Τέταρτη ημέρα κερδών για την Wall Street με ώθηση από τις τεχνολογικές μετοχές

Η αγορά "έκλεισε" για την αυριανή αργία της Ημέρας των Ευχαριστιών, με την ισχυρότερη εβδομαδιαία επίδοση για τους δείκτες από τον Ιούνιο - Ημιαργία και την Παρασκευή - Κομβικός παράγοντας οι βελτιωμένες εκτιμήσεις για τρίτη μείωση των επιτοκίων από τη Fed