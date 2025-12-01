Hydra Rock: Ετσι θα είναι το Serenity Village των €474 εκατ. του Γιάννη Βαρδινογιάννη
Hydra Rock: Ετσι θα είναι το Serenity Village των €474 εκατ. του Γιάννη Βαρδινογιάννη
Oλο το πλάνο για τη χαρακτηρισμένη ως στρατηγική επένδυση απέναντι από την Υδρα με στόχο τη δημιουργία «ενός εμβληματικού - αειφορικού τουριστικού θέρετρου υψηλών προδιαγραφών»
Συνολική έκταση 1.751 στρεμμάτων με καθαρή έκταση 1.296 στρεμμάτων, συνολική δόμηση του Ειδικού Σχεδίου Χωρικής Ανάπτυξης στα 90.701 τ.μ. με Συντελεστή Δόμησης 0,07 και μέγιστη κάλυψη από 12%- 20%, συνολική δυναμικότητα 1.133 κλινών και μέγιστος πληθυσμός στα 2.250 άτομα. Αυτά είναι, συνοπτικά, τα κύρια χαρακτηριστικά της φιλόδοξης, χαρακτηρισμένης ως στρατηγικής επένδυσης για το ‘’Serenity Village”, που προωθείται απέναντι από την Υδρα στην Πελοπόννησο, με επενδυτικό φορέα την Ηydra Rock Α.Ε. με επικεφαλής τον κ. Γιάννη Βαρδινογιάννη.
Διαβάστε περισσότερα στο www.newmoney.gr
Διαβάστε περισσότερα στο www.newmoney.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα