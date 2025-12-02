Έρχονται τα πορτοκαλί τιμολόγια: Τι αλλάζει με τη μεταρρύθμιση στη δυναμική τιμολόγηση ρεύματος
Ο ΔΕΔΔΗΕ προτείνει εκτεταμένες αλλαγές στον Κώδικα Διαχείρισης και στο Εγχειρίδιο Μετρητών – Σε δημόσια διαβούλευση η εισήγηση του Διαχειριστή που ανατρέπει τους κανόνες τιμολόγησης σε όσους κατέχουν έξυπνους μετρητές
Με fast-track διαδικασίες, η ΡΑΑΕΥ ανοίγει τη συζήτηση για τη μεγαλύτερη αλλαγή στην τιμολόγηση ρεύματος των τελευταίων ετών.
Η εισήγηση του ΔΕΔΔΗΕ για τα δυναμικά τιμολόγια τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση έως τις 8 Δεκεμβρίου, προτείνοντας αλλαγές στον Κώδικα Διαχείρισης Δικτύου και στο Εγχειρίδιο Μετρητών και Μετρήσεων ώστε να καταστεί εφικτή η μετάβαση στη νέα τιμολόγηση από αρχές Φεβρουαρίου του 2026 στους μεγάλους πελάτες και από τις αρχές Απριλίου στους μικρότερους.
Οι αλλαγές αυτές αποτελούν ουσιαστικά την πρώτη οργανωμένη απόπειρα για μια πλήρη μετάβαση της χώρας σε σύστημα δυναμικής τιμολόγησης της ηλεκτρικής ενέργειας, με βάση δεδομένα κατανάλωσης που θα μπορούν να μεταβάλλονται μέσα στην μέρα, προσφέροντας χαμηλότερες τιμές τις ώρες που παράγεται για παράδειγμα η φθηνότερη ενέργεια που προέρχεται απο φωτοβολταϊκά πάρκα.
Η υιοθέτηση του νέου πλαισίου αποτελεί κρίσιμο milestone για το Ταμείο Ανάκαμψης (RRF), καθώς η Ευρωπαϊκή Επιτροπή απαιτεί τη δημιουργία σύγχρονων μηχανισμών μέτρησης και δυναμικής τιμολόγησης, ώστε η Ελλάδα να προχωρήσει σε αποδοτικότερη λειτουργία της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας.
Η έννοια της δυναμικής τιμολόγησης ανατρέπει το μέχρι σήμερα σταθερό μοντέλο, όπου οι καταναλωτές χρεώνονται σχεδόν ενιαία, ανεξάρτητα από το πότε χρησιμοποιούν τις ηλεκτρικές συσκευές τους.
Σύμφωνα με την αναδιαμορφωμένη πρόταση, το κόστος ηλεκτρικής ενέργειας μπορεί στο μέλλον να αυξάνεται στις ώρες αιχμής, όπως συμβαίνει συνήθως τα απογεύματα, και να μειώνεται τις νυχτερινές ώρες ή σε περιόδους χαμηλής ζήτησης.
Κεντρικό εργαλείο αυτής της αλλαγής είναι οι έξυπνοι μετρητές, που θα μπορούν να καταγράφουν και να διαβιβάζουν συνεχώς δεδομένα στον Διαχειριστή και στους παρόχους, επιτρέποντας την άμεση τιμολόγηση ανά περίοδο χρήσης.
Η εφαρμογή των δυναμικών τιμολογίων θεσπίζει μηχανισμούς προστασίας των καταναλωτών απέναντι στις έντονες διακυμάνσεις των ωριαίων τιμών ηλεκτρικής ενέργειας. Σύμφωνα με το πλαίσιο, οι προμηθευτές οφείλουν να ενημερώνουν τους Μικρούς Τελικούς Πελάτες, το αργότερο έως τις 17:00 της προηγούμενης ημέρας, για τις ώρες κατά τις οποίες η τιμή του ρεύματος θα είναι χαμηλή, αλλά και για εκείνες όπου αναμένεται να διαμορφωθεί σε υψηλότερα επίπεδα.
