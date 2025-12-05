Ο εξώστης του Αλέξη (εκεί πάντως… δεν έβρεχε), τα στοιχήματα του Μ.Μ για τον δεύτερο, έρχεται deal στα φάρμακα, τα ακίνητα του ΟΤΕ, ναυτιλιακά νέα…
Χαίρετε, πριν από λίγες ημέρες μιλάγαμε για τον «κόκκινο συναγερμό» της λειψυδρίας και από χθες πνιγόμαστε στο νερό, έτσι είναι η κλιματική αλλαγή, αλλά τι να κάνουμε, ας ελπίσουμε ότι δεν θα έχουμε κακά ξεμπερδέματα και απλώς θα γεμίσουν έστω και λίγο παραπάνω οι ταμιευτήρες νερού
Και αν μεν χθες έβρεχε, προχθές δυστυχώς στον εξώστη του «Παλλάς» δεν ήταν… βροχή αυτό που συνέβη. Ειλικρινά, αυτό που επιφύλασσε στους πρώην συντρόφους του ο Τσίπρας, να τους βάλει στον εξώστη όλους μαζί και να τους περάσει… κι ένα χεράκι στην ομιλία του, δεν θα το φανταζόταν ούτε ο χειρότερος εχθρός τους. Ξαναλέω ο,τι είπα και χθες εδώ στη στήλη: ο Τσίπρας όλο αυτό το σκηνικό -το οποίο εξευτέλισε όσους πρώην υπουργούς και στελέχη του πήγαν στην εκδήλωσή του και ανήκουν σήμερα σε άλλο κόμμα της Αριστεράς- το «είχε καθαρό» από πριν στο κεφάλι του. Αν δεν ήθελε να γίνει, ή θα τους είχε αποκλείσει (δια της μη ελεύθερης εισόδου) ή απλώς θα τους είχε βάλει να κάτσουν κάτω, στην πλατεία, έστω πίσω από τα μέλη του ιδρύματός του. Έτσι απλά και χωρίς περιστροφές. Άρα ο Τσίπρας επέλεξε την ταπείνωσή τους και τα υπόλοιπα είναι να ’χαμε να λέγαμε. Θέλει να πάει μόνος του.
Την είπε και στον Δούκα…
-Εντύπωση μου έκανε ότι σε κάποια αποστροφή του λόγου του την είπε και στους επίδοξους αρχηγούς, που κι αυτοί θέλουν να διατηρήσουν τα οφίτσιά τους ή να πάρουν τη θέση των άλλων. Μου φαίνεται ότι εδώ η μπηχτή πήγαινε στον Δούκα, αλλά μπορεί και στον Γερουλάνο, τη Διαμαντοπούλου κ.λπ.
Και τώρα τι;
-Αναρωτιέμαι άραγε τι θα γίνει λοιπόν με αυτή την ιστορία, έτσι όπως εξελίχθηκε, από εδώ και στο εξής. Πώς θα αντέξουν το «θεωρείο» όλοι αυτοί οι τύποι που θα τους ακολουθεί ως τις εκλογές - γιατί μετά δεν θα τους ακολουθεί, αφού απλούστατα οι περισσότεροι δεν θα επανεκλεγούν. Η άποψη που κυριαρχεί στους κύκλους της Αριστεράς είναι ξεκάθαρη: ο ίδιος ο Αλέξης επιθυμεί να αποδομηθούν τελείως τα πρόσωπα και τα κόμματα που σήμερα πρωταγωνιστούν στον χώρο της Αριστεράς και να του μείνει (του Τσίπρα) η πελατεία, που όλη μαζί μπορεί και να φτάνει να τον κάνει δεύτερο κόμμα και αξιωματική αντιπολίτευση. Γι’ αυτό και δεν πρόκειται να μπει σε δημοκρατικούς διαλόγους ή παζάρια με τον ΣΥΡΙΖΑ ή με τη Νέα Αριστερά. Θα πάρει λίγους και «εκλεκτούς» (εδώ γελάμε). Τώρα όλο αυτό το colpo grosso, ή πώς να το πω -η ληστεία αλά ιταλικά του αρχηγού μας- δεν ξέρω αν θα πιάσει, ή μήπως είναι αυτό που λέγανε οι Γάλλοι “Bon pour l’ Orient”. Με απλά λόγια: μήπως όλος αυτός ο κύκλος ήταν για να πείσει ο Τσίπρας όσους ούτως ή άλλως θα ήταν έτοιμοι να τον ψηφίσουν. Ρώτησα και στο Μ.Μ όσους ασχολούνται με τα δημοσκοπικά και μου είπαν ότι πιθανώς, στην κατάσταση που είναι σήμερα το ΠΑΣΟΚ, να το περάσει -έστω και έτσι- ο Τσίπρας. Ωραίος χειμώνας…
Παρέλαση στα μπλόκα
-Όσο παρατείνονται τα αγροτικά μπλόκα και τα κανάλια μεταδίδουν συνεχώς εικόνα από αγρότες και κτηνοτρόφους σε τρακτέρ, τόσο και τα κόμματα της αντιπολίτευσης δελεάζονται και θέλουν να πάνε να πάρουν τη μερίδα που τους αναλογεί. Την αρχή έκανε προ ημερών στα Μάλγαρα ο Φάμελλος και μέσα στο ΣΚ σειρά παίρνουν ο Κουτσούμπας (το ΚΚΕ έχει κάνει σοβαρή κινητοποίηση ειδικά στη Θεσσαλία), αλλά και ο Βελόπουλος, το κόμμα του οποίου έχει αρχίσει και «τσιμπάει» σοβαρά σε αγροτικές περιοχές από τη Στερεά Ελλάδα και πάνω.
