Τρακουσέλλης στο Action24: Να πως μπορείς να πληρώσεις την δόση για ένα νέο ηλεκτρικό αυτοκίνητo
Στην πρωινή ζώνη του Action24, ο Τάκης Τρακουσέλης ήταν καλεσμένος των Νίκου Υποφάντη και Αλεξάνδρας Καϋμένου για να εξηγήσει με πραγματικά δεδομένα τι σημαίνει σήμερα ηλεκτροκίνηση και πόσο κοστίζει στην καθημερινότητα του οδηγού.
Με απλούς υπολογισμούς παρουσιάστηκε ότι η φόρτιση στο σπίτι, ειδικά με νυχτερινό τιμολόγιο, οδηγεί σε εξοικονόμηση που ξεπερνά τα 110 ευρώ τον μήνα σε σχέση με ένα αντίστοιχο βενζινοκίνητο. Και αυτό δεν είναι απλώς μια διαφορά στο κόστος: είναι ένα ποσό που μπορείς να το χρησιμοποιήσεις ως μηνιαία δόση για την αγορά ενός ηλεκτρικού αυτοκινήτου.
Με άλλα λόγια, η εξοικονόμηση από τα καύσιμα μπορεί στην πράξη να «πληρώνει» το νέο σου όχημα. Να σου δώσει τη δυνατότητα να αποκτήσεις ένα σύγχρονο, τεχνολογικά προηγμένο και οικονομικά αποδοτικό ηλεκτρικό αυτοκίνητο, χωρίς ουσιαστική επιβάρυνση στον μηνιαίο προϋπολογισμό.
ΔΕΙΤΕ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΔΩ
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr