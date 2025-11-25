Πιερρακάκης: Θέλουμε και άλλες επενδύσεις από τη Γερμανία – Μεγάλη κατάκτηση της Ελλάδας η ψηφιακή μετάβαση

Τα δύο μαθήματα από την κρίση

Ο Υπουργός υπογράμμισε ότι η Ελλάδα βρίσκεται πλέον σε σταθερά ανοδική πορεία, παρότι οι προκλήσεις εξακολουθούν να υφίστανται. «Στόχος μας είναι να συγκλίνουμε με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο τόσο στους μισθούς όσο και στα εισοδήματα. Το 2019 βρισκόμασταν στο 62% του ευρωπαϊκού μέσου όρου· σήμερα έχουμε φτάσει στο 70%. Παρά την πρόοδο, γνωρίζουμε ότι δεν έχουμε ακόμη φτάσει στο επίπεδο που επιδιώκουμε».Ο κ. Πιερρακάκης αναφέρθηκε στην πολύ μεγάλη κατάκτηση της χώρας, την ψηφιακή μεταρρύθμιση. «Θα συζητήσουμε ακριβώς αυτή την αλλαγή με την ομοσπονδιακή κυβέρνηση της Γερμανίας η οποία επέλεξε να δημιουργήσει ένα Υπουργείο Ψηφιοποίησης. Να συζητήσουμε τι είναι αυτό το οποίο έχουμε διδαχθεί εμείς ως Ελλάδα και τι από όλα αυτά τα μαθήματα θα μπορούσαν να αφορούν και την γερμανική οικονομία» πρόσθεσε.«Νομίζω ότι μάθαμε από τα λάθη μας και δεν είμαστε διατεθειμένοι να το επαναλάβουμε. Όπως λέει και το ρητό “αυτοί που δεν θυμούνται το παρελθόν είναι καταδικασμένοι να το ξαναζήσουν”. Ο στόχος αυτής της γενιάς στα δημόσια πράγματα θα πρέπει να είναι να μην επαναλάβει τα λάθη του παρελθόντος. Να μην περάσουμε κι εμείς τον λογαριασμό στους επόμενους. Εγώ θα έλεγα ότι αυτό είναι το βασικό μάθημα», είπε χαρακτηριστικά ο Υπουργός.«Το δεύτερο μάθημα», πρόσθεσε, «είναι στην πολιτική, όπως και στη ζωή εγώ θα πω ευρύτερα, οι όποιες κατακτήσεις δεν γίνονται με εύκολα λόγια. Οι πράξεις αντηχούν στην ιστορία και στη ζωή πολύ περισσότερα από ότι τα λόγια. Το σημαντικότερο είναι να ξέρει ο κόσμος πόσο δύσκολα χτίζεις κάτι, με πόσο ιδρώτα, με πόσο πολύ μεγάλες προκλήσεις». Και πρόσθεσε: «Παρόλα αυτά η αλλαγή και η μεταρρύθμιση, όλα αυτά που θέλαμε να πετύχουμε ως Ελλάδα, είναι εφικτό να τα πετύχουμε εάν έχουμε σχέδιο, μόχθο, διάθεση, πολιτικό πλάνο».