Πιερρακάκης: Θέλουμε και άλλες επενδύσεις από τη Γερμανία – Μεγάλη κατάκτηση της Ελλάδας η ψηφιακή μετάβαση
«Οι σχέσεις Ελλάδας - Γερμανίας είναι σήμερα πιο ισχυρές από ποτέ» - Τα δύο μαθήματα από την κρίση
Σειρά από κρίσιμες συναντήσεις με την πολιτική ηγεσία της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας είχε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης στο πλαίσιο της επίσκεψής του στη γερμανική πρωτεύουσα. Στο επίκεντρο των επαφών του με τους Γερμανούς αξιωματούχους βρέθηκαν η προοπτική γερμανικών επενδύσεων στην Ελλάδα, αλλά και θέματα ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στη σημαντική πρόοδο που έχει σημειώσει η χώρα μας τα τελευταία χρόνια στην ψηφιακή μετάβαση του κράτους, με το ελληνικό μοντέλο να αποτελεί «έμπνευση» για το νέο Ομοσπονδιακό Υπουργείο Ψηφιοποίησης και Κρατικού Εκσυγχρονισμού που ξεκινά τώρα την αποστολή του στη Γερμανία.
«Συζητήσαμε για θέματα τα οποία άπτονται τόσο της διμερούς μας σχέσης, την εμβάθυνση των σχέσεων σε ό,τι αφορά τις επενδύσεις και το διμερές εμπόριο όσο και σε ό,τι αφορά ευρύτερα ευρωπαϊκά ζητήματα», δήλωσε ο κ. Πιερρακάκης και ανέφερε ότι είχε την ευκαιρία να παρουσιάσει στο γερμανικό οικονομικό επιτελείο την συνολική πρόοδο που έχει συντελεστεί στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια – «έχουμε τη χαμηλότερη ανεργία από το 2008, έχουμε έναν ρυθμό ανάπτυξης αρκετά υψηλότερο από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, ταχεία αποκλιμάκωση του χρέους, πρωτογενή πλεονάσματα». Όλη αυτή η πορεία, τόνισε, «έρχεται σε συνέχεια μιας πολύ δύσκολης δεκαετίας για την Ελλάδα. Να θυμίσω ότι μέχρι τότε συζητούσαμε για το εάν η Ελλάδα θα μείνει στη ζώνη του ευρώ, αλλά πλέον η κατάσταση είναι τελείως διαφορετική: Πολύ συχνά και εδώ στο Βερολίνο ερχόμαστε να μιλήσουμε για τα δικά μας διδάγματα, για το πώς η Ελλάδα κατάφερε να προοδεύσει τα τελευταία χρόνια».
Ο κ. Πιερρακάκης τόνισε ότι η στρατηγική για τον ψηφιακό μετασχηματισμό βασίστηκε στην υλοποίηση έργων και την παραγωγή αποτελεσμάτων, με την πανδημία να λειτουργεί ως καταλύτης για επιτάχυνση. Ως πρότυπο για την ψηφιακή πολιτική αναφέρθηκε η Εσθονία, ενώ ο υπουργός επισήμανε ότι η Ελλάδα ανέπτυξε τη δική της πολιτική μαθαίνοντας από πολλές χώρες, ψηφιοποιώντας 2.205 υπηρεσίες.
