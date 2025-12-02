Έρχονται τα πορτοκαλί τιμολόγια: Τι αλλάζει με τη μεταρρύθμιση στη δυναμική τιμολόγηση ρεύματος

Ο ΔΕΔΔΗΕ προτείνει εκτεταμένες αλλαγές στον Κώδικα Διαχείρισης και στο Εγχειρίδιο Μετρητών – Σε δημόσια διαβούλευση η εισήγηση του Διαχειριστή που ανατρέπει τους κανόνες τιμολόγησης σε όσους κατέχουν έξυπνους μετρητές