμματα τύπου «Σπίτι μου». Την ίδια στιγμή, όμως, στα premium προάστια της Αθήνας οι τιμές έχουν ξεφύγει σε επίπεδα που δεν θυμίζουν τις προηγούμενες δεκαετίες. Διαμερίσματα στη Βουλιαγμένη και στη Γλυφάδα ξεπερνούν τα 2 εκατ. ευρώ, συχνά σε κτίρια χτισμένα τη δεκαετία του ’70 ή του ’80, αλλά πλήρως ανακαινισμένα και ενταγμένα σε νέα πρότυπα πολυτελούς κατοικίας. Το ίδιο ισχύει στο κέντρο της Αθήνας, όπου η επιστροφή ξένων αγοραστών έχει αναζωογονήσει διατηρητέα και ιστορικά κτίρια με τιμές άνω του ενός εκατομμυρίου.
Ουσιαστικό ρόλο σε αυτή τη μετατόπιση παίζουν οι νέες αναβαθμισμένες τιμές ζώνης, οι οποίες σε πολλές περιοχές έχουν εκτινάξει το ελάχιστο φορολογικό πλαίσιο πολύ ψηλότερα από το εμπορικό παρελθόν. Στη Βουλιαγμένη, για παράδειγμα, τιμές ζώνης άνω των 10.000 ευρώ/τ.μ. δημιουργούν μια νέα γενιά ακριβών συμβολαίων, ακόμη και σε παλιά κτίρια, ενώ στο Παλαιό Φάληρο, στο Ελληνικό και σε ορισμένα σημεία της Κηφισιάς η ίδια τάση καταγράφεται σταθερά. Στο κέντρο, ειδικά σε περιοχές με έντονο ιστορικό χαρακτήρα, όπως το Κολωνάκι και το κομμάτι γύρω από τα Αναφιώτικα και την Πλάκα, οι πράξεις πάνω από 1 εκατ. ευρώ έχουν γίνει πλέον συχνές, δείχνοντας ότι η αγορά συνδέεται άμεσα με το τουριστικό-επενδυτικό προφίλ της πόλης, αλλά και με την αυξημένη ζήτηση για κατοικίες σε κτίρια υψηλής αρχιτεκτονικής αξίας.
Στις μονοκατοικίες, η εικόνα είναι ακόμη πιο ενδιαφέρουσα. Ενώ μεγάλο μέρος των πράξεων αφορά παλιά ακίνητα χαμηλής αξίας στην επαρχία, οι πράξεις υψηλής αξίας στα προάστια της Αθήνας και στα νησιά αποκαλύπτουν ότι η ζήτηση για πολυτελή κατοικία όχι μόνο διατηρείται, αλλά ενισχύεται. Στη Φιλοθέη καταγράφεται μονοκατοικία σχεδόν 900 τετραγωνικών μέτρων με τίμημα κοντά στα 9,7 εκατ. ευρώ, ενώ στην Τζια εμφανίζεται ημιτελές ακίνητο 635 τ.μ. με καταγεγραμμένο τίμημα 10 εκατ. ευρώ, παρότι η τιμή ζώνης στην περιοχή είναι μόλις 570 ευρώ/τ.μ. Η διαφορά ανάμεσα στη διοικητική και την εμπορική αξία στα νησιά αυτά είναι ενδεικτική του πόσο καθοριστικό είναι το τουριστικό προϊόν και η περιορισμένη προσφορά σε τέτοιους προορισμούς.
Από τις πιο εντυπωσιακές τάσεις της χρονιάς αναδεικνύεται η αγορά θέσεων στάθμευσης, η οποία μετατρέπεται σε ξεχωριστή μικροκατηγορία επενδύσεων. Στη Λευκάδα πωλείται χώρος στάθμευσης 52,7 τ.μ. με τίμημα 495.000 ευρώ, αριθμός που παραπέμπει περισσότερο σε μικρή κατοικία παρά σε πάρκιγκ. Στην Αθήνα, ειδικά στο Χαλάνδρι, στου Ζωγράφου, στον Γέρακα και το κέντρο καταγράφονται πράξεις από 170.000 έως 380.000 ευρώ, ένδειξη ότι ο αποκλειστικός χώρος στάθμευσης σε πυκνά αστικά σημεία αποκτά αυτόνομη αξία και καθίσταται «ασφαλές καταφύγιο» για μικροεπενδυτές.