«Στρατηγική μας είναι η υλοποίηση», τόνισε κατ’ επανάληψη ο κ. Πιερρακάκης, απαντώντας σε ερωτήσεις σχετικά με το πώς ξεκινά κανείς τον ψηφιακό μετασχηματισμό και μάλιστα σε ένα όχι ιδιαίτερα ευνοϊκό περιβάλλον. «Αντιληφθήκαμε ότι έπρεπε να κάνουμε τα δύσκολα πράγματα στην αρχή. Η στρατηγική μας ήταν η υλοποίηση. Καταλάβαμε ότι ο μόνος τρόπος ήταν να υλοποιούμε το ένα έργο μετά το άλλο και να παράγουμε αποτέλεσμα. Πολλά έπρεπε να γίνουν γρήγορα. Και μετά ήρθε η πανδημία – μια τεράστια κρίση, η οποία μπορεί να μετατραπεί σε καταλύτη. Αρχίσαμε να υλοποιούμε με τεράστια ταχύτητα, προκαλώντας θετικό σοκ στους πολίτες. Αυτό δημιούργησε θετική ατμόσφαιρα και εντός της δημόσιας υπηρεσίας», εξήγησε ο υπουργός Οικονομικών, αναφερόμενος στα πρώτα βήματα του νεοσύστατου το 2019 υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής και ανέδειξε επίσης την σημασία της ανάληψης της ευθύνης μιας πολιτικής από την κυβέρνηση. «Πρέπει να έχεις ένα σχέδιο. Πρέπει να έχεις μια συγκεκριμένη άποψη για τη χώρα σου, πού θέλεις να την πας. Και μετά θα πρέπει να αναλάβεις την ευθύνη αυτής της ιδέας, να την υιοθετήσεις (…) Σπας Αβγά, κάνεις ομελέτα», δήλωσε ο υπουργός και έκανε λόγο για έμπνευση, η οποία είναι, όπως είπε, απαραίτητη. Κάποια πράγματα είναι δεδομένο ότι πρέπει να γίνουν, πρόσθεσε, κάνοντας λόγο για ισορροπημένα δημοσιονομικά, χαμηλό χρέος και υψηλή ανάπτυξη, αλλά ο τρόπος που μια κυβέρνηση εφαρμόζει την ατζέντα της είναι θεμελιωδώς δικός της. Αυτή ήταν, σημείωσε και μια ουσιαστική διαφορά στην πολιτική μετά το 2019 – υπήρχε μια κυβέρνηση η οποία υιοθετούσε και αναλάμβανε πλήρως την ατζέντα των μεταρρυθμίσεων που υλοποιούσε.
Στη συνάντηση με τον Ομοσπονδιακό Υπουργό Ψηφιοποίησης και Κρατικού Εκσυγχρονισμού της Γερμανίας Karsten Wildberger συζητήθηκαν προοπτικές συνεργασίας σε ψηφιακή διακυβέρνηση, φορολογική ψηφιοποίηση και απλοποίηση διοικητικών διαδικασιών. Ο Έλληνας Υπουργός παρουσίασε την ελληνική εμπειρία ψηφιακού μετασχηματισμού και τις επιτυχίες του gov.gr. Ο Γερμανός Υπουργός εξέφρασε ενδιαφέρον για τις ελληνικές καλές πρακτικές, καθώς η Γερμανία ξεκινά το δικό της υπουργείο ψηφιοποίησης. Συμφωνήθηκε η ενίσχυση της συνεργασίας για την αξιοποίηση της ελληνικής εμπειρίας στην ψηφιακή μετάβαση.
«Οι σχέσεις Ελλάδας – Γερμανίας είναι σήμερα πιο ισχυρές από ποτέ»«Οι διμερείς σχέσεις Ελλάδας-Γερμανίας είναι σήμερα πιο ισχυρές από ποτέ», δήλωσε ο υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης, αμέσως μετά τη συνάντηση που είχε τη Δευτέρα με τον ομόλογό του και αντικαγκελάριο Λαρς Κλινγκμπάιλ στο Βερολίνο. «Ερχόμαστε πλέον να μιλήσουμε για τα δικά μας διδάγματα», δήλωσε ο υπουργός και έκανε λόγο για εντελώς διαφορετική εικόνα σε σχέση με το παρελθόν.
«Στρατηγική μας είναι η υλοποίηση – Σπας Αβγά, κάνεις ομελέτα»Ως «μια από τις πλέον επιδραστικές φωνές της Ευρώπης για την ψηφιακή διακυβέρνηση και την μεταρρύθμιση του κράτους» παρουσίασε το Πανεπιστήμιο Hertie του Βερολίνου τον υπουργό Οικονομικών, σε εκδήλωση που διοργάνωσε χθες το βράδυ υπό τον τίτλο «Μαθαίνοντας από το ελληνικό μοντέλο: Μεταρρύθμιση του δημόσιου τομέα και ευρωπαϊκή ψηφιακή κυριαρχία». Προηγουμένως ο κ. Πιερρακάκης είχε πραγματοποιήσει συναντήσεις μεταξύ άλλων με τον Γερμανό ομόλογό του και αντικαγκελάριο Λαρς Κλινγκμπάιλ (SPD) και τον υπουργό Ψηφιακού Μετασχηματισμού Κάρστεν Βιλντμπέργκερ.
