ΕΛΣΤΑΤ: Αύξηση 7,8% στις οικοδομικές άδειες τον Αύγουστο – Μείωση 8,4% στο οκτάμηνο

Οι άδειες αυξήθηκαν κατά 1,8% στην επιφάνεια και κατά 13,3% στον όγκο τον Αύγουστο - Μειώθηκαν κατά 16,3% στην επιφάνεια και κατά 9,5% στον όγκο κατά την περίοδο Ιανουαρίου-Αυγούστου