Συσκέψεις για τον προϋπολογισμό
-Στο Μ.Μ πάντως δεν είναι με το βλέμμα στραμμένο στα μπλόκα, όπως ενδεχομένως θα περίμεναν κάποιοι. Χθες ο εκπρόσωπος Μαρινάκης άνοιξε μεν ένα παράθυρο για μια πιθανή συνάντηση με τον Κ.Μ, αναγνωρίζοντας παράλληλα ότι δεν είμαστε ακόμα εκεί. Στην κυβερνητική καθημερινότητα τρέχουν συσκέψεις με ορίζοντα τον Προϋπολογισμό (ψηφίζεται 16/12) και μαθαίνω ότι έγινε μια πολύ κλειστή σύσκεψη χθες με συναρμόδιους υπουργούς και βασικό θέμα στο τραπέζι τα στεγαστικά. Το έχουμε ξαναπεί άλλωστε: ο Κ.Μ κοιτάζει να δει τι περισσότερο μπορεί να γίνει σε αυτό το σκέλος, ώστε να μεγαλώσει η διαθεσιμότητα ακινήτων στην αγορά.
Παπασταύρου – Κρουζ
-Μπορεί να μην έχει τη λάμψη του Τομ, αλλά και ο Ρεπουμπλικανός Γερουσιαστής του Τέξας Τεντ Κρουζ δεν είναι αμελητέα ποσότητα. Μέγεθος για το ρεπουμπλικανικό κόμμα και άλλοτε υποψήφιος πρόεδρος, συναντήθηκε χθες με τον Σταύρο Παπασταύρου στην Ουάσινγκτον και έβγαλαν φωτογραφία κάτω από το… πορτρέτο του Ρόναλντ Ρίγκαν. Εκτός από επαίνους για τη χώρα μας, ο Τεντ Κρουζ εξέφρασε την ισχυρή του υποστήριξη για την απεξάρτηση από το ρωσικό αέριο, ενώ ανέφερε στον Παπασταύρου ότι πέρυσι είχε έρθει με την οικογένειά του για διακοπές στην Ελλάδα - οπότε έχει άποψη από πρώτο χέρι.
Συνάντηση στο Hyatt
Παρέλαση στα μπλόκα
-Όσο παρατείνονται τα αγροτικά μπλόκα και τα κανάλια μεταδίδουν συνεχώς εικόνα από αγρότες και κτηνοτρόφους σε τρακτέρ, τόσο και τα κόμματα της αντιπολίτευσης δελεάζονται και θέλουν να πάνε να πάρουν τη μερίδα που τους αναλογεί. Την αρχή έκανε προ ημερών στα Μάλγαρα ο Φάμελλος και μέσα στο ΣΚ σειρά παίρνουν ο Κουτσούμπας (το ΚΚΕ έχει κάνει σοβαρή κινητοποίηση ειδικά στη Θεσσαλία), αλλά και ο Βελόπουλος, το κόμμα του οποίου έχει αρχίσει και «τσιμπάει» σοβαρά σε αγροτικές περιοχές από τη Στερεά Ελλάδα και πάνω.
Συσκέψεις για τον προϋπολογισμό
-Στο Μ.Μ πάντως δεν είναι με το βλέμμα στραμμένο στα μπλόκα, όπως ενδεχομένως θα περίμεναν κάποιοι. Χθες ο εκπρόσωπος Μαρινάκης άνοιξε μεν ένα παράθυρο για μια πιθανή συνάντηση με τον Κ.Μ, αναγνωρίζοντας παράλληλα ότι δεν είμαστε ακόμα εκεί. Στην κυβερνητική καθημερινότητα τρέχουν συσκέψεις με ορίζοντα τον Προϋπολογισμό (ψηφίζεται 16/12) και μαθαίνω ότι έγινε μια πολύ κλειστή σύσκεψη χθες με συναρμόδιους υπουργούς και βασικό θέμα στο τραπέζι τα στεγαστικά. Το έχουμε ξαναπεί άλλωστε: ο Κ.Μ κοιτάζει να δει τι περισσότερο μπορεί να γίνει σε αυτό το σκέλος, ώστε να μεγαλώσει η διαθεσιμότητα ακινήτων στην αγορά.
Παπασταύρου – Κρουζ
-Μπορεί να μην έχει τη λάμψη του Τομ, αλλά και ο Ρεπουμπλικανός Γερουσιαστής του Τέξας Τεντ Κρουζ δεν είναι αμελητέα ποσότητα. Μέγεθος για το ρεπουμπλικανικό κόμμα και άλλοτε υποψήφιος πρόεδρος, συναντήθηκε χθες με τον Σταύρο Παπασταύρου στην Ουάσινγκτον και έβγαλαν φωτογραφία κάτω από το… πορτρέτο του Ρόναλντ Ρίγκαν. Εκτός από επαίνους για τη χώρα μας, ο Τεντ Κρουζ εξέφρασε την ισχυρή του υποστήριξη για την απεξάρτηση από το ρωσικό αέριο, ενώ ανέφερε στον Παπασταύρου ότι πέρυσι είχε έρθει με την οικογένειά του για διακοπές στην Ελλάδα - οπότε έχει άποψη από πρώτο χέρι.
Συνάντηση στο Hyatt
-Στη Θεσσαλονίκη βρίσκεται από χθες η πρέσβης των ΗΠΑ Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, αφού έτρεξε και με τη δάδα των Ολυμπιακών Αγώνων χθες το πρωί στο κέντρο της Αθήνας. Γνώρισε τους τοπικούς άρχοντες και σήμερα έχει το κυρίως μενού των επαφών της, καθώς θα επισκεφθεί μεταξύ άλλων το αμερικανικό Προξενείο - που η κυβέρνηση των ΗΠΑ σκεφτόταν προ κάποιων μηνών μήπως κλείσει για λόγους κόστους. Το βράδυ τόσο η κυρία Γκίλφοϊλ όσο και ο Πρόεδρος Τασούλας θα είναι παρόντες στα 50ά γενέθλια του ΣΒΒΕ, στο ξενοδοχείο Hyatt, και φαντάζομαι θα κάτσουν στην ίδια ροτόντα. Αν κρίνω από την προηγούμενη συνάντησή τους στο Προεδρικό, που τράβηξε μία ώρα, φαντάζομαι ότι το gossip θα πάει σύννεφο…
Έρχεται deal στα φάρμακα
-Πολύ κοντά στις ανακοινώσεις λέγεται πως βρίσκεται ένα μεγάλο deal, αρκετών δεκάδων εκατομμυρίων ευρώ, στην ελληνική φαρμακοβιομηχανία. Κατά πληροφορίες αφορά την εταιρεία Innovis Pharma στην οποία μέτοχοι είναι η οικογένεια Κάτσου (Βασίλης - Νέλλη) μέσω της VNK Capital και η οικογένεια Βασιλόπουλου (Περικλής και Πέτρος) που είναι η τρίτη γενιά των δημιουργών της Specifar, η οποία έχει πλέον περάσει στον έλεγχο της Teva. Είναι μια εμπορική φαρμακευτική πλατφόρμα που απασχολεί 260 εργαζόμενους και πραγματοποιεί κύκλο εργασιών πάνω από 100 εκατ. ευρώ τον χρόνο. Διακινεί γενόσημα και καινοτόμα φάρμακα, αλλά και OTC προϊόντα και καλλυντικά. Η συναλλαγή θα αποτελέσει σημαντική εξέλιξη στην ελληνική φαρμακοβιομηχανία και θα επιταχύνει εξελίξεις.
