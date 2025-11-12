Θεοδωρικάκος: Στις 26 Νοεμβρίου η Νέα Ανεξάρτητη Αρχή Καταναλωτή - Φοροαπαλλαγές €300 εκατ. για την βιομηχανία στις παραμεθόριες περιοχές

Δημοσκοπήσεις

Για Τσίπρα και Σαμαρά

Αναφερόμενος στις δημοσκοπήσεις, ο Υπουργός σημείωσε ότι «μετά από 7 χρόνια διακυβέρνησης, είναι φυσιολογική η φθορά», ωστόσο τόνισε πως «για πρώτη φορά στα μεταπολιτευτικά χρόνια,».«Η Νέα Δημοκρατία θα προσέλθει στις εκλογές με τον δημιουργικό απολογισμό ενός έργου συνεπούς και αξιόπιστου», ανέφερε, εκτιμώντας ότι το κόμμα θα αποτελέσει «τον κεντρικό πυλώνα της επόμενης διακυβέρνησης».Για το ενδεχόμενο επιστροφής του Αλέξη Τσίπρα στην ηγεσία της αντιπολίτευσης, υποστήριξε ότι «είναι εξαιρετικά πιθανό να καταστεί ξανά βασικός αντίπαλος του Κυριάκου Μητσοτάκη», ενώ για τον Αντώνη Σαμαρά σημείωσε: «Ο κ. Σαμαράς υπήρξε πρωθυπουργός σε μια δύσκολη περίοδο για τη χώρα και τα κατάφερε».