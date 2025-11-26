Τέταρτη ημέρα κερδών για την Wall Street με ώθηση από τις τεχνολογικές μετοχές
Η αγορά "έκλεισε" για την αυριανή αργία της Ημέρας των Ευχαριστιών, με την ισχυρότερη εβδομαδιαία επίδοση για τους δείκτες από τον Ιούνιο - Ημιαργία και την Παρασκευή - Κομβικός παράγοντας οι βελτιωμένες εκτιμήσεις για τρίτη μείωση των επιτοκίων από τη Fed
Σε ανοδική πορεία παρέμεινε σταθερά και στη συνεδρίαση της Τετάρτης η Wall Street, καθώς οι προσδοκίες για μείωση επιτοκίων από τη Fed ενίσχυσαν το επενδυτικό κλίμα πριν από την αυριανή αργία της Ημέρας των Ευχαριστιών. Πρωταγωνιστές για ακόμη μια φορά αποδείχτηκαν οι τεχνολογικές μετοχές.
Στο ταμπλό, ο Dow Jones έκλεισε αυξημένος κατά 0,67% στις 47.427 μονάδες, ο S&P 500 κέρδισε 0,69% στις 6.812 μονάδες και ο Nasdaq κατέγραψε άνοδο 0,82% φτάνοντας τις 23.214 μονάδες.
Η μεταβλητότητα αποκλιμακώθηκε αισθητά, με τον δείκτη φόβου VIX να υποχωρεί κι άλλο, κοντά στις 17 μονάδες. Μάλιστα, μέσα σε διάστημα τεσσάρων ημερών ο δείκτης έπεσε πάνω από 35%, γεγονός που συνιστά τη μεγαλύτερη κάμψη του από τα μέσα Απριλίου.
Ο όγκος συναλλαγών ήταν 23% χαμηλότερος από τον μέσο όρο των τελευταίων 30 ημερών, λόγω της αργίας της Πέμπτης, αλλά και της ημιαργίας της Παρασκευής.
Μάλιστα, δεδομένου πως η εβδομάδα έχει σχεδόν ολοκληρωθεί χρηματιστηριακά, είναι σχεδόν βέβαιο ότι και οι τρεις βασικοί δείκτες οδεύουν προς τον καλύτερο πενθήμερο απολογισμό από τα τέλη Ιουνίου. Ο Dow μετρά άνοδο κοντά στο 3%, ο S&P 500 άνω του 3% και ο Nasdaq άνω του 4%!
Σε επίπεδο μήνα, ωστόσο, η εικόνα δεν είναι ανάλογη, με τον Νοέμβριο να αποτελεί μια απογοητευτική εξαίρεση σε μια συνολικά ισχυρή χρονιά. Και οι τρεις δείκτες παρουσιάζουν αρνητικά πρόσημα για τον μήνα, με τον Nasdaq ειδικά να έχει χάσει περίπου 2%.
Στις αγορές ομολόγων, η τετραήμερη ανοδική πορεία των αμερικανικών κρατικών τίτλων σταμάτησε την Τετάρτη, με την απόδοση του 10ετούς να κινείται λίγο κάτω από το 4%, μετά από νέα στοιχεία για την αγορά εργασίας που αποδείχθηκαν ισχυρότερα από τις εκτιμήσεις. Ωστόσο, η απόδοση στα διετή ομόλογα, τα οποία αντανακλούν πιο άμεσα τις προσδοκίες για τη νομισματική πολιτική, ηγήθηκαν της ανόδου φτάνοντας το 3,48%.
Η αγορά μετοχών ανακτά πλήρως τη δυναμική που είχε χάσει στις αρχές Νοεμβρίου, όταν οι υψηλές αποτιμήσεις της τεχνολογίας είχαν προκαλέσει έντονη διόρθωση. Έκτοτε, τα πιο ήπια σχόλια αξιωματούχων της Fed αναζωπύρωσαν τα σενάρια για χαλάρωση της νομισματικής πολιτικής τον Δεκέμβριο.
Οι προσδοκίες ενισχύθηκαν περαιτέρω μετά την πληροφορία ότι ο Κέβιν Χάσετ, επικεφαλής του Εθνικού Οικονομικού Συμβουλίου του Λευκού Οίκου, είναι ο επικρατέστερος υποψήφιος για να διαδεχτεί τον Τζερόμ Πάουελ. Πολλοί επενδυτές τον θεωρούν επιλογή που ευθυγραμμίζεται με τη βούληση του Ντόναλντ Τραμπ, για χαμηλότερα επιτόκια.
Χαρακτηριστικά, ο οικονομολόγος της Bank of America, Αντίτια Μπέιβ, σε σημερινό σημείωμα του, υποστήριξε ότι πιθανή επιλογή Χάσετ για το τιμόνι της Fed μπορεί να φέρει αποκλιμάκωση των επιτοκίων κάτω κι από το επίπεδο του 3%. Θυμίζουμε ότι σήμερα τα αμερικανικά επιτόκια βρίσκονται στο εύρος του 3,75% με 4%.