Υψηλές αφίξεις στην Αθήνα
-Στη χώρα μας βρίσκεται αυτές τις μέρες ο πρόεδρος του ιαπωνικού ομίλου Fujifilm, Teiichi Goto. Ο επικεφαλής του τεχνολογικού κολοσσού επισκέπτεται την Ελλάδα με αφορμή τη συμπλήρωση 50 χρόνων από την ίδρυση της ελληνικής θυγατρικής Fujifilm Hellas, μια από τις πρώτες εκτός Ιαπωνίας θυγατρικές. Όπως πληροφορείται η στήλη, χθες βράδυ έγινε στο ξενοδοχείο Mεγάλη Βρεταννία μια λαμπρή εκδήλωση για τα "γενέθλια" με κεντρικό ομιλητή τον Ιάπωνα επίσημο. Να σημειώσω ότι η Fujifilm είναι ένας πολυσχιδής όμιλος με παρουσία από τα προϊόντα εικόνας μέχρι τα ιατρικά μηχανήματα και τους ημιαγωγούς. Ο δε ελληνικός βραχίονας Fujifilm Hellas -της οικογένειας Χατζηανδρέου- απεδείχθη survivor αφού επέζησε από διάφορες μεγάλες κρίσεις -όταν το φιλμ εξέλειπε λόγω τεχνολογίας και κινητών τηλεφώνων, με τη μακρά οικονομική κρίση και μετά την πανδημία- και πλέον κινείται σε αναπτυξιακή τροχιά.
Η ΟΤΕ Estate αξιοποιεί τα ακίνητά της
-Σε ενάμιση χρόνο από τώρα, τον Ιούνιο του 2027, πρόκειται να ολοκληρωθούν οι εργασίες και να παραδοθεί το κτήριο για τα Διοικητικά Δικαστήρια της Πάτρας που μεταφέρονται σε ακίνητο ιδιοκτησίας της OTE Estate. Η σχετική σύμβαση μίσθωσης μεταξύ της θυγατρικής του ΟΤΕ και του υπουργείου Δικαιοσύνης υπεγράφη την Τετάρτη για το ακίνητο που βρίσκεται στο κέντρο της πόλης, στο οικοδομικό τετράγωνο μεταξύ των οδών Γούναρη, Κανακάρη και Κανάρη, με μία συνολική επιφάνεια 3.724 τ.μ.. Το νέο κτήριο των Διοικητικών Δικαστηρίων στην αχαϊκή πρωτεύουσα, που βρίσκεται σε μικρή απόσταση από το υπάρχον Δικαστικό Μέγαρο, θα διαθέτει «πράσινα» χαρακτηριστικά. Η νέα μίσθωση εντάσσεται στο ευρύτερο πρόγραμμα του υπουργείου Δικαιοσύνης για την αναβάθμιση των κτηριακών υποδομών, ενώ από πλευράς της ΟΤΕ Estate η συγκεκριμένη κίνηση εντάσσεται στο γενικότερο πλαίσιο αξιοποίησης της μεγάλης ακίνητης περιουσίας του Οργανισμού. Αλλωστε, η διοίκηση του ομίλου, έχει δηλώσει ότι σκοπεύει να αξιοποιήσει περιουσιακά στοιχεία που διαθέτουν εμπορική δυναμική με τα έσοδα μάλιστα από τις εκμισθώσεις ακινήτων να βαίνουν αυξανόμενα, με δεδομένη και τη θετική πορεία του εγχώριου real estate. To 2024 η αύξηση στα έσοδα από εκμισθώσεις ανήλθαν σε 63,185 εκατ. ευρώ, έναντι 57,484 εκατ. το 2023, λόγω της αναπροσαρμογής των ενοικίων, της σύναψης νέων ενδοεταιρικών συμβάσεων αλλά και την ενίσχυση εσόδων από τρίτους.