Η εικόνα της χώρας είναι εντελώς διαφορετική σε σχέση με 10 χρόνια πριν«Η Ελλάδα είναι μια χώρα κατακτήσεων και προκλήσεων. Η εικόνα της χώρας είναι εντελώς διαφορετική σε σχέση με 10 χρόνια πριν. Πλέον είμαστε μια χώρα η οποία έχει ισορροπήσει δημοσιονομικά, με πρωτογενή πλεονάσματα, με ανεργία στα επίπεδα του 2008 και με ρυθμό ανάπτυξης αρκετά μεγαλύτερο από εκείνο της της Ευρωζώνης». Το μήνυμα αυτό έστειλε χθες (24/11) από το Βερολίνο ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης σε συνέντευξή του στη Deutsche Welle και τη δημοσιογράφο Δήμητρα Κυρανούδη.
Ο Υπουργός υπογράμμισε ότι η Ελλάδα βρίσκεται πλέον σε σταθερά ανοδική πορεία, παρότι οι προκλήσεις εξακολουθούν να υφίστανται. «Στόχος μας είναι να συγκλίνουμε με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο τόσο στους μισθούς όσο και στα εισοδήματα. Το 2019 βρισκόμασταν στο 62% του ευρωπαϊκού μέσου όρου· σήμερα έχουμε φτάσει στο 70%. Παρά την πρόοδο, γνωρίζουμε ότι δεν έχουμε ακόμη φτάσει στο επίπεδο που επιδιώκουμε».
Ο κ. Πιερρακάκης αναφέρθηκε στην πολύ μεγάλη κατάκτηση της χώρας, την ψηφιακή μεταρρύθμιση. «Θα συζητήσουμε ακριβώς αυτή την αλλαγή με την ομοσπονδιακή κυβέρνηση της Γερμανίας η οποία επέλεξε να δημιουργήσει ένα Υπουργείο Ψηφιοποίησης. Να συζητήσουμε τι είναι αυτό το οποίο έχουμε διδαχθεί εμείς ως Ελλάδα και τι από όλα αυτά τα μαθήματα θα μπορούσαν να αφορούν και την γερμανική οικονομία» πρόσθεσε.
«Το δεύτερο μάθημα», πρόσθεσε, «είναι στην πολιτική, όπως και στη ζωή εγώ θα πω ευρύτερα, οι όποιες κατακτήσεις δεν γίνονται με εύκολα λόγια. Οι πράξεις αντηχούν στην ιστορία και στη ζωή πολύ περισσότερα από ότι τα λόγια. Το σημαντικότερο είναι να ξέρει ο κόσμος πόσο δύσκολα χτίζεις κάτι, με πόσο ιδρώτα, με πόσο πολύ μεγάλες προκλήσεις». Και πρόσθεσε: «Παρόλα αυτά η αλλαγή και η μεταρρύθμιση, όλα αυτά που θέλαμε να πετύχουμε ως Ελλάδα, είναι εφικτό να τα πετύχουμε εάν έχουμε σχέδιο, μόχθο, διάθεση, πολιτικό πλάνο».
Τα δύο μαθήματα από την κρίση«Νομίζω ότι μάθαμε από τα λάθη μας και δεν είμαστε διατεθειμένοι να το επαναλάβουμε. Όπως λέει και το ρητό “αυτοί που δεν θυμούνται το παρελθόν είναι καταδικασμένοι να το ξαναζήσουν”. Ο στόχος αυτής της γενιάς στα δημόσια πράγματα θα πρέπει να είναι να μην επαναλάβει τα λάθη του παρελθόντος. Να μην περάσουμε κι εμείς τον λογαριασμό στους επόμενους. Εγώ θα έλεγα ότι αυτό είναι το βασικό μάθημα», είπε χαρακτηριστικά ο Υπουργός.
