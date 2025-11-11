Unilever Hellas: Καυτή εθελουσία, «παγωμένο» spin off και ένα χρυσό μέρισμα

Η χρονιά της μετάβασης με δάνειο 50 εκατ. στη μητρική, εκκρεμότητες στα δικαστήρια και σταθερές επιδόσεις στην ελληνική αγορά - Οι εκτιμήσεις της νέας διοίκησης – Πόσοι εντάχθηκαν ως τώρα στο πρόγραμμα εθελουσίας και το κόστος του – Η εξέλιξη της διάσπασης του παγωτού