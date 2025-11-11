«Αλλάζω Σύστημα Θέρμανσης και Θερμοσίφωνα»: Δημοσιεύτηκε ο πίνακας με τους πρώτους δικαιούχους

Περισσότεροι από 100.000 πολίτες εντάσσονται στο πρόγραμμα, με π άνω από 5.000 ωφελούμενους να προέρχονται από ευάλωτες κοινωνικές ομάδες