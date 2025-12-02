Δώρο Χριστουγέννων 2025: Υπολογισμός, προθεσμίες και δικαιώματα εργαζομένων
Οι εργαζόμενοι του ιδιωτικού τομέα αναμένουν το Δώρο Χριστουγέννων 2025, το οποίο αποτελεί υποχρεωτική παροχή από τους εργοδότες.
Φέτος, η καταβολή πρέπει να ολοκληρωθεί έως την Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου, καθώς η κανονική προθεσμία της 21ης Δεκεμβρίου συμπίπτει με Κυριακή. Κάθε καθυστέρηση πέραν αυτής της ημερομηνίας θεωρείται παράβαση των εργατικών δικαιωμάτων.
Εργαζόμενοι που διατήρησαν αδιάλειπτη απασχόληση καθ' όλη την περίοδο λαμβάνουν το πλήρες δώρο, που ισοδυναμεί με έναν πλήρη μηνιαίο μισθό ή 25 ημερομίσθια αντίστοιχα.
Για όσους εργάστηκαν τμηματικά κατά την περίοδο αναφοράς, το ποσό προσδιορίζεται αναλογικά. Συγκεκριμένα, κάθε 19 ημέρες απασχόλησης αντιστοιχούν σε 2/25 του μισθού ή 2 ημερομίσθια.
Η βάση για τον υπολογισμό είναι οι αποδοχές που ισχύουν στις 10 Δεκεμβρίου. Εάν η εργασιακή σχέση έχει λήξει προγενέστερα, χρησιμοποιούνται οι αποδοχές της τελευταίας εργάσιμης ημέρας.
-Για εκ περιτροπής εργασία:
Υπενθυμίζεται ότι η καταβολή του Δώρου Χριστουγέννων είναι υποχρεωτική για όλους τους εργοδότες.
• Ωρομίσθιοι εργαζόμενοι: Ο υπολογισμός βασίζεται στον μέσο όρο των αποδοχών από 1η Μαΐου έως 31η Δεκεμβρίου
• Εργαζόμενοι μερικής απασχόλησης: Το δώρο αντιστοιχεί στις μειωμένες αποδοχές της ίδιας περιόδου
Ποιοι δικαιούνται το Δώρο ΧριστουγέννωνΌλοι οι μισθωτοί που απασχολούνται σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας έχουν δικαίωμα στο Δώρο Χριστουγέννων. Αυτό ισχύει ανεξάρτητα από τη διάρκεια της απασχόλησής τους κατά την περίοδο αναφοράς.
Μέθοδος υπολογισμού του δώρου ΧριστουγέννωνΟ υπολογισμός του Δώρου Χριστουγέννων εξαρτάται από τον τρόπο αμοιβής κάθε εργαζομένου. Η περίοδος που λαμβάνεται υπόψη εκτείνεται από την 1η Μαΐου έως την 31η Δεκεμβρίου του τρέχοντος έτους.
Υπολογίστε το Δώρο Χριστουγέννων-με online εφαρμογή του ΚΕΠΕΑ/ΓΣΕΕ
-Για εκ περιτροπής εργασία:
Ειδικές κατηγορίες εργαζομένων και υπολογισμόςΔιαφορετικές μορφές απασχόλησης απαιτούν προσαρμοσμένους τρόπους υπολογισμού:
• Εκ περιτροπής εργασία: Κάθε οκτώ πραγματοποιηθέντα ημερομίσθια δημιουργούν δικαίωμα για ένα επιπλέον ημερομίσθιο
Σε όλες τις περιπτώσεις, το τελικό ποσό του δώρου Χριστουγέννων αυξάνεται με τον συντελεστή αδείας 0,041666.
Ηλεκτρονικός υπολογισμός δώρου ΧριστουγέννωνΗ ΓΣΕΕ και το Κέντρο Πληροφόρησης Εργαζομένων & Ανέργων (ΚΕ.Π.Ε.Α./ΓΣΕΕ) παρέχουν δωρεάν ηλεκτρονική εφαρμογή για τον αυτόματο υπολογισμό του δώρου Χριστουγέννων. Οι εργαζόμενοι μπορούν να επισκεφθούν τη διεύθυνση http://kepea.gr/calc-doro-xristoygennon.php και να υπολογίσουν το ποσό που τους αναλογεί.
Δικαιώματα εργαζομένων και καταγγελίεςΣε περίπτωση μη καταβολής του δώρου Χριστουγέννων, οι εργαζόμενοι διαθέτουν συγκεκριμένα μέσα προστασίας. Η Επιθεώρηση Εργασίας δέχεται καταγγελίες και προβαίνει στη σύνταξη μηνυτήριας αναφοράς, ενώ μπορεί να κινήσει αυτόφωρη διαδικασία κατά του παραβάτη εργοδότη.
Οι καταγγελίες γίνονται δεκτές είτε επώνυμα είτε ανώνυμα μέσω της τηλεφωνικής γραμμής 1555 ή της ηλεκτρονικής πλατφόρμας της Επιθεώρησης Εργασίας. Αυτός ο μηχανισμός εξασφαλίζει την προστασία των εργασιακών δικαιωμάτων και την τήρηση των νομικών υποχρεώσεων από τους εργοδότες.