Ο Βαφειάς τα έχει... 100
-Στο κλειστό club των 100άρηδων εισήλθε ο Χάρης Βαφειάς μετά την τοποθέτηση παραγγελίας για τη ναυπήγηση οκτώ δεξαμενόπλοιων και φτάνοντας τα 105 πλοία με πέντε εταιρείες, εκ των οποίων τρεις είναι εισηγμένες στη χρηματιστηριακή αγορά της Νέας Υόρκης. Το συνολικό ναυπηγικό πρόγραμμα του ομίλου ανέρχεται στα 16 πλοία. Ο Έλληνας εφοπλιστής τονίζει πάντα ότι ο δανεισμός που έχουν οι εταιρείες του είναι μηδενικός. Το συνολικό επενδυτικό πρόγραμμα του ομίλου ξεπερνά πλέον το 1 δισ. δολάρια την τελευταία τριετία, καθώς έχει διαθέσει περί τα 500 εκατ. δολάρια σε αγορές secondhand πλοίων και άλλα 290 εκατ. σε νέες ναυπηγήσεις φορτηγών, product tankers και LPG carriers. Η νέα συμφωνία ναυπηγήσεων με τη Hyundai αυξάνει τον αριθμό των πλοίων που έχουν ναυπηγηθεί για τον όμιλο Βαφειά τα τελευταία δέκα χρόνια σε 21.
Οι ναυπηγήσεις πλοίων της ακτοπλοΐας, η ΟΝΕΧ και οι Αμερικάνοι
-Η πρόσφατη ανακοίνωση στο συνέδριο του ΑΜΚΕ Κόμβος, του Πάνου Ξενοκώστα, για υπογραφή συμβάσεων για ναυπηγήσεις πλοίων της ακτοπλοΐας από το 2026 στις γιάρδες Ελευσίνας και Νεωρίου, σηματοδοτεί μια ιστορική επανεκκίνηση της ελληνικής ναυπηγικής βιομηχανίας μετά από δεκαετίες αδράνειας. Αυτό ανοίγει την πόρτα για ξένες επενδύσεις, κυρίως αμερικανικών κεφαλαίων, που αναζητούν σταθερές και στρατηγικές τοποθετήσεις στη Μεσόγειο. Η συμμετοχή του ομίλου ONEX, με ισχυρούς δεσμούς στις ΗΠΑ, είναι χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτής της δυναμικής. Η ανανέωση του ακτοπλοϊκού στόλου, όπως υπογράμμισε ο CEO της Attica, Πάνος Δικαίος απαιτεί μεγάλες επενδύσεις για την πράσινη μετάβαση. Τα παραδοσιακά χρηματοδοτικά μοντέλα (δανεισμός, εταιρικά κεφάλαια, περιορισμένο leasing) δεν επαρκούν. Οι αμερικανικές επενδύσεις μπορούν να φέρουν νέες μορφές χρηματοδότησης – equity funds, μακροπρόθεσμα χρηματοδοτικά εργαλεία ή πράσινα ομόλογα και να ενισχύσουν την ταχύτερη ανανέωση του στόλου χωρίς να επιβαρυνθούν άμεσα οι επιβάτες. Η συμμετοχή σε ελληνικά projects ναυπηγήσεων προσφέρει στα αμερικανικά κεφάλαια στρατηγικό πλεονέκτημα: σταθερή απόδοση σε αναπτυσσόμενη αγορά, πρόσβαση σε ευρωπαϊκά και μεσογειακά δίκτυα μεταφορών, και δυνατότητα επένδυσης σε τεχνολογίες πράσινης ναυτιλίας με υψηλή προοπτική κερδοφορίας.
Το μέλλον της ελληνικής ναυτιλίας στην ασιατική αγορά
-Σε μία κρίσιμη γεωπολιτική καμπή, ο Γιώργος Ξηραδάκης, πρόεδρος της Ένωσης Τραπεζικών και Χρηματοοικονομικών Στελεχών της Ελληνικής Ναυτιλίας, βρέθηκε στη Σαγκάη όπου είχε σειρά επαφών με στελέχη του χρηματοπιστωτικού συστήματος της Κίνας. Εκεί, σε διακριτικά γραφεία και κλειστές αίθουσες, γράφεται η σιωπηλή γεωγραφία των χρηματοδοτήσεων και των στρατηγικών κινήσεων που διαμορφώνουν το μέλλον της ελληνικής ναυτιλίας στην ασιατική αγορά. Η επίσκεψη, αν και παρουσιάστηκε με τυπικό χαρακτήρα, κατά τους παρασκηνιακούς σχολιασμούς, συνιστά περισσότερο έναν διακριτικό χάρτη προθέσεων. Πηγές της αγοράς αναφέρουν ότι οι συνομιλίες επικεντρώθηκαν σε ευαίσθητα ζητήματα χρηματοδότησης μεγάλων στόλων και σε νέες μορφές συνεργασιών με κινεζικά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, εν μέσω ενός περιβάλλοντος αυστηρότερων κανονισμών και συνεχών αλλαγών στις διεθνείς ροές κεφαλαίων. Καταγράφονται με ακρίβεια ποιοι φορείς βρίσκονται σε θέση να χρηματοδοτήσουν, ποιοι επενδυτές αναζητούν στρατηγικές τοποθετήσεις και πώς η ελληνική ναυτιλία μπορεί να διατηρήσει πρόσβαση σε κεφάλαια με ευνοϊκούς όρους. «Η επίσκεψη δεν ήταν μια τυπική αποστολή», σχολιάζει πηγή που παρακολούθησε τις συνομιλίες, «είναι σαφές ότι η ελληνική πλευρά επιχειρεί να χαρτογραφήσει την ασιατική σε βάθος και να εδραιώσει μια σταθερή παρουσία». Παράλληλα, η ατζέντα περιλάμβανε και τη συζήτηση για τα χρηματοοικονομικά εργαλεία που μπορούν να υποστηρίξουν μακροπρόθεσμες επενδύσεις, καθώς και τον τρόπο με τον οποίο οι νέες ρυθμίσεις στην Κίνα επηρεάζουν τη ρευστότητα και τις στρατηγικές επιλογές των ελληνικών εταιρειών. Όπως σημειώνουν γνώστες της αγοράς, «η ελληνική ναυτιλία παρακολουθεί στενά τον ρυθμό και τις προτεραιότητες των Κινέζων χρηματοπιστωτικών ομίλων, αναζητώντας παράλληλα ευκαιρίες που δεν έχουν ακόμη ανακοινωθεί δημόσια».
Από Λονδίνο, Νέα Υόρκη
-Μετά το επενδυτικό συνέδριο της Morgan Stanley και του Χ.Α. ο Χρήστος Μεγάλου, CEO του Ομίλου, παρέμεινε στο Λονδίνο καθώς μιλάει στο FT Summit, το γνωστό συνέδριο των Financial Times για τον χρηματοπιστωτικό τομέα. Το συνέδριο φέρνει κοντά υψηλόβαθμα στελέχη τραπεζών, θεσμικούς ρυθμιστές, fintech τεχνολογικές εταιρείες και καινοτόμους, με στόχο να συζητήσουν τις μεγάλες αλλαγές στην παγκόσμια τραπεζική και χρηματοπιστωτική βιομηχανία: τεχνολογία, κανονιστικό πλαίσιο, στρατηγικές, ψηφιοποίηση. Tην Κυριακή αναμένεται να βρεθεί στη Νέα Υόρκη, στην πρωτοβουλία του ελληνικού υπουργείου Εργασίας και της υπουργού Νίκης Κεραμέως, Rebrain Greece, όπου σκοπεύει να αξιολογήσει στελέχη για την τράπεζα, ενώ από τον όμιλο θα βρεθούν εκεί και στελέχη της Snappi αλλά και του Ερρίκος Ντυνάν για τον ίδιο ακριβώς λόγο.
Πάτρα - Πύργος όπως Ολυμπιακοί Αγώνες
-Εικόνες από τα παλιά θύμισε στον διευθύνοντα σύμβουλο της ΑΒΑΞ, Κων. Μιτζάλη, αλλά και στους ανθρώπους της εταιρείας, η χθεσινή παράδοση του τελευταίου κομματιού μήκους 10 χλμ. του αυτοκινητόδρομου Πάτρα-Πύργος. Πρόκειται για ένα ιδιαίτερα απαιτητικό κομμάτι, στο οποίο επί της ουσίας οι εργασίες ξεκίνησαν στα τέλη του περασμένου Ιουλίου. Μια αντίστοιχη πρόκληση είχε κληθεί να αντιμετωπίσει η εταιρεία πριν από τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2004. Ήταν τέλη Μαρτίου όταν η ΑΒΑΞ ανέλαβε να ολοκληρώσει 17 χλμ. της διαδρομής του Μαραθωνίου, με τον χρόνο να μετρά αντίστροφα για την έναρξη των Αγώνων στις 13 Αυγούστου. Η επιτυχής αντιμετώπιση τέτοιων προκλήσεων είναι που μου επιτρέπει να δηλώνω ότι η κατασκευή είναι στο DNA των ανθρώπων μας, είπε χθες ο CEO της ΑΒΑΞ.
