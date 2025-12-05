ΔΑΑ: Αυξημένη κατά 6,6% η επιβατική κίνηση στο 11μηνο – Διακινήθηκαν 31,68 εκατ. επιβάτες

Η ετήσια αύξηση ανήλθε στο 9,5% τον Νοέμβριο ενώ άνοδο παρουσίασαν τόσο η εγχώρια, όσο και η διεθνής επιβατική κίνηση, υπερβαίνοντας τα επίπεδα του 2024 κατά 5,0% και 11,5% αντίστοιχα - Η εικόνα στον αριθμό των πτήσεων