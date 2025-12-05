Αυτές είναι οι τάσεις του Wellness Travel για το 2026
Το 2026 προμηνύει μια μεγάλη στροφή: ο κόσμος της ευζωίας απογυμνώνεται από την κλινική του ψυχρότητα και ξαναβρίσκει την ψυχή του
Ξεχάστε ό,τι ξέρατε για τις «διακοπές ευεξίας» ως μια σειρά από εξετάσεις, detox πρωτόκολλα και εργαστηριακή ακρίβεια. Τα πολυτελή retreats, στρέφονται περισσότερο στη σύνδεση παρά στη βελτιστοποίηση, περισσότερο στην εμπειρία παρά στην πειθαρχία, περισσότερο στο «νιώθω» και λιγότερο στο «μετρώ». Ο τουρισμός ευεξίας, που ήδη καλπάζει ως ένας από τους πιο δυναμικούς κλάδους διεθνώς, εξελίσσεται ραγδαία: από τα υπερτεχνολογικά longevity labs μέχρι την επιστροφή σε αρχέγονες τελετουργίες που μοιραζόμαστε κάτω από τον νυχτερινό ουρανό. Το ζητούμενο πλέον είναι νόημα, κοινότητα και ηρεμία, όχι απλώς υγεία. Ακολουθούν οι οκτώ τάσεις που θα καθορίσουν τον τρόπο με τον οποίο θα ταξιδεύουμε για ευεξία μέσα στο νέο έτος.
1. Η κοινωνικότητα επιστρέφει κι αυτή τη φορά είναι θεραπευτική
Η παγκόσμια «επιδημία μοναξιάς» επηρεάζει και τα ταξίδια. Έτσι, τα resorts χτίζουν νέους χώρους που ενθαρρύνουν τη συνάντηση: κοινόχρηστα lounges με DJ sets που δεν θυμίζουν πάρτι αλλά τελετουργίες σύνδεσης, group sound baths σε ανοιχτές βεράντες, yoga sessions που οδηγούν σε συζητήσεις γύρω από φωτιές. Το wellness γίνεται πάλι κοινωνική εμπειρία, όχι σόλο άσκηση αυτοβελτίωσης.