Μια λέξη του Ζάκερμπεργκ ανέβασε τη μετοχή της Meta
-Με το ξεκίνημα της χθεσινής συνεδρίασης στη Wall Street, η μετοχή της Meta εκτινάχθηκε σαν ηλεκτρισμένη +6%. Αιτία του επενδυτικού ενθουσιασμού ήταν μια αρνητική είδηση που δημοσίευσε το Bloomberg. To δημοσίευμα έλεγε ότι ο Μαρκ Ζάκερμπεργκ σχεδιάζει περικοπές έως 30% στον προϋπολογισμό του Metaverse για το 2026, με πιθανές απολύσεις ήδη από τον Ιανουάριο. Η μετοχή της Meta εκτοξεύτηκε από τα $645 στα $675,78 μέσα σε λίγα λεπτά. Η αλήθεια είναι πως η Wall Street περίμενε από καιρό αυτή την ανακοίνωση. Το Reality Labs, η μονάδα που στεγάζει το όραμα του Ζάκερμπεργκ για εικονική πραγματικότητα, γράφει ζημίες $60 δισ. από το 2020. Μόνο το 2024, οι λειτουργικές ζημίες έφτασαν τα $17,7 δισ., ενώ τα έσοδα του τελευταίου τριμήνου ανήλθαν σε μόλις $1,08 δισ. έναντι λειτουργικού κόστους $6,05 δισ. Το 2021, ο Ζάκερμπεργκ μετονόμασε ολόκληρη την εταιρεία από Facebook σε Meta, δηλώνοντας: «Θέλουμε να θεωρηθούμε εταιρεία metaverse. Από τώρα, θα είμαστε metaverse-first, όχι Facebook-first.». Τέσσερα χρόνια αργότερα, το όραμα για έναν εικονικό κόσμο με ένα δισεκατομμύριο χρήστες αποδείχθηκε πιο μακρινό από ποτέ. Η πραγματική αλλαγή ήρθε με την άνοδο της τεχνητής νοημοσύνης. Από τον Απρίλιο του 2024, ο ίδιος ο Ζάκερμπεργκ μετακινήθηκε στην Τεχνητή Νοημοσύνη, όπου η Meta διαθέτει ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα μέσω των Llama μοντέλων και της ενσωμάτωσης σε Instagram, WhatsApp, Facebook.
H Τουρκία αυξάνει τις εισαγωγές της αλλά… επιλεκτικά
-Το εμπορικό έλλειμμα της Τουρκίας διαμορφώθηκε στα 7,8 δισ. δολάρια τον Νοέμβριο, φτάνοντας σε 12μηνη βάση τα 91,3 δισ. δολάρια. Το 2023 ήταν στα 120 δισ. δολάρια. Η Τουρκική Κεντρική Τράπεζα υποτιμά συστηματικά τη λίρα για να περιορίσει τις εισαγωγές. Όχι όμως για όλους. Τα επίσημα στοιχεία δείχνουν έκρηξη των εισαγωγών αυτοκινήτων (+20,5%), με τις εισαγωγές υβριδικών και ηλεκτρικών να φτάνουν τα 33,1 δισ. δολάρια σε ετήσια βάση. Γι’ αυτό άλλωστε η κυβέρνηση ανακοίνωσε αύξηση του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης. Ταυτόχρονα όμως, μειώθηκαν οι εισαγωγές καταναλωτικών αγαθών είτε γιατί η μεσαία τάξη δεν μπορεί πλέον να καταναλώνει είτε γιατί υπάρχει υποκατάσταση με εγχωρίως παραγόμενα αγαθά. Ακόμη πιο σημαντικό είναι ότι οι εισαγωγές κεφαλαιουχικών αγαθών αυξήθηκαν +13% γιατί η Τουρκία επενδύει μαζικά στη βιομηχανία της. Απόδειξη; Στις εξαγωγές, η κατηγορία «αμυντικό υλικό» κλέβει την παράσταση με άνοδο +125% (!). Στρατηγική επιλογή της Άγκυρας είναι να καταστεί περιφερειακός προμηθευτής όπλων. Οι εξαγωγές προς Συρία εκτοξεύτηκαν +68,2%, ενώ προς ΗΠΑ και Ιράκ αυξήθηκαν 2,6% και 7,3% αντίστοιχα. Αυξήθηκαν οι εισαγωγές από Ελβετία (+52% το χρυσάφι) και Ιράν (+1.262%, ενέργεια).
