Metlen: Στα top picks της Eurobank Equities – Ανεβαίνει η τιμή στόχος στα €62 – Σύσταση buy
H αναμενόμενη μέση ετήσια αύξηση EBITDA (CAGR) 17% για την περίοδο 2025–2029 ενισχύει τη μακροπρόθεσμη εμπιστοσύνη των αναλυτών στη μετοχή
Ως κορυφαία της επιλογή κατατάσσει η Eurobank Equities τη Metlen, ανεβάζοντας την τιμή στόχο από τα 51 ευρώ στα 62 ευρώ ανά μετοχή, και δίνοντας παράλληλα σύσταση αγοράς (buy).
Όπως αναφέρει η χρηματιστηριακή, βασική αιτία για τη σημαντική αύξηση της τιμής στόχου είναι η αναθεώρηση των μεσοπρόθεσμων εκτιμήσεων για την κερδοφορία της Metlen. Η άνοδος βασίζεται κυρίως στην αναμενόμενη ενίσχυση του EBITDA και στο υψηλότερο ROIC, στοιχεία που ενισχύουν το επενδυτικό αφήγημα της εταιρείας.
Με βάση τις εκτιμήσεις για το 2026, η αποτίμηση τοποθετείται σε 9,7 φορές το EV/EBITDA. Ωστόσο, ο δείκτης αυτός μειώνεται σημαντικά τα επόμενα χρόνια, πέφτοντας κάτω από τις 7 φορές έως το 2028, ενώ υποχωρεί ακόμη περισσότερο σε περίπτωση που επιτευχθεί πλήρως ο μεσοπρόθεσμος στόχος για EBITDA της τάξεως των 2 δισ. ευρώ.
