Θεοδωρικάκος: Στις 26 Νοεμβρίου η Νέα Ανεξάρτητη Αρχή Καταναλωτή - Φοροαπαλλαγές €300 εκατ. για την βιομηχανία στις παραμεθόριες περιοχές
Επτά επιχειρήσεις έχουν ενταχθεί στον αναπτυξιακό νόμο, ενώ «υποβλήθηκαν 360 επενδυτικές προτάσεις συνολικού ύψους 1,5 δισ. ευρώ»
Ο υπουργός Ανάπτυξης, Τάκης Θεοδωρικάκος μίλησε σήμερα για τη δημιουργία της Ανεξάρτητης Αρχής Προστασίας του Καταναλωτή και Εποπτείας της Αγοράς, σημειώνοντας ότι το νομοσχέδιο είναι προγραμματισμένο για ψήφιση στις 26 Νοεμβρίου.
Ειδικότερα, ανέφερε ότι το χρονοδιάγραμμα για την ίδρυση της Αρχής αφορά τους επόμενους έξι μήνες, με τους διορισμούς του Διοικητή και των Υποδιοικητών, ενώ θα περιλαμβάνει 300 ελεγκτές και θα διαθέτει ψηφιακά εργαλεία για τον έλεγχο της αγοράς.
«Ενοποιείται το σύνολο των ελεγκτικών μηχανισμών του κράτους, ώστε να υπάρχει κρατικός έλεγχος με βάση τους νόμους», δήλωσε ο υπουργός.
Ο κ. Θεοδωρικάκος υπενθύμισε ότι για 3,5 χρόνια ίσχυε το μέτρο του πλαφόν στο περιθώριο κέρδους, το οποίο, όπως είπε, «σε ορισμένες περιόδους λειτούργησε θετικά», ωστόσο «δεν μπορεί να αποτελεί μόνιμη λύση». Υπογράμμισε ότι ο ενημερωμένος καταναλωτής είναι ο πιο κρίσιμος παράγοντας για τη λειτουργία της αγοράς: «Ο ενημερωμένος πολίτης μπορεί να παίρνει καλύτερες αποφάσεις για το πού θα αγοράσει, υπό ποιες συνθήκες και με ποιον τρόπο τον συμφέρει καλύτερα».
Ο κ. Θεοδωρικάκος αναφέρθηκε αρχικά στην επίσκεψη του Πρωθυπουργού στην Κομοτηνή, σημειώνοντας πως «στη δεύτερη μεγαλύτερη βιομηχανική περιοχή της χώρας λειτουργούν 45 δυναμικές επιχειρήσεις, με νέους εργαζόμενους και εξαγωγές σε 75 χώρες». Όπως είπε, επτά επιχειρήσεις έχουν ήδη ενταχθεί στον αναπτυξιακό νόμο, ενώ «υποβλήθηκαν 360 επενδυτικές προτάσεις συνολικού ύψους 1,5 δισ. ευρώ».
«Η αξιολόγησή τους θα ολοκληρωθεί έως τις 31 Ιανουαρίου και θα ενισχυθούν με χρηματοδοτήσεις και φοροαπαλλαγές ύψους 300 εκατ. ευρώ», πρόσθεσε ο υπουργός, υπογραμμίζοντας πως στόχος είναι «μια οικονομία πιο παραγωγική, πιο εξαγωγική και με καλύτερους μισθούς».
Επισήμανε επίσης ότι στη Δυτική Μακεδονία προγραμματίζεται μεγάλη επένδυση της ΔΕΗ, «ένα από τα μεγαλύτερα εργοστάσια τεχνητής νοημοσύνης στην Ευρώπη», το οποίο «θα δημιουργήσει 1.600 θέσεις εργασίας και θα προσελκύσει επενδύσεις ύψους 8 δισ. ευρώ».
«Πρόκειται για μια σπουδαία επένδυση που θα βάλει την Ελλάδα στον χάρτη της τεχνητής νοημοσύνης», είπε χαρακτηριστικά.
Βιομηχανία στις παραμεθόριες περιοχέςΤην ανάγκη να ενισχυθεί περαιτέρω η βιομηχανία στις παραμεθόριες περιοχές και να αξιοποιηθούν οι νέες τεχνολογίες, επεσήμανε ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος, μιλώντας σε τηλεοπτική εκπομπή. Παράλληλα, αναφέρθηκε στις οικονομικές πολιτικές της κυβέρνησης, στο ζήτημα της ακρίβειας και στις δημοσκοπήσεις, δηλώνοντας πως η Νέα Δημοκρατία παραμένει “ο βασικός πυλώνας της διακυβέρνησης για την επόμενη τετραετία”.
Νέο αναπτυξιακό καθεστώς για την τεχνητή νοημοσύνηΑναφερόμενος στην τεχνητή νοημοσύνη, ο κ. Θεοδωρικάκος τόνισε πως το υπουργείο ετοιμάζει νέο αναπτυξιακό καθεστώς για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, ύψους 150 εκατ. ευρώ, «ώστε να αξιοποιήσουν εφαρμογές AI και να ενισχύσουν την ανταγωνιστικότητά τους».
ΔημοσκοπήσειςΑναφερόμενος στις δημοσκοπήσεις, ο Υπουργός σημείωσε ότι «μετά από 7 χρόνια διακυβέρνησης, είναι φυσιολογική η φθορά», ωστόσο τόνισε πως «για πρώτη φορά στα μεταπολιτευτικά χρόνια, το κυβερνών κόμμα προηγείται σταθερά με μεγάλη διαφορά».
«Η Νέα Δημοκρατία θα προσέλθει στις εκλογές με τον δημιουργικό απολογισμό ενός έργου συνεπούς και αξιόπιστου», ανέφερε, εκτιμώντας ότι το κόμμα θα αποτελέσει «τον κεντρικό πυλώνα της επόμενης διακυβέρνησης».
Για Τσίπρα και ΣαμαράΓια το ενδεχόμενο επιστροφής του Αλέξη Τσίπρα στην ηγεσία της αντιπολίτευσης, υποστήριξε ότι «είναι εξαιρετικά πιθανό να καταστεί ξανά βασικός αντίπαλος του Κυριάκου Μητσοτάκη», ενώ για τον Αντώνη Σαμαρά σημείωσε: «Ο κ. Σαμαράς υπήρξε πρωθυπουργός σε μια δύσκολη περίοδο για τη χώρα και τα κατάφερε».