Οι Έλληνες αγαπούν τα αμοιβαία κεφάλαια
-Από την αρχή του χρόνου, οι Έλληνες αποταμιευτές αγοράζουν μερίδια Αμοιβαίων Κεφαλαίων με ρυθμό 100 εκατ. ευρώ την εβδομάδα, κατά μέσο όρο. Το Ενεργητικό των Α/Κ στην Ελλάδα έφτασε πλέον τα 29 δισ. ευρώ. Η αλήθεια είναι ότι ο ρυθμός αυτός έπεσε αισθητά τον τελευταίο μήνα, για την ακρίβεια τις τελευταίες 5 εβδομάδες. Την περασμένη εβδομάδα «μπήκαν» κάτι λιγότερο από 55 εκατ. ευρώ σε Αμοιβαία Κεφάλαια (όχι μόνο μετοχικά, όλων των κατηγοριών) αλλά ο μέσος όρος της χρονιάς παραμένει σταθερά πάνω από 100 εκατ. ευρώ. Με τα μέχρι σήμερα στοιχεία της Ένωσης Θεσμικών Επενδυτών, η συνολική κεφαλαιοποίηση των Αμοιβαίων Κεφαλαίων θα ξεπεράσει την περυσινή κατά 1 δισ. ευρώ, ενώ οι αγορές μεριδίων ξεπερνούν τις περυσινές κατά 326,82 εκατ. ευρώ. Οι περισσότεροι αποταμιευτές αγοράζουν τα ασφαλέστερα Ομολογιακά Αμοιβαία Κεφάλαια αλλά σημαντική αύξηση +12% εμφανίζουν και τα μετοχικά.
Αισιόδοξες αναλύσεις των Αμερικανών για το LNG
-Η Morgan Stanley δημοσίευσε την ανάλυση για το αμερικανικό φυσικό αέριο, οι τιμές του οποίου έχουν εκτιναχθεί κατά περίπου +60% από τα μέσα Οκτωβρίου με αφορμή τον ξαφνικό κρύο χειμώνα αλλά και -εδώ είναι η είδηση- το ρεκόρ εξαγωγών υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG). Αφού αναλύει τις παραγωγικές δυνατότητες της US Natural Gas, η έκθεση της Morgan Stanley προβλέπει για του χρόνου σημαντική αύξηση στις εξαγωγές LNG (κάτι ξέρουμε εμείς εδώ στην Ελλάδα) και καταλήγει στο συμπέρασμα ότι στην πενταετία 2026-2030 αναμένεται διπλασιασμός της εξαγωγικής δυναμικότητας υγροποιημένου φυσικού αερίου.
Το ασήμι στέλνει μηνύματα, η Wall Street τα αγνοεί
-Μια παλιά παροιμία των χρηματιστών της Wall Street λέει ότι «παρατηρώντας τις τιμές των πολύτιμων μετάλλων, προβλέπεις το μέλλον της οικονομίας». Με το ασήμι τα πράγματα είναι ακόμη πιο ξεκάθαρα. Τον τελευταίο καιρό όλοι παρατηρούμε ότι οι αποδόσεις των πολύτιμων μετάλλων ξεπερνούν κατά πολύ τις αποδόσεις των μετοχών. Το χρυσάφι πετάει από ρεκόρ σε ρεκόρ και το ασήμι που ιστορικά εμφανίζει μεγαλύτερες διακυμάνσεις τις τελευταίες εβδομάδες δείχνει μεγαλύτερη ελαστικότητα, προσελκύοντας όχι μόνον κερδοσκοπικά αλλά και θεσμικά επενδυτικά κεφάλαια που αναζητούν υψηλότερες αποδόσεις. Το ασήμι έσπασε τα $58/ουγκιά, δηλαδή καταγράφει άνοδο +100% μέσα στο 2025, ξεπερνώντας κατά 6 φορές την απόδοση του S&P 500. Υπάρχει μια θεμελιώδης αιτία γι’ αυτή την άνοδο αφού το ασήμι παραμένει κρίσιμο και ιδιαίτερα χρήσιμο για την ηλεκτρονική βιομηχανία και τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Από την άλλη πλευρά οι διαχειριστές κεφαλαίων βρίσκονται σε διαρκή αναζήτηση «ασφαλών καταφυγίων». Μέχρι σήμερα, οι επενδυτές στις μετοχές της Wall Street αγνοούν τα μηνύματα της αγοράς πολύτιμων μετάλλων που αγοράζονται κυρίως από κεντρικές τράπεζες και θεσμικούς επενδυτές. Στο τέλος θα φανεί ποιος έχει δίκιο…
Πηγή: newmoney.gr
Πηγή: newmoney.gr
