Η ΔΕΗ μπαίνει και στη σταθερή τηλεφωνία: Νέο βήμα προς ολοκληρωμένα πακέτα ενέργειας και τηλεπικοινωνιών
Με όχημα το δίκτυο οπτικών ινών και την τεχνολογία VoIP, ο όμιλος επεκτείνεται στις τηλεπικοινωνίες και προετοιμάζει συνδυαστικές υπηρεσίες
Η ΔΕΗ ετοιμάζεται να κάνει ένα βήμα που μέχρι πριν λίγα χρόνια θα φαινόταν αδιανόητο για έναν αμιγώς ενεργειακό όμιλο: να μπει οργανωμένα στην αγορά της σταθερής τηλεφωνίας και να δημιουργήσει ένα νέο μοντέλο συνδυαστικών υπηρεσιών που φέρνει πιο κοντά την ενέργεια με τις τηλεπικοινωνίες.
Η διοίκηση της εταιρείας βλέπει ότι οι ανάγκες των καταναλωτών έχουν αλλάξει σημαντικά και εκτιμά πως η αξιοποίηση του εκτεταμένου δικτύου της μπορεί να της δώσει σημαντικό προβάδισμα σε μια αγορά που βρίσκεται σε στάδιο αναδιαμόρφωσης και ανταγωνιστικών τιμών.
