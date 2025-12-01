Όλα τα επιδόματα που θα πληρωθούν πριν από τα Χριστούγεννα
Ποια καταβάλλονται, τι θα ισχύσει με τις συντάξεις Ιανουαρίου 2026
Πριν από τα Χριστούγεννα, με πιθανότερη ημερομηνία τη Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου αναμένεται να πληρωθούν τα επιδόματα του ΟΠΕΚΑ, όπως έγινε και πέρυσι.
Πρόκειται για την έκτη δόση του επιδόματος παιδιού Α21, το επίδομα ενοικίου, το Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης (ΚΕΑ), τα προνοιακά αναπηρικά και διατροφικά επιδόματα και τα επιδόματα στεγαστικής συνδρομής.
Για τον υπολογισμό των ποσών, που θα πιστωθούν εντός της ημέρας στον τραπεζικό λογαριασμό των δικαιούχων, λαμβάνεται υπ’ όψιν το συνολικό οικογενειακό εισόδημα μετά την αφαίρεση των ασφαλιστικών εισφορών.
Υπενθυμίζεται ότι η καταβολή του Δώρου Χριστουγέννων αποτελεί υποχρέωση κάθε εργοδότη, όπως προβλέπει η εργατική νομοθεσία.Το Δώρο Χριστουγέννων 2025 πρέπει να πληρωθεί με απευθείας κατάθεση των χρημάτων στον τραπεζικό λογαριασμό του εργαζόμενου στον ιδιωτικό τομέα. Σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, δεν επιτρέπεται η καταβολή του δώρου σε είδος, όπως π.χ. είναι οι διατακτικές (σ.σ. κουπόνια) για το σούπερ μάρκετ, παρά μόνο σε μετρητά
Το ύψος του ποσού υπολογίζεται με βάση το διάστημα επιδότησης ανεργίας εντός του τελευταίου διαστήματος. Για όσους παραμένουν επιδοτούμενοι για ολόκληρο το έτος, το Δώρο αντιστοιχεί σε έναν επιπλέον μηνιαίο κύκλο επιδότησης. Σε περιπτώσεις όπου η επιδότηση ανεργίας διήρκεσε μικρότερο διάστημα, το ποσό διαμορφώνεται αναλογικά.
Το ποσό του δώρου ισοδυναμεί με ένα πλήρες επίδομα ανεργίας, δηλαδή 540 ευρώ, μετά την αύξηση του κατώτατου μισθού από την 1η Απριλίου 2025. Το ποσό αυτό χορηγείται στους ανέργους που άρχισαν να λαμβάνουν επίδομα από την 1η Μαΐου έως και τις 31 Δεκεμβρίου 2025.
Για κάθε έναν πλήρη μήνα επιδότησης καταβάλλονται τρία (3) ημερήσια επιδόματα Δώρο Χριστουγέννων. Για επιδότηση όλο το προαναφερόμενο διάστημα καταβάλλονται είκοσι πέντε (25) ημερήσια επιδόματα. Αν δεν συμπληρωθεί πλήρης μήνας επιδότησης δεν καταβάλλεται Δώρο Χριστουγέννων.
Ειδικότερα, οι πιθανότερες ημερομηνίες για την πληρωμή των συντάξεων Ιανουαρίου 2026 είναι οι ακόλουθες:
Τι ισχύει με την πληρωμή της έκτης δόση του επιδόματος παιδιού Α21Πριν από τα Χριστούγεννα μπαίνει η έκτη και τελευταία δόση από το επίδομα παιδιού Α21 για το 2025. Για τη χορήγηση του επιδόματος είναι απαραίτητη η υποβολή ηλεκτρονικής αίτησης ανά έτος μέσω της ιστοσελίδας της ΗΔΙΚΑ ή του ΟΠΕΚΑ στην ειδική πλατφόρμα με τη χρήση των κωδικών Taxisnet.
Δώρο Χριστουγέννων 2025Νωρίτερα από κάθε άλλη χρονιά αναμένεται να πιστωθεί φέτος το Δώρο Χριστουγέννων στους εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα. Αν και η καταληκτική ημερομηνία καταβολής είναι η 21η Δεκεμβρίου, η οποία φέτος συμπίπτει με Κυριακή, η πληρωμή θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου, ώστε οι δικαιούχοι να λάβουν εγκαίρως το ποσό.
Νωρίτερα θα πληρωθεί το Δώρο Χριστουγέννων από τη ΔΥΠΑΣτις 17 Δεκεμβρίου αναμένεται να πληρωθεί το Δώρο Χριστουγέννων σε ανέργους της ΔΥΠΑ. Η πληρωμή αφορά όσους λαμβάνουν τακτική επιδότηση ανεργίας επίδομα μακροχρόνια ανέργων ή συμμετέχουν σε προγράμματα απασχόλησης και κατάρτισης που προβλέπουν ετήσιο επίδομα.
Συντάξεις Ιανουαρίου 2026, οι επικρατέστερες ημερομηνίεςΌσον αφορά τις συντάξεις Ιανουαρίου 2026, που αναμένεται να πληρωθούν πριν από τα Χριστούγεννα, θα καταβληθεί και η ετήσια αύξηση ύψους 2,4% περίπου (μεικτά), όπου οι συνταξιούχοι θα δουν τις αποδοχές τους να αυξάνονται από 12 ευρώ τον μήνα (μεικτά) για συντάξεις των 500 ευρώ ως 65 ευρώ τον μήνα για συντάξεις ως 2.700 ευρώ. Διευκρινίζεται ότι δεν θα πάρουν αύξηση όσοι λαμβάνουν έναντι ή προσωρινή σύνταξη. Για αυτές τις κατηγορίες η αύξηση θα πιστωθεί μαζί με τα αναδρομικά, που θα πληρωθούν όταν βγει η οριστική σύνταξη.
Την Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου αναμένεται να πληρωθούν οι μη μισθωτοί συνταξιούχοι. Ειδικότερα, ο e-ΕΦΚΑ θα προχωρήσει σε πληρωμές συνταξιούχων των τέως Ταμείων ΟΑΕΕ, ΟΓΑ και ΕΤΑΑ.
Τη Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου αναμένεται να μπουν τα χρήματα των μη μισθωτών συνταξιούχων των τέως Ταμείων ΟΤΕ, ΔΕΗ, ΝΑΤ, Δημόσιο, ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, τράπεζες, ΕΤΑΠ-ΜΜΕ, ΤΣΕΑΠΓΣΟ, ΤΣΠ-ΗΣΑΠ και ΕΤΑΤ.