Οι χρηματαγορές δίνουν πλέον άνω του 80% πιθανότητες τρίτης μείωσης επιτοκίων τον Δεκέμβριο, ενώ οι περισσότεροι αναλυτές αναμένουν ακόμη και τρεις περικοπές ως τα τέλη του 2026. Μόλις μία εβδομάδα πριν, τα προγνωστικά για τη συνεδρίαση του Δεκεμβρίου είχαν καταρρεύσει κοντά στο 40% και η αγορά προεξοφλούσε μόνο τρεις περικοπές συνολικά μέχρι και τα τέλη της επόμενης χρονιάς.
Όπως σχολίασε ο Ντάνιελ Μάρεϊ, αναπληρωτής CIO της EFG Asset Management, «το γεγονός ότι η αγορά ανέκαμψε τόσο γρήγορα μετά την πτώση, δείχνει ότι υπάρχει ακόμη έντονη υποκείμενη ζήτηση».
Παράλληλα, αρχίζουν να εμφανίζονται και πιο μακροπρόθεσμες αισιόδοξες προβλέψεις. Οι στρατηγικοί αναλυτές της Deutsche Bank, σε νέα ανάλυση τους, υποστήριξαν ότι ο S&P 500 έχει τη δυναμική για να φτάσει τις 8.000 μονάδες έως το τέλος του 2026, δηλαδή άνοδο περίπου 18%, με ώθηση από ισχυρά κέρδη και αυξημένες επαναγορές μετοχών.
Αντιστοίχως η JPMorgan «βλέπει» άνοδο του δείκτη έως τις 7.500 μονάδες, ενώ η Societe Generale θέτει τον πήχη στις 7.300 μονάδες.
Στο ίδιο κλίμα, πολλοί αναλυτές σημείωσαν ότι οι επενδυτές αρχίζουν να βλέπουν τον τεχνολογικό τομέα όχι μόνο μέσα από το πρίσμα της Nvidia, αλλά και μέσα από άλλες εταιρείες που συμμετέχουν στην υποδομή της τεχνητής νοημοσύνης. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η Alphabet που ξεχώρισε στη χθεσινή συνεδρίαση, πιέζοντας τη μετοχή της Nvidia, δείχνοντας ότι ο ανταγωνισμός στον κλάδο του ΑΙ εντείνεται.
Πάντως, την Τετάρτη η μετοχή της Nvidia ανέκτησε τη δυναμική της μαζί με τις έτερες Υπέροχες Επτά, σε αντίθεση με τη μετοχή της Alphabet που υποχώρησε μετά το χθεσινό της ιστορικό υψηλό.
Αξιοσημείωτο και το άλμα της Dell Technologies πάνω από 6%, καθώς ανακοίνωσε ρεκόρ παραγγελιών για servers AI.
Στις κερδισμένες ήταν, επίσης, οι μετοχές του κλάδου λιανικής, καθώς οι μεγάλες αλυσίδες ποντάρουν πολλά στην αυξημένη κατανάλωση του εμπορικού διδύμου Black Friday και Cyber Friday, την ερχόμενη Παρασκευή και Δευτέρα αντιστοίχως. Μάλιστα, ο δείκτης S&P Retail ETF, με άλμα άνω του 1% σήμερα, ανέβασε τα κέρδη του για την εβδομάδα κοντά στο 6%, σηματοδοτώντας το πιο ισχυρό πενθήμερο από τον περασμένο Μάιο.
Στις χαμένες ξεχώρισε η μετοχή της HP Inc. καθώς η εταιρεία προειδοποίησε για αυξημένο κόστος και χαμηλότερα περιθώρια κέρδους, με αποτέλεσμα να ανακοινώσει περικοπές 4.000 έως 6.000 θέσεων εργασίας μέχρι το 2028.
Υπό πίεση βρέθηκαν επίσης η Li Auto, η Embecta, η Deere και η NetApp, λόγω απογοητευτικών αποτελεσμάτων τριμήνου.
Ειδήσεις σήμερα:
Σε κόκκινο συναγερμό για τη λειψυδρία κηρύσσεται η Αθήνα την Παρασκευή - Αύριο η Πάτμος και η Λέρος
Μύλος στη Βουλή για Καραναστάση με Γεωργιάδη και Κωνσταντοπούλου: «Επιτέλους ανάγωγη, σταμάτα» - «Είσαι Χίτλερ, είσαι αρχιψεύταρος»
Χατζιδάκις: Διχασμένος ο καλλιτεχνικός κόσμος με την αντίδρασή του γιου του στην παγκόσμια περιοδεία Μποφίλιου - Χαρούλη
