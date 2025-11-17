Η Γερμανία θεσπίζει πλαφόν 5 λεπτά ανά kWh για να προστατεύσει τη βαριά βιομηχανία – Η Ελλάδα ζυγίζει το μείγμα μέτρων
Η Γερμανία θεσπίζει πλαφόν 5 λεπτά ανά kWh για να προστατεύσει τη βαριά βιομηχανία – Η Ελλάδα ζυγίζει το μείγμα μέτρων

Το Βερολίνο επιλέγει ένα γενικευμένο και σαρωτικό μέτρο που λειτουργεί ως τριετής «γέφυρα» ώστε να κερδηθεί χρόνος για την ενίσχυση των ηλεκτρικών δικτύων - Η ελληνική προσέγγιση

Η Γερμανία προχωρά σε μια από τις πιο αποφασιστικές ενεργειακές παρεμβάσεις στην Ευρώπη, επιβάλλοντας από το 2026 έως το 2028 πλαφόν €0,05 ανά κιλοβατώρα για τη βαριά βιομηχανία της.

Με αυτό το μέτρο επιχειρεί να επιδοτήσει το υψηλό ενεργειακό κόστος που πλήττει την ανταγωνιστικότητα κλάδων όπως ο χάλυβας, τα χημικά και η αυτοκινητοβιομηχανία με 50 ευρώ την μεγαβατώρα.

Το Βερολίνο, ιδιαίτερα εκτεθειμένο στην ενεργειακή αστάθεια των τελευταίων ετών, επιλέγει ένα γενικευμένο και σαρωτικό μέτρο που, αν και εξαιρετικά δαπανηρό, λειτουργεί ως τριετής «γέφυρα» ώστε να κερδηθεί χρόνος για την ενίσχυση των ηλεκτρικών δικτύων, την ανάπτυξη ευέλικτης παραγωγής και την σταθεροποίηση του ενεργειακού συστήματος.

Στην Ελλάδα, η προσέγγιση είναι διαφορετική, τόσο λόγω της κλίμακας της οικονομίας όσο και των δημοσιονομικών περιορισμών. Παρότι η κυβέρνηση έχει ανακοινώσει από τον Σεπτέμβριο την πρόθεσή της να στηρίξει τη βιομηχανία απέναντι στο ενεργειακό κόστος, κάτι που ανακοίνωσε και ο Πρωθυπουργός στη γενική συνέλευση του ΣΕΒ, η τελική παρέμβαση δεν έχει ακόμη εξειδικευτεί.

