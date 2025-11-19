Metlen: Προσφορές 1,8 δισ. ευρώ για το ομόλογο διάρκειας 5,5 ετών – Στο 4% μειώθηκε το επιτόκιο

Στόχος η άντληση 500 εκατ. ευρώ - Τα έσοδα από την έκδοση θα χρησιμοποιηθούν για την αποπληρωμή υφιστάμενου δανεισμού, γενικούς εταιρικούς σκοπούς και την κάλυψη των εξόδων της συναλλαγής