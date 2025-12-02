4ο Ελληνικό Επενδυτικό Συνέδριο: Πάνω από 650 συναντήσεις μεταξύ των επενδυτών και εισηγμένων
4ο Ελληνικό Επενδυτικό Συνέδριο: Πάνω από 650 συναντήσεις μεταξύ των επενδυτών και εισηγμένων

Υψηλό το ενδιαφέρον των διεθνών επενδυτών και των funds για την Ελλάδα

Σε υψηλά επίπεδα κινήθηκε το ενδιαφέρον των διεθνών επενδυτών και των διεθνών funds για την ελληνική οικονομία, τις ελληνικές τράπεζες και τις ελληνικές επιχειρήσεις στο 4ο Ελληνικό Επενδυτικό Συνέδριο, που διοργάνωσε η Morgan Stanley με το Χρηματιστήριο, στις 1 και 2 Δεκεμβρίου 2025, στο συνεδριακό κέντρο της Morgan Stanley στο Λονδίνο.

Ενδεικτικό είναι το γεγονός ότι υπήρξαν 1.121 αιτήματα για συναντήσεις με τους επικεφαλής των 42 εισηγμένων εταιρειών που συμμετείχαν στο συνέδριο, αιτήματα που εκδηλώθηκαν από διεθνή funds. Πραγματοποιήθηκαν πάνω από 650 συναντήσεις μεταξύ των επενδυτών και των 42 εισηγμένων εταιρειών.

Καθ' όλη τη διάρκεια του διημέρου πραγματοποιήθηκαν κατ' ιδίαν και ομαδικές συναντήσεις με διεθνείς θεσμικούς επενδυτές, με τη συμμετοχή υψηλόβαθμων στελεχών που εκπροσωπούν τις ακόλουθες εταιρείες: ΑΔΜΗΕ, Aegean Airlines, Aktor, Alpha Bank, Alter Ego Media, ΔΑΑ, ΔΕΗ, ΕΥΔΑΠ, Austriacard, Autohellas, 'Αβαξ, Τράπεζα Κύπρου, Cenergy, Coca Cola HBC, CrediaBANK, Ελλάκτωρ, Elvalhalcor, Eurobank, Fourlis, ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, ΟΠΑΠ, ΟΤΕ, Helleniq Energy, Ideal Holdinds, Intralot, Jumbo, ΚΡΙ ΚΡΙ, lamda Development, Metlen, Motor Oil, Εθνική, Noval Property, Optima Bank, Πειραιώς, ΟΛΠ, Profile, Qualco Group, Sarantis, Τιτάν, Trade Estates, Viohalco

Όπως αποτυπώθηκε στο 4ο Ελληνικό Επενδυτικό Συνέδριο η Ελλάδα θεωρείται πλέον «success story» στο διεθνές οικονομικό περιβάλλον έχοντας πραγματοποιήσει μια δυναμική επιστροφή στην διεθνή οικονομική σκηνή, ενώ ο ένας μετά τον άλλο οι διεθνείς επενδυτικοί οίκοι ( όπως Morgan Stanley, JP Morgan, UBS, HSBC, Bank of America, Wood and Company) «ψηφίζουν» Ελλάδα και για το 2026.

