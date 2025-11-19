Metlen: Προσφορές 1,8 δισ. ευρώ για το ομόλογο διάρκειας 5,5 ετών – Στο 4% μειώθηκε το επιτόκιο
Metlen: Προσφορές 1,8 δισ. ευρώ για το ομόλογο διάρκειας 5,5 ετών – Στο 4% μειώθηκε το επιτόκιο
Στόχος η άντληση 500 εκατ. ευρώ - Τα έσοδα από την έκδοση θα χρησιμοποιηθούν για την αποπληρωμή υφιστάμενου δανεισμού, γενικούς εταιρικούς σκοπούς και την κάλυψη των εξόδων της συναλλαγής
Ισχυρή ζήτηση παρουσιάζει το ομόλογο ύψους 500 εκατ. ευρώ της Metlen, με το επιτόκιο να υποχωρεί στο 4%, από 4,25% που έδειχνε το αρχικό guidance.
Σύμφωνα με πληροφορίες, οι προσφορές για το ομόλογο ανέρχονται σε 1,8 δισ. ευρώ, υπερκαλύπτοντας κατά 3,5 φορές την έκδοση.
Η ομολογιακή έκδοση, τύπου Senior Unsecured και σύμφωνα με τον Κανονισμό S (Κατηγορία 1), έχει διάρκεια 5,5 έτη και αναμένεται να λάβει αξιολόγηση BB+.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση της 17ης Νοεμβρίου, η εταιρεία σκοπεύει να χρησιμοποιήσει τα έσοδα από την Έκδοση για αποπληρωμή υφιστάμενου δανεισμού, για γενικούς εταιρικούς σκοπούς και για την κάλυψη των εξόδων της συναλλαγής. Οι ομολογίες θα διανεμηθούν σε μορφή Regulation S. Θα διατεθεί ηλεκτρονική παρουσίαση Netroadshow.
Το ομόλογο περιλαμβάνει τα συνήθη δικαιώματα πρόωρης εξόφλησης. Η ημερομηνία διακανονισμού έχει οριστεί για τις 26 Νοεμβρίου 2025, ενώ το βιβλίο προσφορών αναμένεται να κλείσει εντός της ημέρας.
Το mandate έχουν λάβει οι BNP Paribas, Citigroup, HSBC και Morgan Stanley.
