Τρακουσέλλης στο Action24: Να πως μπορείς να πληρώσεις την δόση για ένα νέο ηλεκτρικό αυτοκίνητo

Με απλούς υπολογισμούς παρουσιάστηκε ότι η φόρτιση στο σπίτι, ειδικά με νυχτερινό τιμολόγιο, οδηγεί σε εξοικονόμηση που ξεπερνά τα 110 ευρώ τον μήνα σε σχέση με ένα αντίστοιχο βενζινοκίνητο. Και αυτό δεν είναι απλώς μια διαφορά στο κόστος: είναι ένα ποσό που μπορείς να το χρησιμοποιήσεις ως μηνιαία δόση για την αγορά ενός ηλεκτρικού αυτοκινήτου.

Με άλλα λόγια, η εξοικονόμηση από τα καύσιμα μπορεί στην πράξη να «πληρώνει» το νέο σου όχημα. Να σου δώσει τη δυνατότητα να αποκτήσεις ένα σύγχρονο, τεχνολογικά προηγμένο και οικονομικά αποδοτικό ηλεκτρικό αυτοκίνητο, χωρίς ουσιαστική επιβάρυνση στον μηνιαίο προϋπολογισμό.