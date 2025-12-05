Ο εξώστης του Αλέξη (εκεί πάντως… δεν έβρεχε), τα στοιχήματα του Μ.Μ για τον δεύτερο, έρχεται deal στα φάρμακα, τα ακίνητα του ΟΤΕ, ναυτιλιακά νέα…

Κλείσιμο

Και αν μεν χθες έβρεχε, προχθές δυστυχώς στον εξώστη του «Παλλάς» δεν ήταν… βροχή αυτό που συνέβη. Ειλικρινά, αυτό που επιφύλασσε στους πρώην συντρόφους του ο Τσίπρας, να τους βάλει στον εξώστη όλους μαζί και να τους περάσει… κι ένα χεράκι στην ομιλία του, δεν θα το φανταζόταν ούτε ο χειρότερος εχθρός τους. Ξαναλέω ο,τι είπα και χθες εδώ στη στήλη: ο Τσίπρας όλο αυτό το σκηνικό -το οποίο εξευτέλισε όσους πρώην υπουργούς και στελέχη του πήγαν στην εκδήλωσή του και ανήκουν σήμερα σε άλλο κόμμα της Αριστεράς- το «είχε καθαρό» από πριν στο κεφάλι του. Αν δεν ήθελε να γίνει, ή θα τους είχε αποκλείσει (δια της μη ελεύθερης εισόδου) ή απλώς θα τους είχε βάλει να κάτσουν κάτω, στην πλατεία, έστω πίσω από τα μέλη του ιδρύματός του. Έτσι απλά και χωρίς περιστροφές. Άρα ο Τσίπρας επέλεξε την ταπείνωσή τους και τα υπόλοιπα είναι να ’χαμε να λέγαμε. Θέλει να πάει μόνος του.Την είπε και στον Δούκα…-Εντύπωση μου έκανε ότι σε κάποια αποστροφή του λόγου του την είπε και στους επίδοξους αρχηγούς, που κι αυτοί θέλουν να διατηρήσουν τα οφίτσιά τους ή να πάρουν τη θέση των άλλων. Μου φαίνεται ότι εδώ η μπηχτή πήγαινε στον Δούκα, αλλά μπορεί και στον Γερουλάνο, τη Διαμαντοπούλου κ.λπ.Και τώρα τι;-Αναρωτιέμαι άραγε τι θα γίνει λοιπόν με αυτή την ιστορία, έτσι όπως εξελίχθηκε, από εδώ και στο εξής. Πώς θα αντέξουν το «θεωρείο» όλοι αυτοί οι τύποι που θα τους ακολουθεί ως τις εκλογές - γιατί μετά δεν θα τους ακολουθεί, αφού απλούστατα οι περισσότεροι δεν θα επανεκλεγούν. Η άποψη που κυριαρχεί στους κύκλους της Αριστεράς είναι ξεκάθαρη: ο ίδιος ο Αλέξης επιθυμεί να αποδομηθούν τελείως τα πρόσωπα και τα κόμματα που σήμερα πρωταγωνιστούν στον χώρο της Αριστεράς και να του μείνει (του Τσίπρα) η πελατεία, που όλη μαζί μπορεί και να φτάνει να τον κάνει δεύτερο κόμμα και αξιωματική αντιπολίτευση. Γι’ αυτό και δεν πρόκειται να μπει σε δημοκρατικούς διαλόγους ή παζάρια με τον ΣΥΡΙΖΑ ή με τη Νέα Αριστερά. Θα πάρει λίγους και «εκλεκτούς» (εδώ γελάμε). Τώρα όλο αυτό το colpo grosso, ή πώς να το πω -η ληστεία αλά ιταλικά του αρχηγού μας- δεν ξέρω αν θα πιάσει, ή μήπως είναι αυτό που λέγανε οι Γάλλοι “Bon pour l’ Orient”. Με απλά λόγια: μήπως όλος αυτός ο κύκλος ήταν για να πείσει ο Τσίπρας όσους ούτως ή άλλως θα ήταν έτοιμοι να τον ψηφίσουν. Ρώτησα και στο Μ.Μ όσους ασχολούνται με τα δημοσκοπικά και μου είπαν ότι πιθανώς, στην κατάσταση που είναι σήμερα το ΠΑΣΟΚ, να το περάσει -έστω και έτσι- ο Τσίπρας. Ωραίος χειμώνας…Παρέλαση στα μπλόκα-Όσο παρατείνονται τα αγροτικά μπλόκα και τα κανάλια μεταδίδουν συνεχώς εικόνα από αγρότες και κτηνοτρόφους σε τρακτέρ, τόσο και τα κόμματα της αντιπολίτευσης δελεάζονται και θέλουν να πάνε να πάρουν τη μερίδα που τους αναλογεί. Την αρχή έκανε προ ημερών στα Μάλγαρα ο Φάμελλος και μέσα στο ΣΚ σειρά παίρνουν ο Κουτσούμπας (το ΚΚΕ έχει κάνει σοβαρή κινητοποίηση ειδικά στη Θεσσαλία), αλλά και ο Βελόπουλος, το κόμμα του οποίου έχει αρχίσει και «τσιμπάει» σοβαρά σε αγροτικές περιοχές από τη Στερεά Ελλάδα και πάνω.Συσκέψεις για τον προϋπολογισμό-Στο Μ.Μ πάντως δεν είναι με το βλέμμα στραμμένο στα μπλόκα, όπως ενδεχομένως θα περίμεναν κάποιοι. Χθες ο εκπρόσωπος Μαρινάκης άνοιξε μεν ένα παράθυρο για μια πιθανή συνάντηση με τον Κ.Μ, αναγνωρίζοντας παράλληλα ότι δεν είμαστε ακόμα εκεί. Στην κυβερνητική καθημερινότητα τρέχουν συσκέψεις με ορίζοντα τον Προϋπολογισμό (ψηφίζεται 16/12) και μαθαίνω ότι έγινε μια πολύ κλειστή σύσκεψη χθες με συναρμόδιους υπουργούς και βασικό θέμα στο τραπέζι τα στεγαστικά. Το έχουμε ξαναπεί άλλωστε: ο Κ.Μ κοιτάζει να δει τι περισσότερο μπορεί να γίνει σε αυτό το σκέλος, ώστε να μεγαλώσει η διαθεσιμότητα ακινήτων στην αγορά.Παπασταύρου – Κρουζ-Μπορεί να μην έχει τη λάμψη του Τομ, αλλά και ο Ρεπουμπλικανός Γερουσιαστής του Τέξας Τεντ Κρουζ δεν είναι αμελητέα ποσότητα. Μέγεθος για το ρεπουμπλικανικό κόμμα και άλλοτε υποψήφιος πρόεδρος, συναντήθηκε χθες με τον Σταύρο Παπασταύρου στην Ουάσινγκτον και έβγαλαν φωτογραφία κάτω από το… πορτρέτο του Ρόναλντ Ρίγκαν. Εκτός από επαίνους για τη χώρα μας, ο Τεντ Κρουζ εξέφρασε την ισχυρή του υποστήριξη για την απεξάρτηση από το ρωσικό αέριο, ενώ ανέφερε στον Παπασταύρου ότι πέρυσι είχε έρθει με την οικογένειά του για διακοπές στην Ελλάδα - οπότε έχει άποψη από πρώτο χέρι.Συνάντηση στο Hyatt