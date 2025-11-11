Unilever Hellas: Καυτή εθελουσία, «παγωμένο» spin off και ένα χρυσό μέρισμα
Unilever Hellas: Καυτή εθελουσία, «παγωμένο» spin off και ένα χρυσό μέρισμα
Η χρονιά της μετάβασης με δάνειο 50 εκατ. στη μητρική, εκκρεμότητες στα δικαστήρια και σταθερές επιδόσεις στην ελληνική αγορά - Οι εκτιμήσεις της νέας διοίκησης – Πόσοι εντάχθηκαν ως τώρα στο πρόγραμμα εθελουσίας και το κόστος του – Η εξέλιξη της διάσπασης του παγωτού
Σε φάση ολοκλήρωσης του μεγάλου μετασχηματισμού της βρίσκεται η ΕΛΑΪΣ Unilever Hellas, προβλέποντας ότι φέτος θα κλείσει με σταθερή οικονομική πορεία, παρά τη μεγάλη εθελούσια έξοδο εργαζομένων, την διάσπαση του σκέλους παγωτού αλλά και σειράς εκκρεμοτήτων που παραμένουν στο τραπέζι.
Σύμφωνα με τις οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2024, που ανήρτησε χθες η εταιρεία, η διοίκηση, υπό το νέο Πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο κ. Γιώργο Τζαβάρα (φωτ), αναμένει ότι ο κύκλος εργασιών του 2025 θα κινηθεί στα ίδια επίπεδα με πέρυσι, καθώς ο αντίκτυπος από τον διαχωρισμό της δραστηριότητας παγωτού περιορίζει τον ρυθμό αύξησης των πωλήσεων.
Την ίδια στιγμή, βρίσκεται σε εξέλιξη το πρόγραμμα εθελουσίας εξόδου, που ξεκίνησε πέρυσι στο πλαίσιο του «Productivity Plan» του ομίλου. Μέχρι στιγμής έχουν αποχωρήσει 41 εργαζόμενοι και έχουν εγκριθεί άλλες 8 αιτήσεις, με την ολοκλήρωση να αναμένεται ως το τέλος του έτους. Μάλιστα η εταιρεία, όπως προκύπτει απ’ τις οικονομικές καταστάσεις, έχει σχηματίσει πρόβλεψη 2,34 εκατ. ευρώ για το πρόγραμμα εθελουσίας εξόδου, από το οποίο περίπου 1,7 εκατ. ευρώ έχουν ήδη καταβληθεί και το υπόλοιπο θα εξοφληθεί έως το τέλος του 2025.
Η πιο ουσιαστική αλλαγή είναι το spin-off της δραστηριότητας παγωτού, που πραγματοποιήθηκε τον Ιούλιο με τη δημιουργία της Algida Ice Cream Company Μονοπρόσωπη Α.Ε., στο πλαίσιο του παγκόσμιου project «Verdi».
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
Ειδήσεις σήμερα:
Ο Θεοδόσιος Τάσιος στον Δανίκα: «Δεν φοβάμαι το AI, αρκεί να το... ταΐσουμε σωστά»
Βουτηγμένος στην παρανομία ο παλαιοημερολογίτης YouTuber: Συμμετείχε και σε διακίνηση παράνομων μεταναστών
Άγρια δολοφονία στη μέση του δρόμου στη Γουατεμάλα: Εκτελεστές ντυμένοι ως εργάτες σκότωσαν 52χρονο εργολάβο - Δείτε βίντεο
Σύμφωνα με τις οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2024, που ανήρτησε χθες η εταιρεία, η διοίκηση, υπό το νέο Πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο κ. Γιώργο Τζαβάρα (φωτ), αναμένει ότι ο κύκλος εργασιών του 2025 θα κινηθεί στα ίδια επίπεδα με πέρυσι, καθώς ο αντίκτυπος από τον διαχωρισμό της δραστηριότητας παγωτού περιορίζει τον ρυθμό αύξησης των πωλήσεων.
Την ίδια στιγμή, βρίσκεται σε εξέλιξη το πρόγραμμα εθελουσίας εξόδου, που ξεκίνησε πέρυσι στο πλαίσιο του «Productivity Plan» του ομίλου. Μέχρι στιγμής έχουν αποχωρήσει 41 εργαζόμενοι και έχουν εγκριθεί άλλες 8 αιτήσεις, με την ολοκλήρωση να αναμένεται ως το τέλος του έτους. Μάλιστα η εταιρεία, όπως προκύπτει απ’ τις οικονομικές καταστάσεις, έχει σχηματίσει πρόβλεψη 2,34 εκατ. ευρώ για το πρόγραμμα εθελουσίας εξόδου, από το οποίο περίπου 1,7 εκατ. ευρώ έχουν ήδη καταβληθεί και το υπόλοιπο θα εξοφληθεί έως το τέλος του 2025.
Η πιο ουσιαστική αλλαγή είναι το spin-off της δραστηριότητας παγωτού, που πραγματοποιήθηκε τον Ιούλιο με τη δημιουργία της Algida Ice Cream Company Μονοπρόσωπη Α.Ε., στο πλαίσιο του παγκόσμιου project «Verdi».
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
Ειδήσεις σήμερα:
Ο Θεοδόσιος Τάσιος στον Δανίκα: «Δεν φοβάμαι το AI, αρκεί να το... ταΐσουμε σωστά»
Βουτηγμένος στην παρανομία ο παλαιοημερολογίτης YouTuber: Συμμετείχε και σε διακίνηση παράνομων μεταναστών
Άγρια δολοφονία στη μέση του δρόμου στη Γουατεμάλα: Εκτελεστές ντυμένοι ως εργάτες σκότωσαν 52χρονο εργολάβο - Δείτε βίντεο
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα