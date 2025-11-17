Η Γερμανία θεσπίζει πλαφόν 5 λεπτά ανά kWh για να προστατεύσει τη βαριά βιομηχανία – Η Ελλάδα ζυγίζει το μείγμα μέτρων

Το Βερολίνο επιλέγει ένα γενικευμένο και σαρωτικό μέτρο που λειτουργεί ως τριετής «γέφυρα» ώστε να κερδηθεί χρόνος για την ενίσχυση των ηλεκτρικών δικτύων - Η ελληνική προσέγγιση