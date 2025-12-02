4ο Ελληνικό Επενδυτικό Συνέδριο: Πάνω από 650 συναντήσεις μεταξύ των επενδυτών και εισηγμένων
4ο Ελληνικό Επενδυτικό Συνέδριο: Πάνω από 650 συναντήσεις μεταξύ των επενδυτών και εισηγμένων
Υψηλό το ενδιαφέρον των διεθνών επενδυτών και των funds για την Ελλάδα
Σε υψηλά επίπεδα κινήθηκε το ενδιαφέρον των διεθνών επενδυτών και των διεθνών funds για την ελληνική οικονομία, τις ελληνικές τράπεζες και τις ελληνικές επιχειρήσεις στο 4ο Ελληνικό Επενδυτικό Συνέδριο, που διοργάνωσε η Morgan Stanley με το Χρηματιστήριο, στις 1 και 2 Δεκεμβρίου 2025, στο συνεδριακό κέντρο της Morgan Stanley στο Λονδίνο.
Ενδεικτικό είναι το γεγονός ότι υπήρξαν 1.121 αιτήματα για συναντήσεις με τους επικεφαλής των 42 εισηγμένων εταιρειών που συμμετείχαν στο συνέδριο, αιτήματα που εκδηλώθηκαν από διεθνή funds. Πραγματοποιήθηκαν πάνω από 650 συναντήσεις μεταξύ των επενδυτών και των 42 εισηγμένων εταιρειών.
Καθ' όλη τη διάρκεια του διημέρου πραγματοποιήθηκαν κατ' ιδίαν και ομαδικές συναντήσεις με διεθνείς θεσμικούς επενδυτές, με τη συμμετοχή υψηλόβαθμων στελεχών που εκπροσωπούν τις ακόλουθες εταιρείες: ΑΔΜΗΕ, Aegean Airlines, Aktor, Alpha Bank, Alter Ego Media, ΔΑΑ, ΔΕΗ, ΕΥΔΑΠ, Austriacard, Autohellas, 'Αβαξ, Τράπεζα Κύπρου, Cenergy, Coca Cola HBC, CrediaBANK, Ελλάκτωρ, Elvalhalcor, Eurobank, Fourlis, ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, ΟΠΑΠ, ΟΤΕ, Helleniq Energy, Ideal Holdinds, Intralot, Jumbo, ΚΡΙ ΚΡΙ, lamda Development, Metlen, Motor Oil, Εθνική, Noval Property, Optima Bank, Πειραιώς, ΟΛΠ, Profile, Qualco Group, Sarantis, Τιτάν, Trade Estates, Viohalco
Όπως αποτυπώθηκε στο 4ο Ελληνικό Επενδυτικό Συνέδριο η Ελλάδα θεωρείται πλέον «success story» στο διεθνές οικονομικό περιβάλλον έχοντας πραγματοποιήσει μια δυναμική επιστροφή στην διεθνή οικονομική σκηνή, ενώ ο ένας μετά τον άλλο οι διεθνείς επενδυτικοί οίκοι ( όπως Morgan Stanley, JP Morgan, UBS, HSBC, Bank of America, Wood and Company) «ψηφίζουν» Ελλάδα και για το 2026.
Ειδήσεις σήμερα
Το βάρβαρο «δίκαιο» των Ταλιμπάν: 13χρονος Αφγανός εκτέλεσε τον φονιά της οικογένειάς του μπροστά σε 80.000 ανθρώπους
Πανικός στους Μπακς: Μετά την ήττα από τους ουραγούς, ο Αντετοκούνμπο διέγραψε σχεδόν όλες τις φωτογραφίες του με τη φανέλα του Μιλγουόκι από τα social media
Ξυλοκόπησαν άγρια Youtuber σε live μετάδοση στα Γιάννενα: Τον χτύπησαν σε σώμα και πρόσωπο, εμφανίστηκε με μελανιές - Δείτε βίντεο
Ενδεικτικό είναι το γεγονός ότι υπήρξαν 1.121 αιτήματα για συναντήσεις με τους επικεφαλής των 42 εισηγμένων εταιρειών που συμμετείχαν στο συνέδριο, αιτήματα που εκδηλώθηκαν από διεθνή funds. Πραγματοποιήθηκαν πάνω από 650 συναντήσεις μεταξύ των επενδυτών και των 42 εισηγμένων εταιρειών.
Καθ' όλη τη διάρκεια του διημέρου πραγματοποιήθηκαν κατ' ιδίαν και ομαδικές συναντήσεις με διεθνείς θεσμικούς επενδυτές, με τη συμμετοχή υψηλόβαθμων στελεχών που εκπροσωπούν τις ακόλουθες εταιρείες: ΑΔΜΗΕ, Aegean Airlines, Aktor, Alpha Bank, Alter Ego Media, ΔΑΑ, ΔΕΗ, ΕΥΔΑΠ, Austriacard, Autohellas, 'Αβαξ, Τράπεζα Κύπρου, Cenergy, Coca Cola HBC, CrediaBANK, Ελλάκτωρ, Elvalhalcor, Eurobank, Fourlis, ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, ΟΠΑΠ, ΟΤΕ, Helleniq Energy, Ideal Holdinds, Intralot, Jumbo, ΚΡΙ ΚΡΙ, lamda Development, Metlen, Motor Oil, Εθνική, Noval Property, Optima Bank, Πειραιώς, ΟΛΠ, Profile, Qualco Group, Sarantis, Τιτάν, Trade Estates, Viohalco
Όπως αποτυπώθηκε στο 4ο Ελληνικό Επενδυτικό Συνέδριο η Ελλάδα θεωρείται πλέον «success story» στο διεθνές οικονομικό περιβάλλον έχοντας πραγματοποιήσει μια δυναμική επιστροφή στην διεθνή οικονομική σκηνή, ενώ ο ένας μετά τον άλλο οι διεθνείς επενδυτικοί οίκοι ( όπως Morgan Stanley, JP Morgan, UBS, HSBC, Bank of America, Wood and Company) «ψηφίζουν» Ελλάδα και για το 2026.
Ειδήσεις σήμερα
Το βάρβαρο «δίκαιο» των Ταλιμπάν: 13χρονος Αφγανός εκτέλεσε τον φονιά της οικογένειάς του μπροστά σε 80.000 ανθρώπους
Πανικός στους Μπακς: Μετά την ήττα από τους ουραγούς, ο Αντετοκούνμπο διέγραψε σχεδόν όλες τις φωτογραφίες του με τη φανέλα του Μιλγουόκι από τα social media
Ξυλοκόπησαν άγρια Youtuber σε live μετάδοση στα Γιάννενα: Τον χτύπησαν σε σώμα και πρόσωπο, εμφανίστηκε με μελανιές - Δείτε βίντεο
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα