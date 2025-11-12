Οι ελληνικές μετοχές στο μικροσκόπιο της HSBC - Πρωταγωνιστούν Εθνική και Eurobank στα χαρτοφυλάκια των funds
Οι ελληνικές μετοχές στο μικροσκόπιο της HSBC - Πρωταγωνιστούν Εθνική και Eurobank στα χαρτοφυλάκια των funds
Σύμφωνα με τη HSBC, η Ελλάδα παραμένει στις κορυφαίες “overweight” επιλογές των παγκόσμιων funds, ένα ακόμη σήμα εμπιστοσύνης προς την εγχώρια αγορά μετοχών
Η νέα έρευνα HSBC Emerging Markets Sentiment Survey δείχνει ότι οι διεθνείς διαχειριστές κεφαλαίων ενισχύουν σταδιακά την έκθεσή τους στις αναδυόμενες αγορές, με την Ελλάδα να ξεχωρίζει ως μία από τις λίγες περιπτώσεις που διατηρούν θετική στάθμιση στα χαρτοφυλάκια των funds.
Σύμφωνα με τα στοιχεία των GEMs και Global equity funds, η Ελλάδα καταγράφει active weight εντός του ανώτερου εύρους της τελευταίας πενταετίας, σε αντίθεση με πολλές χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης όπου οι θέσεις παραμένουν περιορισμένες. Το ενδιαφέρον των επενδυτών είναι εστιασμένο στις τράπεζες, οι οποίες απορροφούν το μεγαλύτερο μέρος των τοποθετήσεων.
Στην κορυφή αυτών των επιλογών βρίσκεται η Εθνική Τράπεζα, η οποία σύμφωνα με τα δεδομένα της HSBC είναι στη λίστα των πιο overweight μετοχών των GEMs funds, με ενεργό στάθμιση +10 μονάδων βάσης και συμμετοχή στο 37% των χαρτοφυλακίων.
