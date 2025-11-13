Radisson: Θέλει διπλασιασμό της παρουσίας της στην Ελλάδα με 30 ξενοδοχεία μέχρι το 2030
Radisson: Θέλει διπλασιασμό της παρουσίας της στην Ελλάδα με 30 ξενοδοχεία μέχρι το 2030
H εταιρεία προγραμματίζει 4 νέα ανοίγματα ξενοδοχείων για την επόμενη χρονιά σε Πάρο, Ευβοια, Γύθειο και στην οδό Μητροπόλεως στο κέντρο της Αθήνας
Το διπλασιασμό της παρουσίας της στην Ελλάδα, έχοντας θέσει το στόχο για 30 ξενοδοχεία κάτω από την ομπρέλα της μέχρι το 2030 σε Αθήνα και Περιφέρεια, θα επιδιώξει όμιλος της Radisson.
H εταιρεία προγραμματίζει 4 νέα ανοίγματα ξενοδοχείων για την επόμενη χρονιά ξεκινώντας τον Απρίλιο του 2026 με το νέο εγχείρημα της Πάρου, θα ακολουθήσει το Μάιο του 2026 το νέο εγχείρημα στην Εύβοια, στο Γύθειο τον Ιούλιο και το Σεπτέμβριο το πολυαναμενόμενο project στην οδό Μητροπόλεως στο κέντρο της Αθήνας.
Για το α’ τρίμηνο του 2027 έχει μετατεθεί η προγραμματισμένη λειτουργία του νέου Radisson στην πλατεία Θεάτρου στο ακίνητο της Διπλαρείου Σχολής, με δεδομένα και τα ζητήματα των χρονοβόρων αδειοδοτήσεων- εγκρίσεων που έχουν απαιτηθεί έως τώρα.
«Θα φτάσουμε σταδιακά τα 15 ξενοδοχεία στην Ελλάδα -συμπεριλαμβανομένων και των νέων που έχουμε ήδη υπογράψει και δεν έχουμε ανακοινώσει. Αναμένεται να ανακοινώσουμε 2-3 νέα ξενοδοχεία μέχρι τον Ιούνιο του 2026 και ευελπιστούμε να έχουμε φτάσει τα 30 μέχρι το 2030. Είμαστε περήφανοι γιατί τα περισσότερα νέα ανοίγματα αφορούν συνεργασίες που περιλαμβάνουν αναβαθμίσεις παλιών κτιρίων- όλα τα νέα deals που έχουμε κάνει το τελευταίο διάστημα αφορούν μετατροπές παλιότερου κτιριακού αποθέματος και αυτό είναι ένα καλό αφήγημα γιατί βοηθάει στη γενικότερη εικόνα των πόλεων και των προορισμών», δήλωσε χθες στο περιθώριο του στο περιθώριο του διεθνούς φόρουμ Resort & Residential (R&R) Hospitality o κ. Ελί Μίλκι, Επικεφαλής Ανάπτυξης του Ομίλου, για την Ελλάδα, την Κύπρο, τη Μέση Ανατολή και τη Βορειοανατολική Αφρική.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
Ειδήσεις σήμερα:
Φωτιά σε τέσσερα σκάφη στη Μαρίνα Ζέας: Βυθίστηκαν τα τρία - Δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Η εφορία επιστρέφει φόρους ακινήτων από το 2014 - Ποιοι ιδιοκτήτες θα λάβουν αναδρομικά και πώς
Η τραγική ιστορία της οικογένειας του Τζακ Νίκολσον: Η γυναίκα που νόμιζε για αδερφή του ήταν η μητέρα του
H εταιρεία προγραμματίζει 4 νέα ανοίγματα ξενοδοχείων για την επόμενη χρονιά ξεκινώντας τον Απρίλιο του 2026 με το νέο εγχείρημα της Πάρου, θα ακολουθήσει το Μάιο του 2026 το νέο εγχείρημα στην Εύβοια, στο Γύθειο τον Ιούλιο και το Σεπτέμβριο το πολυαναμενόμενο project στην οδό Μητροπόλεως στο κέντρο της Αθήνας.
Για το α’ τρίμηνο του 2027 έχει μετατεθεί η προγραμματισμένη λειτουργία του νέου Radisson στην πλατεία Θεάτρου στο ακίνητο της Διπλαρείου Σχολής, με δεδομένα και τα ζητήματα των χρονοβόρων αδειοδοτήσεων- εγκρίσεων που έχουν απαιτηθεί έως τώρα.
«Θα φτάσουμε σταδιακά τα 15 ξενοδοχεία στην Ελλάδα -συμπεριλαμβανομένων και των νέων που έχουμε ήδη υπογράψει και δεν έχουμε ανακοινώσει. Αναμένεται να ανακοινώσουμε 2-3 νέα ξενοδοχεία μέχρι τον Ιούνιο του 2026 και ευελπιστούμε να έχουμε φτάσει τα 30 μέχρι το 2030. Είμαστε περήφανοι γιατί τα περισσότερα νέα ανοίγματα αφορούν συνεργασίες που περιλαμβάνουν αναβαθμίσεις παλιών κτιρίων- όλα τα νέα deals που έχουμε κάνει το τελευταίο διάστημα αφορούν μετατροπές παλιότερου κτιριακού αποθέματος και αυτό είναι ένα καλό αφήγημα γιατί βοηθάει στη γενικότερη εικόνα των πόλεων και των προορισμών», δήλωσε χθες στο περιθώριο του στο περιθώριο του διεθνούς φόρουμ Resort & Residential (R&R) Hospitality o κ. Ελί Μίλκι, Επικεφαλής Ανάπτυξης του Ομίλου, για την Ελλάδα, την Κύπρο, τη Μέση Ανατολή και τη Βορειοανατολική Αφρική.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
Ειδήσεις σήμερα:
Φωτιά σε τέσσερα σκάφη στη Μαρίνα Ζέας: Βυθίστηκαν τα τρία - Δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Η εφορία επιστρέφει φόρους ακινήτων από το 2014 - Ποιοι ιδιοκτήτες θα λάβουν αναδρομικά και πώς
Η τραγική ιστορία της οικογένειας του Τζακ Νίκολσον: Η γυναίκα που νόμιζε για αδερφή του ήταν η μητέρα του
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα